Alejandra Rubio clama contra lo que se pretende en ‘De Viernes’ con Carmen Borrego y José María

Alejandra Rubio no se ha andado con medias tintas y en su nueva colaboración en ‘Vamos a ver’ de este miércoles la joven ha dicho claramente lo que le parece que Carmen Borrego y José María Almoguera se sienten en ‘De Viernes‘ y que se produzca un careo entre ellos como así se ha anunciado oficialmente en Telecinco.

La hija de Terelu Campos, sorprendida como todos con este movimiento televisivo, ha sido muy crítica. «Yo yo no lo haría, no me parece bien y lo digo abiertamente», ha sentenciado en primer lugar. Rubio no entiende la decisión de sentarse en un plató de televisión y seguir estirando el conflicto.

Alejandra Rubio cree que hay que parar y ha avanzado que no piensa ver el programa de ‘De Viernes’ esta semana. «Ni lo veré porque para mí esto ya, ya está, que lo hablen en casa y se acabó», ha declarado en ‘Vamos a ver’, realmente incrédula con que su tía Carmen y su primo José María hayan aceptado algo que hace tan solo una semana parecía imposible dado el punto en el que se encuentra su conflicto mediático.

No obstante, Adriana Dorronsoro, antigua copresentadora del club social de ‘Vamos a ver más’ y actual colaboradora, ha contrariado lo que se ha anunciado en la cadena. «Lo que me cuenta Carmen es que no va a ser un cara a cara, ella tiene una entrevista por un lado, él por otra parte y ese cara a cara no tiene por qué suceder», ha aclarado.

Aun así, Alejandra Rubio se ha mostrado molesta con la situación y ha aconsejado desde el matinal de Telecinco que su tía y su primo deberían resolver la situación en privado y no en un plató de televisión: «No estoy de acuerdo, pero que hagan lo que quieran. Ojalá se arreglen y que sea todo fantástico».

Al hilo, Alejandra ha hecho una encarecida petición. Y es que en el programa reencuentro de ‘De Viernes’ también estará su madre, Terelu Campos, al ser colaboradora fija del formato. «Pido que a mi madre no le salpique nada, que no se meta en nada». Y, mirando a cámara, le mandaba un mensaje: «Por favor, si me estás viendo, mi madre es muy profesional, que haga la entrevista pero que se aparte de esto porque a mí no me mola ya el tema. Que no la metan en más cosas».