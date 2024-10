Rubén Ochandiano desmonta a ‘MasterChef Celebrity’ y señala el ‘montaje’ tras su abandono

Rubén Ochandiano dejó de lado temporalmente la interpretación para probar suerte en las cocinas en la actual edición de ‘MasterChef Celebrity’ que emite cada lunes TVE. Sin embargo, en la tercera entrega, el actor decidió abandonar el talent culinario tras no soportar más el estrés al que se veía sometido.

Sin embargo, la polémica llegó cuando el mítico actor de ‘Al salir de clase’ denunció censura en el programa al no emitir las explicaciones que él había dado para abandonar las cocinas. A través de sus redes sociales, no dudó en señalar incluso a Macarena Rey, la CEO de Shine Iberia. «Al editar el programa de anoche a Macarena Rey se le olvidó incluir una frase que repetí hasta en dos ocasiones», empieza diciendo en lo que es un claro reproche a la productora del programa.

«Me voy porque ha llegado un punto en que me resulta imposible respetarme a mí mismo y respetar la dinámica del programa», concluye Ochandiano en su cuenta de X. Unas palabras que en ningún momento se pudieron escuchar en el programa.

Lo que llevó a Rubén Ochandiano a participar en ‘MasterChef Celebrity’

Ahora, Rubén Ochandiano ha concedido una entrevista a ‘El País’ en la que se explaya de lo lindo contra el programa de la cadena pública. El interprete reconoce que «era espectador de ‘MasterChef’ porque ejercía en mí cierto efecto ansiolítico. Me lo ponía y me permitía no pensar. Y quiso el azar que, en la cena que organizó ‘Vanity Fair’ el año pasado en San Sebastián, Macarena Rey y yo estuviésemos sentados frente a frente».

«Yo no sabía quién era ella y apostaría a que ella no sabía quién era yo, pero teníamos un grupo de conocidos en común en la misma mesa que nos presentaron y alguien le dijo: «¡Pues Rubén ve mucho ‘MasterChef’!». Esa noche fue agradable, nos emborrachamos, bailamos, conversamos y meses después me llamó bastante empeñada en que quería que fuese al programa. Yo estaba rodando en México y había hecho pruebas para dos proyectos que estaba convencido de que no iban a salir, pero tuve una serie de conversaciones con ella y me hizo una oferta económica pornográfica«, bromea.

Le aconsejaron que no participara en el programa

Rubén Ochandiano reconoce que esa oferta era tan jugosa que le permitiría «producir mi próximo proyecto». Así que decidió lanzare a la piscina y concursar: «De alguna manera, me pareció económicamente suculento, me pareció una travesura simpática. Probablemente movido por cierta desilusión al sentir, en ocasiones, que recibía propuestas de trabajo por debajo de mis posibilidades. Yo me considero muy currante y no siempre tengo acceso a los proyectos que me gustaría».

El actor confiesa que algunos compañeros de profesión le aconsejaran que no fuera: «Desde el aviso empírico de quien ya había estado y desde el clasismo de la profesión. ¡Si a estas alturas el que más y el que menos ha oído la leyenda de ‘MasterChef’! Por eso yo afronto lo que ha pasado sin ninguna intención de victimizarme. Desde el momento en que accedo a entrar estoy siendo cómplice de un asunto que ya sabemos de qué va. Lo que pasa es que no del todo. Yo pensé que sabía de lo que iba, pero cuando llegué allí resultó que no. Era peor«, reconoce.

«Me pedían cosas que trascendían lo culinario»

Llamó mucho la atención la frase que él dijo cuando decidió abandonar y que no llegó a emitirse en televisión: «Me voy porque he llegado a un punto en el que me resulta muy difícil respetarme a mí mismo y respetar la dinámica del programa». Rubén Ochandiano dice ser «consciente de que el programa ha intentado hacer un montaje que no generase polémica, pero me pareció muy feo que justo editaran tanto a su favor ese final. Yo lo dije hasta en dos ocasiones esa frase sobre respetarme a mí mismo. Que eso lo editasen me parece muy sesgado».

Pero el actor va más allá: «Me pedían cosas que trascendían lo culinario, pero el que más y el que menos sabe como funciona el formato, así que no quiero victimizarme. Además soy muy bien mandado, me pongo muy colaborador y cuando llego a mi casa me doy cuenta de que estoy siendo cómplice de una serie de situaciones que me conflictúan y cuando las vea me van a conflictuar mucho más. Así que me voy», sentencia.