Marta Riesco: «Jorge Javier Vázquez me decepcionó muchísimo, me faltaría su perdón»

Desde el pasado mes de mayo, Marta Riesco es colaboradora y reportera estrella de ‘Ni que fuéramos’, el programa de corazón y televisión que se emite en streaming y en la cadena temática TEN. En sus primeros días, la que fuera pareja de Antonio David Flores tuvo que rendir cuentas frente a sus nuevos compañeros, que a su vez eran sus enemigos desde la guerra televisiva entre ‘Sálvame’ y ‘El Programa de Ana Rosa’.

Poco a poco, fue reconciliándose con cada uno de ellos, hasta el punto de conseguir ser en la actualidad amiga de Belén Esteban tras su violento desencuentro y cómplice de Kiko Hernández, uno de los colaboradores más ácidos del programa. Sin embargo, tal y como nos confiesa ella, aún le faltaría un perdón de Jorge Javier Vázquez, con quien le gustaría hablar y que el catalán la escuchase.

En esta segunda entrevista en exclusiva a la exreportera de ‘El Programa de Ana Rosa’, Marta Riesco aclara cuál era realmente el as que tenía bajo la manga con respecto a la polémica llamada «que le hizo» Rocío Carrasco junto al director de la revista Lecturas. Además, Marta lanza una propuesta bomba a la hija de Rocío Carrasco que lo cambiaría absolutamente todo.

Marta, ¿crees que en esta nueva etapa de ‘Ni que fuéramos’, estáis siendo muy duros con Mediaset o creéis que estáis haciendo justicia?

MARTA – Es que yo, de hecho, creo que dentro de lo que cabe se está teniendo un respeto por Mediaset, por cómo acabaron las cosas en todas las direcciones que han acabado. Un respeto grande se está teniendo para lo que podía ser. Ha sido una cadena profundamente injusta con muchísimas personas. Yo hablo de mi caso, porque yo ya no voy a hablar de ‘Sálvame’, es que a mí me llega un mensaje un día al grupo de WhatsApp de ‘Fiesta’, donde se me dice que se me ha vetado y se dan una serie de nombres, 12 nombres, entre ellos Kiko Rivera… la famosa lista del veto, y en esa lista está Marta Riesco.

¿En la etapa en la que estabas con Antonio David?

MARTA – Sí, cuando me despiden, que a la gente no se le olvide, que a mí me despiden cuando yo estoy con Antonio David. A mí no me despiden rompiendo. Me llegan esos vetos, de repente, y a mí me dicen ‘Ya no puedes hacer pantalla’. Y yo, ‘¿Cómo?, pero ¿esto qué es?’. Y así pasó con ‘Sálvame’. Y me parece profundamente injusto que gente que ha currado tantísimo y que ha dado tanta audiencia, tantos buenos datos a la cadena, de repente, porque sí, porque les salga de ahí, decidan que ya no se habla de eso y se habla de otras personas.

¿Fue político?

MARTA – La verdad es que no tengo ni idea, no lo sé, pero, obviamente, ha sido unas decisiones de arriba, claro.

En esta incorporación a ‘Ni que fuéramos’ al mundo ex ‘Sálvame’, ¿crees que se ha enmendado un poco todo lo que pasó contigo? ¿Estás satisfecha y sientes que todo el mundo te ha pedido perdón o sientes esa reconciliación?

MARTA – La verdad es que sí. Me siento súper en paz. De hecho, ha sido ahora cuando yo ya he hablado con mi médico para dejar las pastillas que yo tomaba por la depresión y por la ansiedad. Y precisamente creo que cuando di la entrevista y cuando ya me senté en directo y veía las caras de ellos y vi cómo me pedían perdón muchos de ellos…. Creo que al final me han pedido todos perdón en diferentes días, pero todos me han pedido perdón.

Creo que también ellos se dieron cuenta de que no fueron justos en lo que me estaban haciendo. O sea, yo, evidentemente, he contestado y contesté. Claro, yo estoy en mi casa y de repente oigo «Miss fea», oigo «Ridícula», no sé qué… y veo una serie de barbaridades que se están diciendo. Hombre, ¿quién no explota? Y encima, si tu cerebro en ese momento está como estaba el mío, es que es imposible.

La gente me dice «Es que no actuaste bien», Vale, ¿Cómo hubieseis actuado vosotros? Pero si Alexia Rivas aguantó dos semanas en la situación que yo estuve un año. Dos semanas y se largó, metió la denuncia a Mediaset y dijo «De mí no se vuelve a hablar». Pero yo, como no quería renunciar a mi puesto de trabajo, continué lo que provocó que ese año fuera el peor año de mi vida, porque no podía más.

¿Has llegado a hablar con Jorge Javier? ¿Te faltaría su perdón, su reconciliación?

