Marta Riesco desvela en exclusiva las consecuencias de su despido de Ana Rosa: «Clavan cuchillos»

Los últimos años que ha vivido Marta Riesco en televisión han sido del todo menos tranquilos. Todo comenzó y explotó cuando se informó de que estaba manteniendo una relación con Antonio David Flores, exmarido de Rocío Carrasco, y que por aquel entonces estaba casado con Olga Moreno. Una información que apuntaba a que la reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’ habría sido la causa que separó al ex Guardia civil de la ganadora de ‘Supervivientes 2021’.

Este tema llenó rápidamente las escaletas de cada programa de ‘Sálvame’ y Riesco se convirtió en la protagonista de los programas de corazón del canal. Y aunque en un principio emitió un comunicado en el que anunciaba que no iba a entrar públicamente en la polémica, una vez se confirmó su noviazgo con el padre de Rocío Flores, Marta Riesco fichó por el programa ‘Ya son las ocho’, presentado por Sonsoles Ónega, en el que habló abiertamente del tema, defendiendo que, a pesar de ello, no quería ser un personaje.

Sin embargo, a partir de ese momento se recrudecía la guerra entre Marta Riesco y ‘Sálvame’, incluyendo a Jorge Javier Vázquez. El presentador llegó a abandonar el plató de su programa y a lanzar un órdago dirigido a Mediaset por el que avisaba que o Marta Riesco paraba de hablar o él dejaba de trabajar. Un conflicto que saltó por los aires cuando Marta Riesco, como reportera para el programa ‘Fiesta’, protagonizó un fuerte enganchón con Cristina Porta, que ejercía de reportera de ‘Sálvame’, acusando a esta de ser ‘poco profesional’ por trabajar en el programa de Jorge Javier y dirigirse al entonces presidente de Mediaset España, Borja Prado.

Tras todo ello, Marta Riesco fue despedida y comenzó una batalla legal tras ser apartada de la televisión en marzo de 2023 y un mes después rompía definitivamente con Antonio David Flores. Dos meses después, ‘Sálvame’ era cancelado y tanto Marta Riesco como la mayoría de colaboradores de ‘Sálvame’ eran vetados en Mediaset. Lo que nadie imaginaba es que un año después, en mayo de 2024, casi todos los protagonistas de esta historia se reencontraran en un nuevo proyecto alejado de Telecinco: ‘Ni que Fuéramos Shhh’, en Canal Quickie y en el canal Ten.

Marta Riesco se convertía en el fichaje bomba del nuevo proyecto de los creadores de ‘Sálvame’ y se volvía a ver las caras con Belén Esteban, con quien casi llega a las manos fuera de las instalaciones de Mediaset; con Kiko Hernández, Kiko Matamoros o María Patiño, a la que acusó de querer aprovecharse de ella cuando rompió con Antonio David para que fuese testigo en el juicio que Patiño mantenía con el padre de Rocío Flores. Sin embargo, tras unos primeros días en los que saltaron chispas en el pequeño plató de ‘Ni que Fuéramos Shhh’, Riesco consiguió integrarse y ha sido una de las revelaciones de esta nueva etapa que viven los excolaboradores de ‘Sálvame’, gracias a sus labores de reporterismo.

De todo ello hemos hablado en exclusiva con Marta Riesco, analizando cómo vivió toda esa etapa cuando trabajaba con Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat. La periodista nos confiesa la decepción que se llevó de sus compañeros de trabajo, con los que no mantiene contacto. ¿Quién fue el que más la decepcionó? ¿Qué papel o responsabilidad tuvo Ana Rosa en toda esa historia? ¿Por qué hubo tantas diferencias entre su caso y el de Patricia Pardo? ¡Nos lo cuenta todo!

Marta Riesco, no tengas miedo a esta entrevista.

MARTA – Con la que me habéis dado…

Nos tienes bloqueados en Insta, he de decirte. Si quieres, al final de la entrevista, si te ha gustado la entrevista, nos desbloqueas si te parece.

MARTA – Me parece bien.

¿Qué tal estás?

MARTA – Pues mira, estoy muy bien, estoy muy contenta, muy tranquila, me lo estoy pasando muy bien. Siento que me he reconciliado conmigo misma, me he reconciliado con mi trabajo y también estoy reconciliándome con personas con las que he estado bastante cabreada y ellos conmigo, claro.

