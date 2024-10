Una ex amiga de Isabel Pantoja impugna lo revelado por Isa Pantoja y muestra una prueba definitiva

Más de una semana después de la desgarradora entrevista de Isa Pantoja en '¡De viernes!' sus declaraciones siguen dando de qué hablar. Este domingo, 27 de octubre, el plató de 'Fiesta' ha recibido a Begoña Gutiérrez, una de las examigas de Isabel Pantoja quien, para sorpresa de todos, ha salido en defensa de la tonadillera.

Begoña ha seguido atónita los últimos acontecimientos de la familia, y no da crédito a las demoledoras declaraciones que hizo Isa Pantoja contra su madre en el programa nocturno de Telecinco. Por tal motivo, ha decidido dejar de lado los problemas económicos con la cantante para defender su papel como madre y como abuela, pese a que hace años que no tiene contacto ni con sus hijos ni con sus nietos.

"Yo no quiero saber nada de Isabel Pantoja, yo decidí mantenerme alejada de ella y de su entorno, su verdugo ya va a ser promotor que le lleva la gira, por llamarla algo… Isabel y yo tuvimos una relación de amistad muy íntima durante cuatro años. Una relación muy centrada en lo profesional y por lo que pasamos mucho tiempo en convivencia y viviendo muchas situaciones. Precisamente por eso yo creo que hay que diferenciar entre la relación que mantuvo con su hija de niña y luego la que ha mantenido con su hija de adulta", empieza diciendo Begoña Gutiérrez.

Begoña Gutiérrez pone en entredicho el testimonio de Isa Pantoja

Aunque en los últimos años se ha convertido en una de las detractoras de la tonadillera, ahora ha decidido romper una lanza en su favor. Según ella, las cosas no son como Isa Pantoja las ha contado: "Cuando yo llego a la vida de Isabel Pantoja su hija ya es mayor, ya es una mujer. Las conversaciones que tenía entre ellas no era de madre e hija, eran de dos mujeres que enfrentaban posturas".

"Yo hoy doy un paso al frente porque he vivido muchas llamadas de Isabel a su hija en las que no había forma de localizarla, la niña no respondía. Isa nos dejaba a su hijo y la abuela se lo quedaba el fin de semana, Isabel llamaba a Isa y ella no respondía, y yo creo que lo hacía para hacer daño a su madre", ha proseguido la invitada.

Begoña no cree que Isabel sea la culpable de esa mala relación con su hija, ya que, en su opinión, el ojito derecho de la cantante es tanto ella como su hijo Alberto. "No es cierto que Isabel Pantoja no se haya interesado por ese niño, tengo que decir que el ojito derecho de todos sus nietos es precisamente el hijo de su hija Isa", ha asegurado. Y sentencia: "A Isa Pi. se la ha beatificado y no se por qué".

"La hija insultó a la madre"

Tras ello, Begoña Gutiérrez ha querido explicar el famoso incidente de Fuengirola al que hizo referencia Luis Rollán este sábado. "Fue el 19 de agosto de 2019, en Fuengirola, estábamos preparando la próxima gira de Isabel Pantoja. Una tarde, después de comer, le dije a Isabel que me estaba escribiendo Isa, que venía. Ella me pidió que me quedara con ella porque le olía raro el comportamiento de su hija. Isabel llevaba 15 días intentando hablar con su hija y no le cogía el teléfono. Aparece Isa en el apartamento de una forma digamos abrupta, Isabel estaba sentada en un sofá y la niña estaba de pie, se mantuvo así todo el tiempo. Había venido acompañada de dos amigos con los que creo que ya no tiene relación y con una agencia de prensa que esperaba en la puerta", empezaba explicando la participante de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' y ex amiga de Isabel Pantoja.

"La niña empieza a gritarle, a decirle cosas que yo no sabía ni que habían ocurrido, empezó a echarle cosas en cara. La madre empezó a venirse abajo, a hacerse cada vez más pequeña. La niña insulta a la madre y tengo las pruebas de lo que le dijo. Isabel se puso a llorar, completamente descolocada y hecha un ovillo", proseguía contando.