Joaquín Prat lanza sin rodeos la pregunta que todos se hacen sobre Íñigo Errejón en 'Vamos a ver'

Joaquín Prat ha sido implacable tras la denuncia de Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón presentada ya en la unidad de violencia de género de la Policía. En un documento de cinco páginas, Mouliaá ha relatado la noche que pasó con el expolítico en septiembre de 2021. "Lo que narra es una agresión sexual de libro", ha reaccionado el presentador de 'Vamos a ver' tras leer el contenido.

En esa denuncia se recoge que Errejón la "agarró fuertemente de la cintura y la comenzó a besar introduciéndole su lengua en el interior de su boca, dejándola sin respiración y de una forma violenta". Que en una fiesta la "introdujo en una habitación de la casa que cerró con pestillo para impedir que pudiese escapar, comenzando a besar y tocar a la denunciante por distintas partes de su cuerpo, sobre todo en la zona de los pechos y de los glúteos al tiempo que le decía frases lascivas del tipo 'cómo me pones'". Y hay más. La denuncia añade que le "empujó sobre la cama" y que "el denunciado se sacó su miembro viril, comenzando a lamer la zona de los pechos de la declarante". Una actitud ante la que Mouliaá "recuerda que se sintió paralizada y que no consintió nada de lo que sucedió".

Ante ello, Joaquín Prat ha elevado el tono y ha cargado duramente contra el comunicado que el ya ex portavoz de Sumar emitió ayer para comunicar su salida de la política. Un texto cargado de literatura en el que justificaba su repentina marcha con un problema de salud mental.

"El comunicado de Errejón anunciando su adiós a la política lo podríamos calificar de surrealista si no se le presuponiese a este señor una cierta preparación académica e intelectual. Lo más grave, más allá de los eufemismos que utiliza y las sandeces que dice, es que no asume ningún tipo de responsabilidad ni pide perdón, que es lo primero que le deberíamos exigir", ha sentenciado Joaquín Prat.

Joaquín Prat: "Ha cogido la bandera del feminismo y se ha limpiado el culo con ella"

"No sé si ahorrarle a la audiencia el tostón del comunicado, con esa prosa barata y ese lenguaje lleno de eufemismo", ha proseguido el comunicador de Mediaset, haciendo hincapié en que esa redacción repleta de eufemismos no tenía otro objetivo que tapar lo que está saliendo a la luz en las últimas horas.

"Consejos vendo que para mí no tengo. Ni los tengo ni los aplico. Ha cogido la bandera del feminismo y en cuanto se ha bajado de la tribuna del Congreso o ha abandonado el escaño, se ha limpiado el culo con ella", ha clamado Joaquín Prat. Una reflexión que se repite en el día de hoy.

Acto seguido, se ha abierto un debate en la mesa de 'Vamos a ver' sobre si en Sumar y en Más Madrid han tapado o no a Íñigo Errejón. "Él separa en su comunicado el personaje de la persona, como que es una fachada", ha apostillado Patricia Pardo. Lo que ha llevado a Joaquín Prat a lanzar la pregunta que todos se hacen: "Entonces, si es un personaje, ¿qué pasa? ¿que el señor no es de izquierdas, no es ecologista y no es feminista? ¿Todo eso es mentira?".