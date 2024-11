Avance 'Sueños de libertad', capítulo jueves: la venganza de Jesús con Begoña y Fina, amenazada

Tras la muerte de Isidro y por ende la despedida de Juan Gea, 'Sueños de libertad' sigue en un gran momento tanto en audiencias como a nivel de tramas tras el reciente estreno de la segunda temporada en la que no para de recibir nuevos personajes para relanzar nuevas tramas.

Las últimas incorporaciones han sido las de la actriz Virginia Mora-Figueroa ('Acacias 38', 'Amar es para siempre') que da vida a Dolores, la novia por correspondencia de Gaspar, y Gabriel de Mulder ('Mía es la venganza') que interpreta a Santiago, el nuevo comercial que llega a la tienda. Y este lunes llegaba Ricardo Reguera para dar vida a Miguel Ángel Vaca, el nuevo gobernador civil.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este miércoles, en el almacén, Carmen no dudaba en mostrarse distante hacia Marta y aprovechaba para recriminarle su actitud hacia Tasio asegurándole a su jefa que se había pasado al decirle que solo quería aprovecharse de ser un De La Reina para ascender en la empresa y que había sido demasiado injusta.

Gema no puede parar de pensar en el extraño comportamiento de Joaquín y optaba por compartirle sus temores a María y su amiga le insinuaba que o bien le va grande su nuevo puesto o que quizás tenía una aventura. Y aunque Gema cree que su marido es incapaz de ello y pensaba que quizás está enfermo, confesaba que se puso celosa de su secretaria y decidía ir a hablar con ella. Tras ello, la secretaria optaba por engañarla.

Tras su conversación con Carmen, Marta le pedía perdón a Tasio por su actitud hacia él y le reconocía que ha sido muy injusta después de saber que era su hermanastro. Así, la De La Reina optaba por decirle al operario que está abierta a darle una oportunidad y empezar de cero su relación. También Andrés decidía conocer más a su nuevo "hermano". Después, Jesús no dudaba en decirle a Tasio que no fue Damián quien les contó que él era su hijo sino Digna.

Paralelamente, Claudia hablaba con Mateo y le contaba que ha descubierto que Tasio es hijo de Damián y por tanto su hijo también será un De La Reina pero el ex párroco ya lo sabía pues el propio Tasio se lo contó cuando aún era cura. Tras ello, Claudia le dejaba caer a su esposo que quizás tendrían que ocultarle a su hijo quien es en realidad.

Luz decidía sincerarse con Luis y decirle que siente lástima después de que Alberto haya decidido marcharse y el perfumista le decía a su novia que debería seguir indagando sobre el pasado de su madre y que no renunciara a poder tener relación con su padre. Pero Luz sigue pensando que es un miserable.

Después de descubrir lo de su hijo ilegítimo, don Pedro no dudaba en pedirle explicaciones a Damián pues teme que todo este escándalo termine saltando por los aires y echando al traste los planes del balneario. Es entonces cuando Damián decide contarle al padre de Mateo que su hijo es Tasio y que por tanto el bebé de Claudia les emparenta totalmente ahora que ella se ha casado con su hijo y espera un bebé del propio Tasio.

Por la noche, Santiago se presentaba en la tienda completamente borracho y despechado después del rechazo de Fina. El comercial no dudaba en abusar de la dependienta y le dejaba claro que él es una buena persona y que se niega a que le de un "no" por respuesta. Tras ver que estaba a punto de agredirla, Carmen irrumpía en la tienda y lo expulsaba.

Andrés y Begoña volvían a disfrutar juntos en su apartamento después de haber tenido que pasar la noche anterior con sus respectivas parejas. Y mientras María se seguía ilusionando al pensar que puede recuperar a Andrés, todo se va al traste tras recibir la petición oficial para su nulidad matrimonial.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 194 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este jueves 28 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 194 de 'Sueños de libertad'

Tras haber pasado la noche juntos y haber mantenido de nuevo relaciones sexuales, Begoña comparte con Andrés su temor por las consecuencias que podría acarrear su vida secreta en el apartamento si terminan descubriéndoles y más si María y Jesús se enteran de que no duermen en casa. Después, María descubre que tanto su marido como Begoña no han dormido en casa.

Completamente destrozada y atemorizada por lo sucedido con Santiago, Fina le cuenta todo lo que pasó por la noche con Santiago y que la arrinconó en la tienda y que si no hubiera sido por Carmen podría haber acabado violándola. Entonces, la De La Reina no duda en decirle que va a despedir al comercial.

Tasio se presenta en casa de los Merino para hablar con Digna y saber por qué les contó a los De La Reina que era hijo de Damián al sentir que le ha utilizado para provocar una guerra entre todos. Y la cocinera le deja claro que no lo ha hecho para malmeter y que solo lo ha hecho porque tanto él merecía que la verdad saliera a la luz como sus sobrinos merecían saberlo.

Tras sentirse destrozada al recibir la nulidad matrimonial, María no duda en confrontar a Andrés dejándole claro que nadie le ha hecho tanto daño como él y le advierte con que no le va a poner las cosas fáciles y hará todo lo posible porque vuelva con ella.

Tras presenciar lo sucedido con Tasio, Joaquín lo comparte con Luis y el perfumista vuelve a mostrarse disconforme con las ansias vengativas de su madre. Paralelamente, Digna se siente culpable tras comprobar que Damián ha optado por quedarse al margen y no contestar agresivamente a sus planes.

Además, Luis no duda en aprovechar para decirle a su hermano que se olvide de Miriam y que vuelva con su mujer. Tras ello, Joaquín habla con su secretaria y le dice que tienen que olvidarse de todo lo sucedido y que fue una equivocación que no puede repetirse.

Después de descubrir que Begoña y Andrés no pasaron la noche en casa, María no duda en compartirlo con Jesús. Y el De La Reina opta por pedirle a un detective que les siga. Y como venganza, no duda en leerle la carta de la nulidad matrimonial a su hija Julia para que la niña crea que su madrastra la va a abandonar.

Marta se enfrenta con Santiago después de tratar de agredir a Fina y le despide. Tras ello, Santiago no duda en volver a amenazar a Fina pidiéndola que le diga quién es el chico con el que está. Al sentirse amenazada, la dependienta le saca unas tijeras y él se marcha pero le escucha hablando con Marta.