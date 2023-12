Al descubierto el veto de Mediaset a los colaboradores de ‘Sálvame’: «Se ha prohibido…»

Si hace un año nos hubieran dicho que La Fábrica de la Tele no solo iba a romper su relación con Mediaset, sino que además se iba a disolver, nos habría parecido una inocentada. Pero es una realidad. La productora fundada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid echará el cierre y desaparecerá seis meses después de la polémica cancelación de ‘Sálvame‘.

Desde entonces, y por cómo se han hecho las cosas desde el grupo audiovisual, esa unión se ha ido emponzoñando. Los propios creadores la han definido como una relación «tóxica». «Fue una decisión nuestra la de acabar con la relación, aunque es evidente que tomas la decisión porque otros te hacen sentir que no te quieren», han comentado en un encuentro con los medios tal y como recoge Bluper.

En los próximos días, antes de las fiestas navideñas, «se firmará el ‘tú por un lado y yo por el otro'». «Todo ha sido tan cordial que hasta se han extrañado. Si no te quieren, lo mejor es largarte». Son parte de las declaraciones que recoge el citado medio. Aunque ha sido un proceso duro, no les ha quedado otra que asumirlo de la mejor forma posible y agradeciendo a Mediaset, pese a todo, que hayan confiado en ellos durante tanto tiempo. «Nosotros no seríamos nada sin Mediaset. Y siempre va a ser nuestra casa», han manifestado.

Además, Bluper informa de que ambos fundadores han confirmado que los colaboradores de ‘Sálvame’ están vetados en el grupo actualmente: «Se les ha prohibido la entrada a las instalaciones. Se ha prohibido que se les llame y que se haga nada con ellos. Cada vez que nosotros les nombrábamos, nos volvían a pisotear. No lo entendíamos. Pero ellos tienen todo el derecho del mundo a gobernar su canal y decidir lo que quieran hacer».

También han constatado la información avanzada por El País este martes en la que se desvela que Mediaset pidió a La Fábrica de la Tele que María Patiño y Nuria Marín fueran apartadas como presentadoras de ‘Socialité’. «Nos lo dijeron hace mucho tiempo. No lo entendíamos. Pero, ¡qué más da! Siempre ha estado claro. Hace meses que estaba claro. Otra cosa es que nos parezca increíble», han lamentado.