Santi Acosta se encara con Maite Galdeano en ‘De Viernes’ y le pone en su sitio: «Estas son las reglas»

‘De viernes’ volvió a ser el escenario de una nueva entrega del drama familiar de la casa Suescun una semana más. El pasado viernes, Maite Galdeano acudió de nuevo al espacio decidida a contestar a todas las acusaciones que su hijo, Cristian Suescun, que llegó al espacio para compartir su versión. Sin embargo, las formas de la de Pamplona terminaron colmando la paciencia de Santi Acosta, que no dudó en paralizar la emisión para reprenderla.

Si bien la madre de Sofía Suescun llegó a su primera cita con ‘De viernes’ cabizbaja y rota por el dolor de este enfrentamiento familiar, en esta ocasión la televisiva venía preparada para la guerra. Desde el primer momento, la de Pamplona demostró que no pensaba aguantar más acusaciones, y que al igual que se enzarzó con Terelu Campos en su última visita, lo haría de nuevo con cualquier otro colaborador.

Maite Galdeano se revuelve contra Antonio Manzano y Santi Acosta tiene que intervenir

Fue el caso de Antonio Montero, con quién vivió un acalorado cruce de acusaciones que llevaría a los presentadores a intervenir. «La vida que tenías no va a volver, te han pillado. O reaccionas y te comprometes a cambiar…», aseguraba el colaborador de Mediaset antes de que Maite Galdeano comenzase a atacar. «A mí también me da pena tu vida», comenzó señalando la recurrente invitada.

Santi Acosta y Maite Galdeano en ‘De viernes’

«No, un momento Maite», espetó Beatriz Archidona de fondo mientras la de Pamplona insinuaba que el matrimonio del periodista había sido únicamente «por la pasta». «No hemos venido a hablar de la vida de Antonio Montero», replicó rápidamente Santi Acosta, sin conseguir que la madre de Cristian Suescun abandonase sus constantes ataques al colaborador.

Pese a los mejores intentos de ambos presentadores, Maite Galdeano estaba decidida a humillar a Montero en respuesta a sus palabras. «Me permito la licencia de decirlo porque lo has verbalizado en el reality en el que estuvimos los dos. A mí me criticáis por la pasta y has estado viviendo con tu mujer por la pasta», continuó explicando la de Pamplona, agotando cada vez más la paciencia del presentador.

Entonces, Santi Acosta terminó levantándose de su silla para alzar la voz. «Maite, cuando los presentadores en plató te piden silencio, tu guardas silencio. Son las reglas», sentenció el conductor de ‘De viernes’ muy serio. «Has venido a una entrevista a que te preguntemos y tú contestes», continuó señalando mientras Galdeano espetaba alguna queja. «Vais a cuchillo», insistió la invitada, que permaneció entonces en silencio para retomar la entrevista.