MARTA – A mí me faltaría… Es que encima me pasa con Jorge Javier, que profesionalmente creo que es la persona que más admiro, me parece el que más vale. El mejor presentador, probablemente de la historia, la televisión, para mí, de lo que yo he vivido. A mí Ana Rosa me encantaba cuando era más joven, pero ahora me parece una persona que ya aburre. Y en cambio Jorge Javier me parece que de la nada te hace un programa que te quedas enganchado.

Me decepcionó muchísimo cuando estuvo 40 minutos insultándome y dijo en directo que Mediaset tenía que decidir si él o yo, porque para mí eso fue un abuso de poder. Y más en un momento en el que yo estaba. Entonces, no entendí por qué se me hizo eso, cuando, si habéis creído un relato y veis que esa persona está con esa otra persona, esa persona también estuvo casada con él. Con lo cual, cuando ella estuvo casada con él, ellos se metían con ella. Y ahora han pedido perdón, porque se dieron cuenta de que estaban equivocados, porque esa persona estaba con una persona que no era buena.

Yo lo estaba viviendo otra vez. Y se repetía la historia. Lo mismo que ellos habían entonado en mea culpa, se repetía conmigo. Entonces, yo decía «Están diciendo que se han metido con una mujer, que han creído una parte de la historia, que no sé qué, que no sé cuántos…Y ahora se está haciendo conmigo precisamente lo mismo, pero más grave de lo que hicieron».

Al saber ya el testimonio de Rocío, creo que todo el mundo elevó las armas sobre todo, contra ti, porque ya sabías lo que pasó.

MARTA – Yo, desde fuera, escucho a una mujer hablar de una situación como la que he escuchado de mi ex y yo veo a una chica, periodista, 15 años más joven, tal, que está con él, y yo nunca atacaría a esa tía. Me daría pena esa tía. Diría «Joder la que le espera». Entiendo que Antonio David sea una persona a batir, pero al final yo era otra víctima ahí. Por mucho que te lleve a su terreno, ¿por qué estaba todo el mundo tan en contra? Todo el mundo nos hemos enamorado de una persona que no debíamos, que era mala, que nos ha hecho la vida imposible, y si no le ha pasado a todo el mundo, suerte que han tenido, pero encima de lo que yo estaba viviendo en casa, tenía que enfrentarme a una opinión pública. Yo decía «Parece que he matado al presidente del Gobierno».

Por eso ha sido tan importante y valiente por tu parte el venir aquí. ¿Queda pendiente esa reconciliación con Jorge? ¿Qué le dirías si estuviera aquí?

MARTA – Le diría ‘Oye, Jorge, ¿no crees que fuiste muy injusto, sinceramente, ahora que me has escuchado?’. Sí que me gustaría contarle mi historia y que él viese cómo yo me podía encontrar en este momento cuando él dijo todo lo que dijo de mí. Y la indefensión mía, de decir ‘Jorge Javier Vázquez, que yo le tengo aquí, está diciendo eso de mí’. Aparte, a raíz de ahí, me mandaron a las oficinas tras ese discurso suyo. Yo estuve seis meses en unas oficinas donde no había nadie, cada día aguantando el tirón, porque Jorge Javier dijo que yo no pisaba Mediaset y nunca más volví a pisar Mediaset en esos seis meses. Entonces, me gusta contarlo, no tengo miedo de contarlo, ni de las represalias, ni nada, porque no quiero que vuelva a pasar.

Ana Rosa, ¿qué papel tenía en ese momento?

MARTA – Se acató lo que se decidió en la cúpula. A mí se me llamó un día, yo estaba en la Feria de Abril, como sabéis, contando una cosa que había ocurrido de verdad, que fue esa llamada de Rocío Carrasco, que fue cierta, y yo no entendí por qué todo el mundo estaba diciendo que yo mentía. Y yo decía «¿Pero en qué momento están diciendo que yo he mentido?»

¿Tú a Rocío Carrasco la has escuchado hablar directamente contigo?

MARTA – Sí.

¿Y ella qué te decía? ¿Te proponía lo de cantar?

MARTA – No, nunca. Eso ya se lo inventó la gente.

¿Y qué te dijo?

Yo estaba en la redacción con mi coordinadora, me llama Luis Pliego, en ese momento no lo puedo coger, a los cinco minutos le llamo. Le devuelvo la llamada, que luego dice la gente «Cambias de versión». A ver, os podéis imaginar, no me acordaba si llamaba o si no sé qué, pero bueno, le llamo. Y cuando le llamo me dice «Estoy con una persona que te quiere conocer». Entonces, puso el manos libres y escuché a Rocío Carrasco: «Oye, vente, no sé qué, no sé cuántos…»

Entonces, Luis Pliego me dijo: «Te quiere conocer Rocío Carrasco». En ese momento, imaginaos mi cabeza con la que película que estoy pasando. Escucho a Rocío Carrasco, que me quiere conocer, y cuelgo. Y a la que cuelgo, Luis Pliego me pone un mensaje: «Entiendo que te hayas sentido incómoda». Y le pongo «Ok. Vale, gracias». Y a los tres segundos me manda un cartel del festival de Rocío Jurado del homenaje, y me pone «Era por el homenaje de Rocío Jurado». Y como que él quiso dar a entender que la llamada era por el homenaje. De ahí a que la gente se inventó, que me llamaban para cantar… eso es una mentira. Fidel Albiac, a Sonsoles Ónega, ese mismo día la llama y le dice que es cierto.