He estado haciendo un poco de repaso de todo lo que ha pasado un poco y me ha venido una fecha, que es el 3 de febrero de 2023, en que pusiste un story en Instagram que decía: ‘Culpo a La Fábrica de la Tele de todo lo que me pueda ocurrir’. De esa parte de La Fábrica que hoy son Fabricantes, a día de hoy, ¿de qué les culparías?

MARTA – Por supuesto, de muchos de los problemas de salud mental que tuve, cien por cien. Creo que al final era una persona que se había enamorado de alguien que era una mala persona, que me abdujo, me controló prácticamente mi mente hasta el nivel de que dejé de ser yo misma, pero creo que también la gente fue muy injusta conmigo porque dentro de todo lo que me estaba pasando, creo que no se fue buena gente conmigo.

Entonces, me dieron hasta en el carnet de identidad, se me ridiculizó, se me vejó, se mintió sobre mí, se dio muchas informaciones, y La Fábrica de la Tele dio una imagen mía que no se correspondía con la realidad. Yo no era la persona de la que se reían, ni esa persona que buscaba la fama, ni esa persona que hubiese matado por salir en televisión. Yo no era esa persona que estaban describiendo ellos y creo que provocó que mucha gente tuviese una idea totalmente equivocada sobre mí.

¿De qué les culparías de lo que está pasando hoy?

MARTA – Precisamente de haber resurgido y de que la gente haya visto una Marta nueva. Creo que los que me metieron en el hoyo fueron ahora los mismos que me han sacado de ese hoyo. Y creo que era justicia divina por parte de los dos. La oportunidad que me han dado es la oportunidad de que la gente me haya conocido. Creo que estoy sacando mi mejor versión de mí en cuanto a mi trabajo.

Y precisamente es porque soy muy parecida a ellos en muchas cosas. Cuando estábamos enfrentados, éramos muy parecidos, pero desde el enfrentamiento, y ahora somos muy parecidos desde el punto de vista de trabajar juntos y de que nos gusta la misma forma de entretener. Así que ahora mismo les culpo de que la gente me quiera.

¿Qué diferencias hay entre la Marta de la que estaba en Ana Rosa y la Marta que está hoy en ‘Ni que fuéramos’?

MARTA – En cuanto al terreno profesional…parece después de Cristo y antes de Cristo. La verdad es que esa Marta era una persona que trabajaba, se dejaba la vida por el trabajo, pero muy encorsetada porque tenía que estar bajo unas premisas que se decían que eran muy estrictas, desde no poder ponerte una camiseta de tirantes hasta que te amonestaran por llevar un eyeliner negro. Hasta determinadas preguntas, que no las pudieses hacer como a ti te gustaría hacerlas, y se me frenaba mucho porque yo soy una persona muy extrovertida, que me gusta tratar a la gente de igual a igual, y creo que ahí no se me permitía.

En cambio, aquí, al final, me están dejando estar, pues como quiero estar y que nadie se crea más que nadie. Yo me he visto a la misma altura, a mí nadie me ha regañado diciéndome ‘Oye, tú no puedes contestar a Belén Esteban’, cosa que sí que me hicieron con Lequio, por ejemplo. Creo que aquí sí que todo el mundo es igual, a pesar de que unos lleven más que otros, otros lleven menos. Creo que a todo el mundo se nos trata igual.

Yo te veía llegar a los photocalls y parecía que no se te podía toser. Y ahora, sin embargo, se disfruta contigo. Yo no sé si tú te has liberado.

MARTA – Jamás en la vida ni me han dicho que yo era mala compañera, ni que yo tenía humos. Nunca, nunca. De hecho, ha sido a raíz de la relación con Antonio David, cuando se empezó a criticar mi parte profesional, porque en seis años yo no había escuchado un comentario jamás negativo de mi compañerismo, ni de cómo yo trataba a la gente, ni a mis compañeros, nunca.

Te quiero preguntar, ¿cómo es de diferente Fabricantes que Unicorn, en este sentido?

