Santi Acosta habla como nunca de ‘Sálvame’ y zanja críticas al presupuesto de ‘De Viernes’

Santi Acosta está de enhorabuena. Por un lado, el especial de ‘De Viernes’ que emitió Telecinco este miércoles con la entrevista póstuma a Julián Muñoz anotó récord histórico con un fantástico 19,9% y 1.195.000 espectadores. Y por otro, el presentador estrena este domingo ‘Paparazzi’, una serie documental en Movistar Plus+ sobre la historia de los fotógrafos que consiguieron instantáneas que acabaron siendo grandes exclusivas.

Como era de esperar, la entrevista póstuma a Julián Muñoz ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales. Son muchos los que han cuestionado a Telecinco y a ‘De Viernes’ por blanquear la imagen de un político corrupto tras su muerte. Y sobre las críticas ha respondido Santi Acosta en una entrevista exclusiva para El Confi TV. «Mi obligación como periodista es sentarme a escuchar, en este caso a Julián Muñoz, un hombre que reconoce sus delitos y ha cumplido su pena de cárcel, que está cumpliendo con la pena económica también. No soy quién para sentarme y hacer otra cosa que no sea preguntar y escuchar a un hombre que sabía que se iba a morir«, defiende el presentador.

Asimismo, Santi Acosta no duda en agradecer la generosidad que tuvo Julián hacia él y el equipo de ‘De Viernes’. «Él tuvo a bien sentarse para contarlo todo. Contar detalles de Isabel Pantoja, Jesús Gil y su época en Marbella es muy interesante, pero también me interesaba mucho, desde el punto de vista personal, su miedo a ese momento de morir. Creo que todos llegados a ese momento tendremos una sensación que será impactante y es la que tenía él y me parece súper interesante escucharlo», destaca.

«El juez ya hizo su trabajo con Malaya y varios casos más, por lo que mi trabajo como periodista era sentarme a escuchar su verdad en ese momento tan crucial en el que se encontraba», concluye al respecto. Asimismo, tampoco hace caso de las críticas que recibió Fran Redondo, el nieto de Julián Muñoz por sentarse 24 horas después de su fallecimiento en un plató. «Las críticas las escucho y las filtro. Habrá críticas en las que la gente tenga razón y otras en las que no. En referencia a las de tener en plató a su nieto o haber acudido al funeral, no mucho», asevera.

Santi Acosta defiende ‘Sálvame’ tras las críticas por cuestionar los audios de Paola

Más allá de la entrevista de Julián Muñoz, en los últimos días Santi Acosta también ha estado en boca de todos por cuestionar a ‘Sálvame’ durante el pasado viernes tras la entrevista de José María Almoguera. Así, el presentador aseguró que los audios que se grabaron a Paola estaban manipulados. Algo que llevó a que Belén Esteban y María Patiño salieran en defensa del extinto programa de las tardes de Telecinco cuestionando incluso al propio Santi en directo en ‘Ni que fuéramos’.

Tras el revuelo generado, Santi Acosta trata de poner fin a cualquier guerra entre programas. «Sálvame fue un gran programa. Los programas se crean, se desarrollan y mueren, todos, salvo los telenoticias y Saber y ganar. Todo tiene su momento», asegura. » Yo no sé si fue mejor o peor que lo que hacemos, son estilos diferentes, algo que se ve desde el principio, y ya está. Son grandes profesionales los que han hecho ese programa, con un éxito brutal, arrollador en su momento, pero tuvo sus ciclos, como todos los programas», sentencia.

Al preguntarle por el hecho de que desde ‘Ni que fuéramos’ se haya asegurado que ‘De Viernes’ cuenta con un presupuesto elevado para invitados a diferencia del ‘Deluxe’, Santi prefiere no entrar a hacer comparaciones. «No conozco las cifras que maneja producción, solo soy el presentador del programa. No lo sé, pero vamos, creo que tampoco es una cuestión de dinero muchas veces, sino del personaje, de escucharlo y acertar con el contenido que quiere la gente. Esa es la dificultad de este negocio. Hay programas con mucho presupuesto que se estrellan y al revés, con bajo presupuesto que triunfan», concluye al respecto.

Finalmente, Santi Acosta se muestra orgulloso del momento profesional que vive con ‘De Viernes’ consolidado y pudiendo sacar adelante otros proyectos como director como este de ‘Paparazzi’. «Es muy divertido estar al frente de un programa como este, como lo estaba en Salsa Rosa o lo ha sido para Jorge Javier conducir Sálvame o la gala de Gran Hermano. Lo bueno de esta profesión es que nos permite estar en todo tipo de formatos, con series documentales, reality shows, entrevistas,… Así que estoy muy contento del momento dulce que atravieso», añade.