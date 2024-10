Marta Riesco le hace estas preguntas a Ana Rosa, Antonio David, Rocío Flores y Jorge Javier

El pasado mes de mayo, Marta Riesco sorprendía a todos y fichaba por ‘Ni que fuéramos Shhh’, el nuevo ‘Sálvame’ que se emite de lunes a viernes cada tarde por Youtube, Twitch, TEN y El Televisero. Una incorporación que era en sí controvertida después de todo lo sucedido con la reportera en la última etapa de ‘Sálvame’ en Telecinco, debido a su polémica relación sentimental con Antonio David Flores y la enemistad que mantuvo delante de las cámaras con los presentadores y colaboradores del programa de la extinta La Fábrica de la Tele.

Este romance, que explotó su popularidad durante la emisión del popular documental ‘Rocío: Contar la verdad para seguir viva’, de Rocío Carrasco, y que estaba producido por los creadores de ‘Sálvame’, hizo dinamitar toda cordialidad entre el exyerno de Rocío Jurado, el programa de Telecinco y la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’. Las espadas estaban tan en alto en esos momentos que, durante una conexión en directo en ‘Sálvame’, con Cristina Porta de reportera, Marta Riesco tenía sus más y sus menos con esta y aprovechaba la emisión para denunciar el conflicto frente a las cámaras, aludiendo a Borja Prado, Presidente, por ese entonces, de Mediaset.

Aquella llamada de atención provocó que Marta Riesco estuviera apartada de las cámaras durante un largo tiempo, y poco después Mediaset España la despidió, coincidiendo con su ruptura con Antonio David Flores y con la cancelación de ‘Sálvame’. Sin embargo, tanto Marta Riesco como los responsables de ‘Sálvame’ quisieron sellar la paz un año después, y como mejor saben, dando show y en el nuevo formato de streaming que produce Fabricantes Studio, y que está cosechando unas audiencias históricas tanto digitalmente como en TEN.

Por todo ello, en El Televisero nos hemos reunido con la reportera y colaboradora una vez más, para conocer en qué momento se encuentra. Además, la hemos querido poner a prueba como reportera, proponiéndole algunos nombres de personas importantes que han pasado por su vida en estos años tan duros que ha sufrido. Ana Rosa Quintana, Alejandra Rubio, Rocío Flores, Antonio David Flores, Jorge Javier Vázquez y… Karim Benzema. ¿Qué les preguntaría a cada uno de ellos? ¿Cómo fue su primera cita con el futbolista del Real Madrid? ¡Nos lo cuenta todo!

Te voy a decir una serie de personajes y quiero que me digas qué preguntas les harías en este momento, Por ejemplo, Alejandra Rubio, que ahora está de tan actualidad.

MARTA – ¿No crees que eres la incongruencia en persona y que tu actitud es nefasta respecto a la prensa después de a lo que te estás dedicando?

Ana Rosa Quintana.

MARTA – ¿Por qué tanto defender el feminismo de cara al público cuando habéis tenido una situación tan vergonzosa y lamentable contra una trabajadora vuestra?, ¿por qué no disteis la cara por ella?

Si hoy te llamase Ana Rosa Quintana y te dijera «Vente a ‘Vamos a ver’ o vente a ‘Tardear’?

MARTA – No lo haría. Yo no me muevo por dinero, me movería por un perdón y por entonar un mea culpa y que me dejaran explicarme.

¿Qué le preguntarías a Antonio David Flores?

MARTA – ¿Por qué eres tan malo? ¿Por qué eres tan mala persona?

Es muy ambiguo eso. ¿A qué te refieres de todo lo que ha pasado?

MARTA – ¿Por qué me hiciste tanto daño? ¿Por qué si no me querías permitiste que me metiese en el fango más profundo, si no me querías?

Si él te escribiese a día de hoy…, porque no sé cuándo ha sido el último contacto…

MARTA – No, por Dios. No, pero ayer me puso a parir el desgraciado, por lo visto. Pues que como tiene unas seguidoras que son unas marichochos y unas analfabetas de tres al cuarto, pues resulta que hay una que me acosa y, como ya me ha tocado mucho la moral en Twitter, poniéndome a parir, que es que cada día escribe cuatro tweets metiéndose conmigo, imagínate. Es un avatar, que me sacan hasta mi orzuelo. Si me sale un michelín, lo enfocan y dicen que soy gorda. Bueno, en fin, miles de cosas… Así, todos los días, todos los días, pues ya me cabreé, me puse a investigar quién era esta persona, la encontré.

