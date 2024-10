'Sueños de libertad' se refuerza con el fichaje de esta emblemática actriz de '4 estrellas' y 'Águila Roja'

'Sueños de libertad', la ficción diaria de Antena 3, se está consolidando como una de las grandes ofertas de la televisión en abierto. Sus datos de audiencia demuestran que la apuesta está funcionando a las mil maravillas, y su lucha continua contra las propuestas de TVE están demostrando que nuestra ficción se encuentra en uno de sus mejores momentos. Este pasado 1 de octubre comenzó la segunda temporada de la serie, y para hacer los nuevos episodios más atractivos, 'Sueños de libertad' ha fichado a nuevos personajes.

Ya avanzamos hace unos días la incorporación de Juanjo Puigcorbé, veterano actor que, en los últimos años, está encontrando refugio en series tanto de televisión como en streaming. De hecho, le pudimos ver hace muy poco en la temporada 2 de 'Machos alfa' haciendo de padre de Adriana Torrebejano. En ‘Sueños de libertad’ da vida a Don Pedro, el patriarca de Los Carpena, una familia de ricos. Pedro está casado con doña Inés, una mujer muy estricta, conservadora y beata. Pedro no ama a su mujer. Se casó con ella por pura conveniencia. Un hombre escéptico y muy práctico, poco amigo de sentimentalismos.

Juanjo Puigcorbé, fichaje de 'Sueños de libertad'.

A este fichaje se unió hace poco el del actor Alfonso Lara (‘Amar es para siempre’, ‘Un paso adelante’), dando vida a Alberto, un veterano trabajador de la fábrica que aparecerá en escena coincidiendo con el debut de Mateo como nuevo operario de Perfumerías de la Reina después de haber tenido que dejar la cantina. Y ahora ‘Sueños de libertad’ completa su ronda de nuevas incorporaciones con el de Pepa Aniorte, según avanza FormulaTV.

Así es Manuela, el nuevo personaje de 'Sueños de libertad'

Pepa Aniorte es el nuevo fichaje de 'Sueños de libertad'.

La actriz Pepa Aniorte se incorpora para dar vida a Manuela, la nueva cocinera de la casa de los De la Reina. Se trata de una mujer humilde que siempre se ha dedicado a servir a otros, y es que no pudo formarse para otra profesión al no haber acudido a la escuela. Su fortaleza y resiliencia son sus mayores cualidades, puesto que no perdió la actitud positiva ni cuando enviudó.

Aniorte da el salto de otra de las diarias más recientes, ‘4 estrellas’, la ficción de TVE, para añadir un poco de dinamismo a la ya de por sí serie coral de Antena 3. Un fichaje perfecto que fomentará las relaciones entre los personajes ya establecidos. Y no solo tiene su experiencia en ‘4 estrellas’, sino que estuvo en la serie ‘Servir y proteger’ durante más de 400 episodios. Y para muchos es muy conocida gracias a sus papeles en las exitosas 'Águila Roja' y 'Los Serrano'.

La actriz acaba de comenzar el rodaje de sus episodios, por lo que podremos verla dentro de muy poco en acción, certificando que ‘Sueños de libertad’ es una de las series en antena con más fuerza y proyección. Además, ya se pueden ver los capítulos de la serie también en Movistar Plus+. También se une al elenco cada vez más completo el joven actor David Matarín, que interpreta a Jacinto. "Me llamaron porque me tenían en su imaginario, es algo muy bonito", confesó a EdaTV. También ha confesado que su personaje es "un sueño".