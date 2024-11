Avance 'Sueños de libertad', capítulo miércoles: Santiago abusa de Fina y la carta de María

Tras la muerte de Isidro y por ende la despedida de Juan Gea, 'Sueños de libertad' sigue en un gran momento tanto en audiencias como a nivel de tramas tras el reciente estreno de la segunda temporada en la que no para de recibir nuevos personajes para relanzar nuevas tramas.

Las últimas incorporaciones han sido las de la actriz Virginia Mora-Figueroa ('Acacias 38', 'Amar es para siempre') que da vida a Dolores, la novia por correspondencia de Gaspar, y Gabriel de Mulder ('Mía es la venganza') que interpreta a Santiago, el nuevo comercial que llega a la tienda. Y este lunes llegaba Ricardo Reguera para dar vida a Miguel Ángel Vaca, el nuevo gobernador civil.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este martes, tras haber mantenido las formas durante la noche y haber conseguido mostrarse como una familia idílica ante Miguel Ángel, Jesús no dudaba en mostrarse cariñoso con su mujer y le regalaba una joya por su aniversario y ella le besaba en la mejilla provocando que Andrés no pudiera seguir sentado y decidiera abandonar el desayuno.

Después de haber hablado con Marta sobre la noticia de que es el hijo ilegítimo de Damián, Tasio no dudaba en compartir con Carmen su desilusión por lo fría que estuvo su hermanastra con él. Y la encargada de la tienda le dejaba claro a su marido que no tiene que dejarse pisotear y que él se merece una oportunidad para poder prosperar tras haber estado tanto tiempo a la sombra.

Marta volvía a discutir con Damián tras enterarse de lo de Tasio pues considera que todo este asunto va a estallar por los aires teniendo en cuenta que Claudia espera un bebé de Tasio y lo que podría pasar si don Pedro Carpena descubre que en realidad el hijo que va a cuidar su hijo Mateo es fruto de un De La Reina. Paralelamente, Marta y Carmen decidían contarle a Claudia que Tasio es hijo de Damián y la extremeña se quedaba de piedra.

En la cantina, Mateo no dudaba en agradecerle a Andrés lo que ha hecho por él y por Claudia y aprovechaba para presentarle su propuesta para agilizar los repartos de los productos de la fábrica. Después de verle con el De La Reina, don Agustín le aconsejaba que no se acercara a Andrés pues está cometiendo adulterio con Begoña y el ex párroco le dejava claro que ninguno de ellos puede darle lecciones a Andrés.

Fina decidía contarle a Marta que le ha salido un pretendiente y que le preocupaba que Santiago intente seguir teniendo algo con ella. Después el comercial acorralaba a Fina en el almacén y no dudaba en acusarla de estar jugando con él mientras se acuesta con otro a escondidas. Y Fina volvía a rechazarle dejándole claro que no le gusta y le pedía que la deje.

Tras pillar a Marta y Damián discutiendo, don Pedro sacaba sus propias conclusiones del motivo de su disputa. Tras ello, el socio de Jesús se reunía con él para seguir trabajando en su proyecto del balneario y el De la Reina le dejaba claro que va a conseguir que Miguel Ángel Vaca les ayude a sacar adelante el proyecto después de que Begoña incluso se haya camelado al futuro gobernador civil asegurando que iba a ayudar a dar consejos a su hija que quería ser enfermera. Después, Digna no dudaba en aprovechar un nuevo encuentro con el padre de Mateo para contarle que Damián tiene un hijo ilegítimo.

Mientras Miriam y Joaquín seguían demostrando complicidad, Gema les interrumpía y la doncella se daba cuenta del extraño comportamiento de su marido después de que él se comporte distante con ella. Tras ello, Gema no dudaba en suplicarle a Luis que le diga que le pasa a su hermano pero el perfumista trataba de echar balones fuera para evitar problemas.

Después de pasar unos días en la mansión de los De la Reina y de ver como Begoña se ha portado con su hija, Miguel Ángel anunciaba a Jesús que en cuanto tome posesión como gobernador civil firmará las licencias para que puedan empezar a construir el balneario. Finalmente, Begoña le dejaba claro a Jesús que le da asco y que solo se ha mostrado así por el bien de todos y que no le va a perdonar nunca por muchas pulseras que le regale.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 193 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este miércoles 27 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 193 de 'Sueños de libertad'

En el almacén, Carmen no duda en mostrarse distante hacia Marta y aprovecha para recriminarle su actitud hacia Tasio asegurándole a su jefa que se había pasado al decirle que solo quería aprovecharse de ser un De La Reina para ascender en la empresa y que había sido demasiado injusta.

Gema no puede parar de pensar en el extraño comportamiento de Joaquín y opta por compartirle sus temores a María y su amiga le insinúa que o bien le va grande su nuevo puesto o que quizás tenía una aventura- Y aunque Gema cree que su marido es incapaz de ello y piensa que quizás está enfermo, confiesa que se puso celosa de su secretaria y decide ir a hablar con ella. Tras ello, la secretaria opta por engañarla.

Tras su conversación con Carmen, Marta le pide perdón a Tasio por su actitud hacia él y le reconoce que ha sido muy injusta después de saber que era su hermanastro. Así, la De La Reina opta por decirle al operario que está abierta a darle una oportunidad y empezar de cero su relación. También Andrés decide conocer más a su nuevo "hermano". Después, Jesús no duda en decirle a Tasio que no fue Damián quien les contó que él era su hijo sino Digna.

Paralelamente, Claudia habla con Mateo y le cuenta que ha descubierto que Tasio es hijo de Damián y por tanto su hijo también será un De La Reina pero el ex párroco ya lo sabía pues el propio Tasio se lo contó cuando aún era cura. Tras ello, Claudia le deja caer a su esposo que quizás tendrían que ocultarle a su hijo quien es en realidad.

Luz decide sincerarse con Luis y decirle que siente lástima después de que Alberto haya decidido marcharse y el perfumista le dice a su novia que debería seguir indagando sobre el pasado de su madre y que no renuncie a poder tener relación con su padre. Pero Luz sigue pensando que es un miserable.

Después de descubrir lo de su hijo ilegítimo, don Pedro no duda en pedirle explicaciones a Damián pues teme que todo este escándalo termine saltando por los aires y echando al traste los planes del balneario. Es entonces cuando Damián decide contarle al padre de Mateo que su hijo es Tasio y que por tanto el bebé de Claudia les emparenta totalmente ahora que ella se ha casado con su hijo y espera un bebé del propio Tasio.

Por la noche, Santiago se presenta en la tienda completamente borracho y despechado después del rechazo de Fina. El comercial no duda en abusar de la dependienta y le deja claro que él es una buena persona y que se niega a que le de un "no" por respuesta. Tras ver que estaba a punto de agredirla, Carmen irrumpe en la tienda y lo expulsa.

Andrés y Begoña vuelven a disfrutar juntos en su apartamento después de haber tenido que pasar la noche anterior con sus respectivas parejas. Y mientras María se sigue ilusionando al pensar que puede recuperar a Andrés, todo se va al traste tras recibir la petición oficial para su nulidad matrimonial.