¿Quién era?

MARTA – Pues bueno, bueno, bueno…. Es que pasaros por mi perfil, porque es que parece, con todos mis respetos, a la bruja Lola. Es una señora… Ayer mi «pájaro» (Antonio David) la metió en el canal a esta señora loca. Porque me ha denunciado. La bruja Lola esta me ha denunciado por sacar su foto en Twitter. Y el «pájaro» le ha hecho una entrevista. La que me acosa me ha denunciado a mí porque he sacado su foto de perfil. He dicho «Mira, esta es la que me acosa». Por eso me ha denunciado. Yo estoy deseando que llegue un juicio.

Te vería capaz de sentarte ahora mismo con él, hablar las cosas, zanjar…

MARTA – Yo no me sentaría con él ya

Pero yo no querría tener a una «mosca» que está por ahí revoloteando todo el tiempo… Querría matarla.

MARTA – La gente me dice «Ten cuidado, que él puede contar…». Yo creo que él no va a decir absolutamente nada de mí por la cuenta que le trae. Por eso no ha desmentido nada de las cosas que he contado, porque yo todo lo que he contado lo tengo probadísimo. La manera que tiene él de contrarrestar un poco mi historia es meter a «chonacas» de estas «chochonas», con todos mis respetos a la gente mayor, pero estas señoras que están todo el día viendo a Antonio David y lo único que hace es meter a estas personas para que me insulten a mí porque él ni siquiera tiene la valentía de hacerlo él, de decir cosas sobre mí, porque sabe que no he mentido. Y él también sabe que si me da, a lo mejor ya no es solo mi relato lo que sale a relucir.

Es decir, que ¿tú todavía tienes información para poder hundirle más?

MARTA – A ver, quiero decirte, es que yo me he tirado tres años con él. Entonces, si me llama mentirosa, pues imagínate. Dice que soy una narcisista. Fíjate. Entonces, es como «Si yo sacara…». Hay cosas que ya digo «Prefiero olvidarlas», pero todo se lo he contado a mi psiquiatra, te quiero decir. La gente sabe lo que me ha pasado.

Marta Riesco todavía tiene un arsenal preparado, por si acaso.

MARTA – Por supuesto.

¿Qué le preguntarías a Belén Esteban?

MARTA – Belén Esteban es la persona que más gracia me puede hacer en la Tierra, porque cuando creo que estamos retomando la relación, me pega un bocinazo, como el otro día, que me dijo «Conmigo vas de guay, ¿eh, Marta Riesco? Y yo no quiero nada guay contigo», y te quedas como diciendo «Pero si solo te acabo de preguntar», ¿sabes? Me descojono con ella. Yo tenía un poco de envidia de mis compañeras que se llevaban bien con ella. Es verdad que nunca conmigo se llevó bien, pero tenía un poco de envidia. Yo decía «Esta señora tiene que molar. Es muy graciosa». Mi objetivo va a ser irnos de cena, de comida… Lo veo jodido, pero depende del día, lo veo de una manera u otra.

¿Qué pregunta le harías a Rocío Flores? Porque erais amigas, ¿no?

MARTA – Eso también ha sido una leyenda urbana. Cuando estaba con su padre, la conocí a los seis meses de estar con el padre en secreto. Entró, fichó por Ana Rosa y me pidió el padre que la cuidase. Ella no tenía ni idea ahí.

Es un poco telenovela de Antena 3.

MARTA – Eso es ‘Pasión de Gavilanes’. Le preguntaría ¿Fuiste injusta con Marta Risco? ¿Y por qué?

¿Te refieres a algún hecho en concreto?

MARTA – Todo, en general. «¿Por qué no aceptaste que yo estuviese con tu padre? ¿Por qué nunca lo aceptaste?» Porque es lo que siempre he pensado. Yo, desde fuera, tengo un padre que es Antonio David y veo a una chica que trabaja en esa cadena, que es periodista, que no se viene abajo pese a todo el mundo diciéndola de todo, pese a todo el mundo diciendo que va a perder su trabajo… y yo soy la hija de esa persona, y yo la aplaudo, no hago lo contrario… pero ella no daba su brazo a torcer.

¿Qué le preguntarías a Jorge Javier?

MARTA – «¿Qué piensas ahora de Marta Riesco?»

Y ya, por último, ¿qué te preguntarías a ti?

