Susanna Griso no se amedrenta y pronuncia sobre Ángel Cristo lo indecible: «Que me demande»

Susanna Griso se ha reencontrado en plató con Sofía Cristo en ‘Espejo Público’ con un acercamiento de posturas después del tenso rifirrafe que se produjo la semana pasada a propósito de la difusión de las imágenes de Bárbara Rey y Juan Carlos I; vendidas por Ángel Cristo con aviesas intenciones a una revista holandesa.

Sofía, que se ha reconocido «hundida» y que ha confesado que su psicóloga le ha avisado de que se encuentra peor que nunca mentalmente, ha señalado la contrariedad de su hermano en los últimos tiempos. Mientras ahora se comporta así, ha recordado cómo él se sentó en el documental de Atresplayer o en el programa de Joaquín Sánchez en Antena 3 para decir que el Rey lo había hecho mal con su madre y para defender lo maravillosa que ésta era.

Sofia Cristo también ha subrayado cómo su hermano participó en la revista Lecturas -no hace mucho tiempo- para sacar la cara por su madre y para defenderla también a ella. Por eso, no entra en la cabeza este giro de guion tan radical en los medios, donde el exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha convertido en un azote implacable. Y en ese momento, Susanna Griso ha aprovechado para lanzar una afilada pregunta sobre Ángel Cristo: «¿Tú hermano ha tenido alguna carrera? Él ha vivido siempre de contar los trapos sucios».

«¿Cuando tu hermano se sentaba a defender a tu madre, él ya se estaba portando mal con vosotras?», ha planteado Gema López. «Eso ha sido desde pequeño», ha confirmado Sofía. «Tú has vivido la doble tragedia de: defiendo a mi madre, apoyo a mi hermano porque mi hermano está apoyando a mi madre pero mi madre y yo estamos viviendo un infierno con mi hermano del que prácticamente nadie era conocedor», ha expuesto Gema.

«Es muy complicado entender por qué pasa eso dentro de una casa y por qué se repiten determinados patrones que no voy a decir», ha contestado la DJ, dejando entrever que su hermano ha replicado los comportamientos de su difunto padre, al que siempre han definido como un «maltratador». Sin embargo, Sofía ha querido esquivar eventuales problemas legales y ha preferido no pronunciarlo expeditivamente.

Ha sido justo ahí cuando Susanna Griso lo ha verbalizado abiertamente, asumiendo la responsabilidad de sus palabras de la A a la Z. «Te los digo yo, patrones de malos tratos, lo digo yo», ha sentenciado la presentadora de ‘Espejo Público’. «Bueno, dilo tú. Si te demandan a ti…», ha respondido la hija de Bárbara Rey, sacudiéndose cualquier compromiso. «Que me demanden, que me demanden», ha desafiado la comunicadora de Antena 3. «Vale, con dos cojones, Susanna», le ha jaleado Sofía.

«Es que la violencia al final la habéis naturalizado tanto», ha lamentado por su parte Laura Fa. «Ya, pero si tu vas a una abogada y le dices ‘estoy reviviendo todo y quiero denunciar’ y te dicen que no porque está prescrito y no se puede demostrar… ¿qué haces? Yo me siento desamparada ante la Justicia porque en su día no lo he hecho (denunciar) y no lo puedo hacer ahora no se cuántos años después. Mi madre nunca me ha dejado denunciarle porque era su hijo», ha explicado la joven.

Acto seguido, Gema López le ha pedido a Sofía Cristo que pusiera fecha a la última vez en la que su hermano no se portó bien con ella. «Seis o siete años», ha concretado ella. «No me atrevo ni a preguntártelo pero ¿fue físico o psicológico o todo a la vez?», ha indagado Susanna Griso. Algo que Sofía no ha querido aclarar para evitar problemas: «No voy a hablar de esto».