MARTA – Bueno, es que no tiene nada que ver. ¿Sabes qué pasa? Como yo he vivido dos etapas en Unicorn, que era como la primera donde he sido una periodista súper respetada, que hacía bien su trabajo para todos ellos… Y luego he vivido la etapa donde he sido defenestrada, me han bloqueado en los grupos de WhatsApp, no me hablaba ningún compañero, pues claro, todo es como muy diferente, totalmente. Yo creo que, además, la competencia que había en Unicorn era brutal entre compañeros.

Ahí se clavan cuchillos por unos minutos de pantalla y los minutos de pantalla los consigues haciendo exclusivas. Y aquí no, yo creo que aquí la gente es mucho más natural, es más importante entretener que a lo mejor sacar una exclusiva que luego, al final, no te lleva a nada. Porque saber el último tatuaje de Victoria Federica es que es una gilipollez, realmente, si piensas.

Me parece mucho más importante estar entreteniendo, como entretienen ellos, con medios súper limitados, donde, de repente te has dado cuenta de que han pasado cuatro horas y dices «¿qué hemos hecho?», «¿Qué hemos hecho en cuatro horas?». Hemos estado en la calle hablando con los vecinos de Vallecas y creo que en Ana Rosa se buscaban muchos temas que luego no se desarrollaban. También es verdad que había muy poco tiempo y al final es otra manera de hacer de televisión y yo creo que ahora mismo ese formato ya no funciona tanto.

¿Quién es la persona que más te ha defraudado de allí?

MARTA – Defraudado. Pues Pepe del Real…

Porque erais amigos, ¿o solo compañeros?

MARTA – Pepe del Real, considero que era mi amigo, sí, considero que era mi amigo. Es que prácticamente tenía bastantes amigos, eso pensaba yo. Sí, como decepción y de que me haya defraudado Pepe del Real y Antonio Rossi también. Muchas de las cosas que estoy diciendo, al final, luego se van demostrando, porque yo seré muchas cosas, pero yo no soy mentirosa. Entonces, a mí las personas que me han hecho daño, me han hecho daño y me lo habrían hecho a mí y se lo habrían hecho a otra persona. Y al final, se está demostrando.

Cuando yo estaba ahí, que todo el mundo tenía que hacer noticias sobre mí, porque para sentarte en el sofá de Ana Rosa, tenías que hablar de Marta Riesco y Antonio David. Tenía todos los días llamadas Marisa Martín Blázquez, Pepe del Real… Sí, me invitaban a los cumpleaños, venían a mis cumpleaños, venían a mi casa, me llamaban.

¿Era algo que antes de eso no pasaba?

MARTA – Se hicieron más amigos ahí. Pepe del Real era una persona con la que estaba todo el rato, nuestros ordenadores estaban juntos. Pero es verdad que todas estas personas se acercaron haciendo ver que eran mis amigos y una vez que empezaron a complicarse las cosas en Unicorn, desaparecieron.

¿No hubo ni uno que se salvara?

MARTA – No. Simplemente quiero decir que Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar han sido las dos únicas personas que, tras mi despido y tras todo, me han preguntado que qué tal estoy. El resto, como si no hubiese existido esos seis años de mi vida.

Y en todo este complot contra ti, Ana Rosa, ¿qué papel tenía?

MARTA – Yo con Ana Rosa me he llevado siempre súper bien. Y yo creo que la gente tenía mucho miedo, por lo que luego me han explicado cuando yo ya me los he encontrado tiempo después, la gente tenía miedo de relacionarse conmigo porque creo que tenían miedo de las consecuencias que podría traer eso.

Entonces, si yo estaba en una batalla legal con ellos, sabían lo que me había pasado, que había sido muy injusto, porque toda la gente desde dentro sabía que lo que me había ocurrido había sido tremendamente injusto. Decidieron apartarse. Entonces dijeron «Yo no me puedo relacionar con Marta Riesco, porque todo el que se relaciona con Marta Riesco va a acabar mal».

Y con Ana Rosa, ¿tú con ella qué tal?

MARTA – Pues mira, coincidió que era cuando la detectaron el cáncer, con lo cual ella desaparece del mapa. Yo solo recibí una llamada de Ana Rosa, o dos, creo recordar. Una fue con el enfrentamiento de Jorge Javier, que me llamó ese mismo día, preocupándose por mí. Pero claro, yo no le saco nada negativo. Quiero decir, bastante la mujer que estaba luchando contra un cáncer, que me llame a mí porque esté yo desquiciada con todo lo que me está pasando.