MARTA – «¿Mereció la pena?» Creo que he estado muy enfadada conmigo misma por todas las decisiones malas que tomé. Creo que no me he perdonado todavía haber perdido crédito y mucha parte de mi carrera profesional por haberme enamorado de una persona que es un sinvergüenza. No me he perdonado porque me enamoré de un sinvergüenza y al que defendí tanto cuando a mí me estaban pasando cosas que tenían mucho que ver con lo que se estaba narrando, pero también creo que por todo lo malo que me ha pasado, sí he conseguido sobrellevarlo y también todo me ha llevado a ser ahora la persona que soy, a estar probablemente en un momento profesional súper guay, donde lo estoy pasando genial, donde estoy disfrutando y donde soy más yo que nunca. Así que sí, ha merecido la pena.

Y Marta, a Benzema, ¿qué le preguntas?

MARTA – Esto no me lo esperaba (risas), me ha entrado el calor y todo. Pues nada, «¿qué tal le va la vida desde entonces?». Él tenía un amigo que en la primera cita que yo tuve con él… Es que fue muy gracioso, porque yo el primer día que quedé con él… Yo conocí a Benzema cuando estaba en laSexta, haciendo la rotonda con Pedrerol, yo tenía que parar a los coches…

Entonces, nada, pues estuvo muchas semanas escribiéndome, porque consiguió mi teléfono. Y el primer día que quedé con él, me dijo «Sal del portal». Yo vivía con mi madre y me dijo: «Sal del portal, que ya estoy abajo». Y dije «Vale», y salí del portal y, entonces, veo a veo a un chaval, a un chaval morito (pequeño) enfrente de mi portal, haciéndome así con la mano (gesto de ven), y me dice «Ve con él, ve con él». Y yo pensaba «¿Qué vaya yo con él, adónde?» Y me dice «Mira para allá».

Yo vivía en una calle muy larga y me él decía «Mira para allá», y veo que al final de la calle estaba un pedazo de coche, como diez portales más para arriba, y era Benzema. Estaba allí por si yo había llamado a la prensa, y él quería que el chico morito, que es su amigo, me acompañase. Y dije «¿Perdona?». Y me dije «No, tío, yo no me voy con esta persona».

Entonces, volví a subir a mi casa con mi madre, que me vio aparecer otra vez. Le dije «no, ven a la puerta de mi casa, no voy a hacer la mamarracha subiendo hasta el otro portal», y luego ya me dijo «Vale, vale», porque le dije que no bajaba. Y me volvió a llamar y me dijo «Venga, baja». Y efectivamente, bajé y ahí estaba el coche, con el chico morito, en la parte de atrás. Y me subí.

O sea, ibais tú de copiloto, «Morito» atrás y Benzema conduciendo. ¿Y que hacía «Morito»?

MARTA – Pues «Morito» estaba pues ahí (risas)

¿Os besasteis delante de Morito?

MARTA – Hombre, no. «Morito» fue luego llevado a otro sitio. Lo único que hacía «Morito» era controlar que no hubiese prensa en el momento de mi recogida. Yo tampoco entiendo qué hacía ahí «Morito», pero así es. Luego, «Morito» fue muy majo. Luego, cuando fui a casa de Benzema, «Morito» estaba también.

¿Vivía con Benzema?

MARTA – Sí. «Morito» era un amigo que él tenía ahí con él, y que yo supongo que se le encargaba hacer estas cosas.

Entonces, la pregunta a Benzema sería…

MARTA – «¿Qué tal le va a «Morito»? Me gustaría saber dónde anda» (risas) Me encantaría saberlo. «Morito» es súper guay. Le mando un beso si me ve, porque no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy gracioso.

¿Quién es la persona más famosa que tienes bloqueada en Instagram?

MARTA – Pues yo creo que bloqueé a Isa Pantoja, o me bloqueó ella. Claro, es que Isa estuvo viviendo en mi casa, la «cabrona». En mi casa de Madrid, con mi madre, se vino. Isa, mi madre, Manolito, el marido de mi madre, y yo. Cuando Isabel Pantoja no le hablaba.

¿Y qué hacía Isa Pi en tu casa?

MARTA – Pues… estaba en mi casa porque en esa etapa Isa Pantoja era súper odiada. Era la época de la Feria de Abril, en la que todo el mundo estaba hablando de ella. Mira, tengo 4280 personas bloqueadas. ¿Puedo estar en el récord de España? (risa)

Me he quedado con la duda de como echaste a Isa P de casa…

MARTA – No la eché, se fue ella con Asraf.

Marta, muchísimas gracias y que te vaya lo mejor posible.

MARTA – Gracias.