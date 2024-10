El reventón de Chelo García-Cortés en el nuevo ‘Sálvame’ con Matamoros: «Falso y manipulador»

Las fotografías de Bárbara Rey junto al rey emérito siguen orbitando entre programa y programa como uno de los mayores asuntos de actualidad. Este lunes, ‘Ni que fuéramos’ arrancaba repasando la última hora sobre la polémica que enfrenta la vedette. Y un desafortunado intercambio de opiniones entre Chelo García-Cortés y Kiko Matamoros sembró la discordia en plató.

Si bien la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ se ha mantenido durante estas dos semanas del lado de la que una vez fue su amante, algunos de sus compañeros comienzan a estar molestos con su trato de favor a la vedette. En mitad del debate generalizado sobre su supuesto chantaje al antiguo jefe del estado, Kiko Matamoros decidió romper su silencio este lunes y enfrentarse a su compañera por su dudoso juicio.

Kiko Matamoros estalla contra Chelo García-Cortés por proteger a Bárbara Rey: «Tu obligación era denunciar»

«Cómo se ha tratado a Bárbara es clasismo y machismo, ¿por qué no sale ahora el rey y pide perdón? Porque la mala de la película es Bárbara, pues no«, sentenció Chelo García Cortes en el espacio de TEN este lunes, muy molesta con la actitud de su compañero. «Oye, pero que me dejes hablar», espetó Matamoros, que ya había expresado su decepción con la periodista por el bando que había tomado en esta polémica.

Chelo García Cortés y Kiko Matamoros en ‘Ni que fuéramos’

Pero la colaboradora de Quickie no se achantó y dejó clara sus intenciones. «Yo lo que nunca voy a hacer es traicionar a una amiga. Me enteré por la prensa de que Bárbara iba a hacer algo que no debía y me enfadé. La inductora fue Hortensia Blázquez, me fui de su casa porque no quería saber nada», explicó la comunicadora, haciendo estallar a Matamoros.

«Tu obligación era denunciar porque eso era un delito», sentenció muy alterado el tertuliano, que provocó una respuesta aún más contundente de su compañera de plató. «¿Mi obligación sabes cuál es? Ser quien soy», exclamó la periodista. Mientras tanto, muy molesto con la tertuliana, Kiko Matamoros insistía muy alterado que «ese delito» se lo tenía que «imputar» quien tuviese que hacerlo.

Fue ahí cuando Chelo García-Cortés terminó por estallar al completo. «Mira, sabes que eres un falso y un manipulador, saca la carita», reprochó la compañera de María Patiño, que no paraba de revolverse en su asiento. Ante el señalamiento que sufrió durante la emisión de esta tarde, la amiga de Bárbara Rey terminó pidiendo que la dejasen «tranquilita».