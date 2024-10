Víctor Sandoval recula y tiene que pedir perdón a Marta Riesco tras lo sucedido en ‘Ni que fuéramos’

Este miércoles, Marta Riesco se ponía al frente de ‘Ni que fuéramos’ junto a Javier de Hoyos tras la marcha de María Patiño y Belén Esteban para grabar su entrevista en ‘La Revuelta’. Sin embargo, su debut como presentadora se vio empañado por un enfrentamiento con Víctor Sandoval.

El conflicto entre la presentadora sustituta y el colaborador partió de un desafortunado comentario de Víctor Sandoval cuando le recordó a Marta Riesco su pillada con Antonio David en una discoteca cuando la colaboradora explicaba que le había escrito alguien diciendo que tenía pruebas de la infidelidad de Kiko Rivera con Tamara, su supuesta amante.

«Yo lo he dicho porque era una pillada como la tuya con Antonio David que te grabó Frigenti», se excusaba Víctor Sandoval. «Yo también te podía sacar a Nacho Polo pero no soy mala compañera y me parece muy feo lo que me acabas de hacer cuando me han dado mi primera oportunidad», le espetaba Marta Riesco. «Pero qué te he hecho? Te martirizas y te victimizas tú sola. Háblame de lo que quieras porque es mi vida y yo no reniego de ella, ni de mis errores», le contestaba él.

«Yo jamás voy con maldad y quizás es que tú la tienes y por eso lo ves así. Yo jamás hubiera pensado lo que estás pensando. Solo he dicho que era una escena caliente como la tuya porque es la que se me ha venido a la mente», añadía Víctor Sandoval. «Me parece de muy mal compañero que esté aquí por primera vez en mi vida, que me han avisado media hora antes y sabes que lo estoy intentando hacer lo mejor posible y con la mayor humildad y hayas tenido un golpe bajo conmigo, y es el segundo y no va a haber tres», le amenazaba Riesco.

Tras ello, la relación entre Marta Riesco y Víctor Sandoval estalló por los aires. Sin embargo, un día después, Víctor Sandoval ha querido recular y explicar que había visto lo que pasó el día anterior y había hablado con su compañera para pedirle perdón porque se equivocó con su actitud.

«Estuve viendo el programa por la noche y no estuve afortunado con Marta Riesco, así que la llamé por la noche para pedirle perdón», le confesaba Víctor Sandoval a Javier de Hoyos durante una de las publicidades de ‘Ni que fuéramos’ en directo en Canal Quickie en YouTube y Twitch.

«No lo hice con maldad», insistía Víctor Sandoval justificando que este miércoles lo pasó mal porque las sábanas con las que iba vestido para conmemorar el nacimiento de Mahatma Gandhi le estaban complicando la existencia. «Las sábanas se me caían continuamente y yo iba por la calle en pelotas», explicaba el colaborador.

Por último, Víctor Sandoval confesaba que este miércoles fue un día duro para él debido a la presión que tiene por todos los preparativos para presentar su candidatura al Benidorm Fest 2025. «Me sentía muy inseguro y ya estaba yo por dentro muy revuelto», añadía.