Marta Riesco deshace el tinglado de Alejandra Rubio y cuestiona su puesto en ‘Vamos a ver’

Terelu Campos siempre presumió que su hija, Alejandra Rubio, no sería una Chabelita, no querría ser famosa y tendría unos estudios. Nada más lejos de la realidad. Prácticamente desde que alcanzó la mayoría de edad ha estado presente en los platós de televisión y, según Marta Riesco, no precisamente por ser una buena colaboradora.

Este jueves, 10 de octubre, en ‘Ni que fuéramos’ han debatido sobre las exigencias de la joven con los medios de comunicación. Y su actitud, altiva y prepotente con los periodistas, ha sido muy criticada por los colaboradores del programa de Ten. Al parecer, Alejandra Rubio ha pedido en varias ocasiones el despido de compañeros de prensa por lo que ella considera un acoso diario en plena calle.

La más dura con la hija de Terelu Campos ha sido Marta Riesco, quien la ha destrozado con unas durísimas palabras. «Alejandra es una chica que no se lo ha currado nada en la vida. Ha tenido todo sin ningún tipo de esfuerzo. Está en un lugar privilegiado donde gana un buen dinero haciendo nada«, ha comenzado diciendo la exnovia de Antonio David Flores.

Marta Riesco hunde a Alejandra Rubio: «No destaca por nada»

En su opinión, Alejandra «se sienta en el club social este donde yo estaba (‘Vamos a ver’) y habla tres veces cada mañana. Y encima tiene la oportunidad de estar con firmas que en su vida la hubieran contactado, solamente por su vida privada, no por su trayectoria. No es consciente de cómo está la juventud luchando por un trabajo«.

«Se queja de las fake news, pero que dé gracias a ellas porque si no, de qué destacaría. No destaca por cómo habla, por ser descarada, divertida… no destaca por nada«, añade Marta Riesco, que ha recibido el apoyo de Lydia Lozano, quien señalaba la prepotencia y la chulería que tiene la joven en los platós de televisión.

Por su parte, María Patiño destacaba que el público no se identifica para nada con ella, pero que interesa porque habla de su familia, siempre en el ojo del huracán. Por eso, la presentadora de ‘Ni que fuéramos’ entiende que los programas cuenten con ella como colaboradora.