Ha sido mucho peor tras mi despido. Mi despido sí que culpó a Ana Rosa y culpo a todo el mundo, porque tanto feminismo, tanta leche y estáis despidiendo a una persona, por lo que la estáis despidiendo, que lo sabe todo el mundo, que es por haber tenido una relación con Antonio David Flores.

A mí me hace mucha gracia ver a un Joaquín Prat, ver a una Patricia Pardo, ver a todo el mundo aquí, defendiendo a las mujeres de las cosas que les pasan y oye, habéis tenido una trabajadora que ha sido con vosotros lo más, que se ha dejado la vida con vosotros y la habéis mandado a la calle con una carta de despido injusta y nadie ha dicho ‘Oye, vamos a ayudar a esta chica’, al revés, habéis ayudado a que me veten, habéis ayudado a que no me llame ninguna cadena y habéis dado una imagen mía que no es real.

Entonces, me río cuando los veo, no me voy a comparar, por supuesto, con otras cosas que han ocurrido, pero me acuerdo cuando estaba escuchando a Joaquín Prat, un alegato con Jenni Hermoso, que yo decía ‘Me habéis tenido sentada con vosotros y me habéis machacado lo más grande dentro y fuera de cámaras’. Qué vergüenza. Me da vergüenza cuando lo veo.

¿Quién crees que sería la persona con más ambición para alzarse con el trono de Ana Rosa?

MARTA – Hombre, Patricia Pardo, por supuesto.

¿Qué tal con Patricia Pardo?

MARTA – Pues una persona con la que tenía muy buena relación. También bastante colega. Vivimos una historia bastante parecida. Fuimos llamadas a declarar a la vez. Creo que le habrá molestado, obviamente, que yo haya dicho ciertas cosas, que no he contado nada para lo que puedo contar, porque lo he vivido en primera persona, pero no voy a ser como ellos. Ahora mismo, que tengo la libertad de poder contar muchísimas cosas de que he estado ahí, al igual que hicieron ellos conmigo, porque ellos decían que yo había hablado por pasillos. Yo me acuerdo de Joaquín Prat diciendo: ‘Es Marta hablaba por pasillos de que estaba con Antonio David’.

Si yo te pudiese contar todo lo que yo he vivido por pasillos respecto a muchísimas relaciones que han pasado ahí, entre ellas, Patricia y Christian. Pero ¿qué pasa? Que me despidieron y ella no volvió a hacer ningún tipo de comentario de nada. Aparte del trato que, por ejemplo, se tuvo con Patricia respecto a mí… a una vamos a pisarla y a la otra vamos a vetar cualquier tipo de información que diga que ha sido Christian infiel con ella.

Yo lo flipaba, ¿sabes? Sí, que ella es presentadora, ¿vale? Muy bien, pero para mí el mismo respeto se merece la presentadora que la señora de la limpieza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que por clases profesionales a una hay que reventarla? No, perdona, vamos a ser realistas. Aquí no se puede hablar de estas dos personas porque las dos están en Telecinco y porque a una le hemos echado y hay que reventarla a la otra. Eso es lo que a mí me daba rabia y me creaba mucha ansiedad.

Poniéndonos literarios, sabiendo que hay una reina que es Ana Rosa, ¿tú dirías, como soldado que has estado ahí, que tienes información suficiente para «acabar» con ella?

MARTA – Pues mira, con Ana Rosa, sinceramente, no, porque es que es una persona ultra mega protegida de la que se sabe más bien poco, incluso entre los trabajadores. Pero vamos, de todo lo que hay ahí, yo cuando veía a un Lequio diciendo: «Amante, que tu eres la amante, que no sé cuántos… Anda, lo que contabas». Yo pienso, pero Lequio, ¿tú me vas a contar a mí qué? ¿Qué me vas a contar tú a mí? De cosas que has hecho. Mira, eso sí que me da vergüenza a mí que esté tan protegido.

¿Por quién está protegido Lequio?

MARTA – Hombre, por Ana Rosa. Porque son muy muy amigos. Es madrina de su hijo fallecido. De esto me enteré allí.