‘De Viernes’ debe retractarse con Carmen Borrego por la jugarreta del programa: «Pedimos disculpas»

‘De viernes’ acogió esta semana lo más parecido a un cara a cara que Carmen Borrego ha protagonizado con su hijo a lo largo de su disputa familiar. José María Almoguera protagonizó el scoop de este viernes tras su última exclusiva para Lecturas, y la malagueña estuvo en plató para reaccionar. Una decisión por parte del programa que causó polémica entre los espectadores, y por la cual Beatriz Archidona y Santi Acosta se vieron obligados a pedir disculpas nada más arrancar la emisión.

En contra de su voluntad, la hermana de Terelu Campos acudió al espacio de Telecinco para escuchar y contestar a las palabras que su hijo en una entrevista previamente grabada. Todo esto después de una semana en la que Borrego llegó a ausentarse de su puesto en ‘Vamos a ver’ por la ansiedad que le generó todo el resurgir de la polémica familiar. Y todo se remonta al contrato de la malagueña con ‘De viernes’.

‘De Viernes’ pide perdón públicamente a Carmen Borrego por la encerrona con José María Almoguera

Y es que durante agosto, Carmen Borrego firmó unas cláusulas en las que pedía explícitamente no coincidir con José María Almoguera o Paola Olmedo en plató. Sin embargo, el texto no impide la posibilidad de que la hermana de Terelu Campos pueda escuchar unas declaraciones de su hijo en el programa, y ‘De Viernes’ ha sacado provecho de este vacío legal. Una jugarreta por parte del equipo que no ha hecho demasiada gracia a la malagueña.

Santi Acosta, Beatriz Archidona y Carmen Borrego en ‘De viernes’

Así lo explicó horas antes de su temida parada en el espacio, asegurando que su obligada visita solo iba a servir para que se pusiese en duda su papel de madre. «Evidentemente, si pudiera evitarlo no lo vería. No sé si estoy preparada», desveló previamente en ‘Vamos a ver’. Sin embargo, Borrego adquirió en agosto «un compromiso contractual» con ‘De Viernes’: «En ese contrato puse cláusulas como que no me siento [en un plató] con mi hijo y mi exnuera, pero no está puesto que no asista a un programa donde esté grabada una entrevista con mi hijo».

Por ello, Beatriz Archidona quiso lanzar una advertencia a todos los espectadores nada más recibir a Carmen en plató. «Queremos aclarar algo», comenzó señalando la presentadora junto a Santi Acosta, que hablaría entonces en nombre del programa de Telecinco.

«Porque se han dicho muchas cosas y queríamos primero decirte, antes que nada, que este programa jamás ha querido cuestionarte como persona, como madre o como mujer y si así lo has sentido en algún momento, te pedimos disculpas. De hecho, te avanzamos que tu hijo tampoco cuestiona tu papel como madre ni como mujer», sentenció el presentador antes de que Carmen Borrego aclarase sus sentimientos.

Y es que, la hija de María Teresa Campos se enfrentaba a la primera entrevista en televisión de su hijo, una tarea nada fácil teniendo en cuenta su relación actual. «Muchas veces, cuando se hacen preguntas sin respuestas, se siembra la duda sobre mí como mujer y como madre y siempre hay personas que aprovechan esas dudas para difamarme», explicó la tía de Alejandra Rubio.

«No estamos aquí para juzgar a nadie»

«La gente no sabe nada de mí como madre. Saben cómo soy como colaboradora en televisión. Lo último que yo haría en la vida es juzgar a una mujer o una madre y lo que intento es que no se me juzgue a mí, porque no tienen ningún motivo para hacerlo, eso te lo puedo garantizar», terminó señalando Carmen Borrego antes de comenzar a escuchar la nueva tanda de acusaciones de Almoguera.

En un intento de tranquilizarla, Santi Acosta volvió a reiterar la verdadera intención del programa con su visita. «No estamos aquí para juzgar a nadie, solo para entender qué es lo que ha ocurrido entre vosotros», insistió el presentador. «Queda el tema muy aclarado y zanjado esta misma noche», añadió Beatriz Archidona, asegurando que las palabras de José María Almoguera y su estancia en platós serían tratadas con la mayor seriedad.