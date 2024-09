Santi Acosta dispara contra ‘Sálvame’, señala manipulación y Terelu Campos tiene que dar la cara

Desde la cancelación de ‘Sálvame’ en junio de 2023, Mediaset vetó hablar del programa que tantas alegrías le dio durante 14 años. Así, no se podía nombrar el espacio que presentó Jorge Javier Vázquez ni tampoco a sus colaboradores después de estrenar su propio docu-reality en Netflix. Un veto que se levantó hace unos meses. Sin embargo, fue este viernes en ‘De Viernes’ cuando ‘Sálvame’ estuvo más presente que nunca con la entrevista a José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego. Tanto él como Santi Acosta o incluso la propia Carmen cuestionaron y criticaron lo que hizo ‘Sálvame’ con los audios a Paola Olmedo.

Así, durante alguno de los scoop de ‘De Viernes’ a José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego criticó que su madre entrara al trapo y se dejara humillar por parte de compañeros y de la dirección de ‘Sálvame’. «Hay cosas en televisión que no tenía que haber permitido. Ha permitido vejaciones y humillaciones. El juego es divertido, pero hay cosas que se pasan de la raya. Ese es el momento en el que gana el personaje y se come a la madre«, aseguró José María en alusión a lo que pasó con el tartazo de Payasín en ‘Sálvame Okupa’.

A eso, Carmen Borrego fue clara en su respuesta a su hijo. Pero si hubo algo que llamó la atención es que la colaboradora de ‘Vamos a ver’ no nombró ‘Sálvame’ en toda su entrevista y se refirió al espacio como «ese programa», al igual que hizo también Terelu. Algo que si hizo Santi Acosta, eso sí para criticar algunas cuestiones que se hicieron en el programa que presentó Jorge Javier Vázquez y que produjo La fábrica de la tele. «No es vejar, es entender el programa que estás haciendo, lo que pasa es que cuando te toca a ti la cosa cambia y sobre todo cuando toca a tu hijo la cosa cambia», aseveraba Borrego.

Y si hubo algo que estuvo muy presente durante toda la noche en ‘De Viernes’ fue el asunto de los audios que ‘Sálvame’ grabó a Paola Olmedo criticando a Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio. «Esos audios que se escuchan en ‘Sálvame’ en los que Paola habla y critica a la familia son unos audios manipulados también hay que decirlo», recalcaba Santi Acosta cuestionando así al programa que emitió Telecinco durante 14 años siendo líder de las tardes.

Santi Acosta y Carmen Borrego cuestionan los audios de ‘Sálvame’

Al respecto de los audios, Antonio Montero, que era también colaborador de ‘Sálvame’ explicó cómo se produjeron. «A mi lo que me comentan es que la idea de los audios no fue vamos a ponerle una trampa a esta mujer sino que llega a oídos del programa que ese tipo de comentarios eran permanentes entre Paola y su madre, habitualmente. Y ante esa perspectiva surge la idea y lo que dijo Paola lo dijo», defendía el colaborador. «Pero también están manipulados esos audios ehhh», insistía Santi Acosta en tirar por tierra lo que publicó ‘Sálvame’.

«Pero había cosas muy claras», volvía a decir Antonio Montero. «Pero esos audios podrían pillarte a ti, a mí o a cualquiera hablando de tu familia y sacados de contexto», replicaba Santi Acosta en ‘De Viernes’. Y justo después era Carmen Borrego la que se pronunciaba sobre los audios que emitió ‘Sálvame’ de su nuera rajando contra las Campos.

«Lo que dice Antonio es cierto, a mí diariamente me decían en ese programa ‘ohh lo que dice Paola de ti’ y yo siempre me lo había tomado a broma y no le di ninguna importancia. Debe ser que les llegó esa información y ellos enviaron a una persona a grabarle. Lo que le hicieron a Paola es un delito, que quede muy claro, que yo no apoyo ni apoyé nunca lo que le hicieron a Paola porque es un delito. Ir a un centro, grabar a una persona sin su consentimiento y emitir esos audios es un delito señores, nunca lo he apoyado y nunca lo voy a apoyar. Pero yo no mando nada ni puedo decir en un programa de lo que se habla y lo que se dice», destacaba Carmen Borrego condenando así lo que hizo ‘Sálvame’.

Terelu Campos da la cara por ‘Sálvame’: «Me siento orgullosa de haber trabajado ahí»

Justo después se generaba un debate en el plató de ‘De Viernes’ porque Terelu Campos señalaba que su sobrino mentía al decir que él nunca le había pedido a su madre que dejara su trabajo en ‘Sálvame’. «Ahí José no lo recuerda bien pero el mensaje que le manda no es que no vaya en dos o tres días, es un mensaje en el que le dice deja ese programa o no vuelves a verme», confesaba Terelu. «Ese mensaje se lo he escuchado yo decir a José Carlos en un pasillo en un día en el que Carmen estaba siendo humillada y le dijo deja este programa porque te están destrozando y tu hermana sufría», le contestaba Antonio Montero.

«Escúchame, yo cuando ese programa me causó un sufrimiento lo suficientemente importante para mí fui capaz de marcharme. Pero nunca me he arrepentido de trabajar en ese programa, que quede bien claro, me siento orgullosa de haber trabajado en ese proyecto que fue de una manera revolucionario«, recalcaba Terelu Campos dando la cara por ‘Sálvame’ aunque sin nombrarlo.

Y justo cuando estaba Terelu Campos dando la cara por ‘Sálvame’, Santi Acosta le cortaba para volver a cuestionar al espacio de La fábrica de la tele. «Pero hay determinadas secuencias en las que seguramente es mejor no participar«, sentenciaba el presentador de ‘De Viernes’ antes de dar paso a publicidad.