¿Es cierto lo de que querían que cantases?

MARTA – No. La llamada. Dijo: «Es verdad, pero se la llamó para no sé qué del homenaje». Entonces, claro, imaginaos… yo cuento esto a las dos semanas de esa llamada y la gente en vez de decir «¿Pero por qué la han llamado?»

Al igual que a ti te puso en esa situación difícil, ¿puede ser que Luis Pliego te llamase a ti sin que Rocío supiera lo supiera y os pusiera las dos en ese compromiso?

MARTA – No, porque están en una comida y yo escucho a ella que dice: «Sí, que vaya». No recuerdo palabras exactas, pero tú sabes, cuando pones un altavoz y oyes: «Venga, sí, que venga». Aparte, yo te digo una cosa, tú estás comiendo con unos colegas y tú dices «Voy a llamar a alguien». ¿Esa persona no sabe que le vas a llamar y pones un altavoz?

No, quiero decir que a lo mejor te llamase sin avisar a nadie y de repente dijera «Mira es Marta Riesco»…

MARTA – Podría ser, pero el problema no es ese, el problema es que no pasaría nada si Rocío Carrasco hubiese dicho: «Pues mira, sí, yo estaba comiendo con Luis Pliego y pasó esto y, de repente, tal…» Pero se me puso todo el mundo a decir que yo estaba mintiendo y yo decía «Pero vamos a ver, ¿cómo voy a saber yo que ese señor está con esa señora comiendo?» Primer punto. Segundo punto, ¿por qué razón me va a poner Luis Pliego un mensaje que dice «Entiendo que te hayas sentido incómoda»? ¿Cómo me voy a sentir incómoda por que me llamé Luis Pliego, si me había llamado 300 veces para una entrevista?

¿Y el as cuál era entonces?

MARTA – El AS eran esos mensajes que yo tenía de Luis Pliego en los que se veía claramente que esa llamada había sido real. Cuando me preguntan «¿Tienes un as?», que me acuerdo que fue la pregunta de Joaquín Prat, yo dije «Sí», porque mi as eran esos mensajes donde Luis Pliego me decía eso, me manda el cartel y me pone «Era por esto». Ese era mi as.

Pero, ¿no se supone que habías contado ya lo de la llamada y luego dices lo del as? Se entendía que el as era una información extra

MARTA – No, conté eso y en un directo Joaquín Prat preguntó «¿Pero bueno, es que tienes un as?», y yo dije que sí. Todavía no lo había contado bien y la gente llegó a entender que había una llamada grabada, pero yo nunca dije que había una llamada grabada. Es que nunca lo dije.

Pero Joaquín, al decirte eso, se entendió que tenías otra cosa.

MARTA – Era como que ya no sabía qué decir porque encima a mí ya no me dejaron pronunciarme más sobre ese tema. De repente se montó ese rollo de las cámaras de restaurante, que todo el mundo se creyó eso como si fuera… Y de repente dije «¿Puedo hablar sobre este tema?» Y me dijeron: «No, ya no se habla de este tema». Entonces, al final, la cadena ya no quiere que hables, pero tú eres una mentirosa. Y tienes prohibido hablar del tema.

Claro, pero todo el mundo hemos estado esperando a que tuvieras algo realmente

MARTA – ¿No te parece una prueba suficientemente real que yo haya dicho que esa persona estuvo comiendo con ella, que me llamaron y que me ha puesto «Entiendo que te haya sentido incómoda»? ¿Qué más queréis? Aquí se han contado hasta que ha aparecido no sé cuántas informaciones… que se han dado en ‘Sálvame’, en Ana Rosa, sin estas pruebas y a nadie le han dicho que es una mentirosa. Desde que expliqué esto en ‘Ni que fuéramos’, jamás nadie, ni una persona más, me ha vuelto a decir nada del as, jamás.

¿Tú conoces personalmente a Rocío Carrasco?

MARTA – Me la encontré en otro bar que había enfrente de Telecinco. Nos vimos ahí pero no hablamos.

¿A ti te gustaría hablar con ella? ¿Qué pasaría? ¿Qué crees que te diría ella?

MARTA – Pues creo que ella me entendería en lo que he vivido. Creo que nos entenderíamos en muchas cosas que hemos vivido juntas.

¿Ves factible que pudiera pasar?

MARTA – Pues con lo que son aquí. Espérate que no me manden a cubrir un homenaje y tenga que preguntarle. He ido a cubrir el aeropuerto con Olga. No tendría ningún problema. Me encantaría. Y es más, lo propongo. Me encantaría entrevistarla a ella como periodista. Me encantaría, me encantaría, porque creo que son muchas cosas las que nos diríamos la una a la otra.