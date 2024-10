Isabel Rábago se subleva como nunca frente a Joaquín Prat y eleva esta denuncia pública

Isabel Rábago ha creado una situación de enorme tensión en el plató de ‘Vamos a ver’ con Joaquín Prat al cuestionar sin ambages la difusión de los audios íntimos de Bárbara Rey y Juan Carlos I que está sacando a la luz el portal digital OKDiario a cuenta gotas. La colaboradora se ha desmarcado de sus compañeros y se ha mostrado como un verso suelto.

«Estas conversaciones ¿a quién pertenecen¿ ¿De dónde salen? Pregunto eh«, ha sido la primera intervención que ha hecho. «De las grabaciones clandestinas que hizo Bárbara Rey», le ha respondido Joaquín Prat. «¿Pero Bárbara las distribuye?», ha insistido la periodista de un modo retórico, dejando caer que si ella no es la difusora de ese material, no debería estar ofreciéndose con esta ligereza porque no hay consentimiento. «Hace copias», le ha puntualizado Antonio Rossi.

«Insisto, ¿pero Bárbara las ha distribuido en un medio de comunicación?«, ha continuado cuestionando Isabel Rábago, poniendo contra las cuerdas al programa y a Eduardo Inda, presente en plató. «Ah, yo si quieres, sin empezamos en formato entrevista, que es un poco el que tiene Bárbara con el rey, te voy contestando», le ha confrontado el presentador de ‘Vamos a ver’.

A Joaquín Prat no le estaban gustando los derroteros por los que iba la tertuliana y se ha percibido de forma clara. «No, no las ha distribuido Bárbara, se ha encargado de hacer copias para chantajear al rey con esas grabaciones. Dicho esto, ¿a dónde quieres llegar?«, le ha enfrentado el comunicador, que no entendía esa posición de la colaboradora.

«Dicho eso, lo que escucho es una conversación privada entre dos personas, entre dos amantes con toda la confianza del mundo, pero desde luego es absolutamente privada y desde la privacidad pueden decir todo lo que le consideren«, ha defendido Isabel Rábago. «Privada, pero el rey no sabe que es grabado», le ha rebatido Verónica Dulanto.

«A quien le divierta escuchar todo esto por boca del rey, estupendo, pero todo esto ya se sabía», ha apuntado la también abogada, echando por tierra la relevancia del material. «Y sigo viendo una conversación privada entre dos personas. El rey Juan Carlos tiene derecho a su vida privada al igual que lo tienen Felipe y Letizia«, ha espetado. «Una conversación privada entre dos personas, pero estamos todos de acuerdo en que una graba a la otra, ¿no?», ha vuelto a reiterarle Dulanto.

«Yo es que no lo sé, por eso pregunto a quién pertenecen esos audios y quién distribuye esos audios y con qué intención. Es lo único que estoy pidiendo. Entonces, como se sigue sin aclarar quién es el autor, quién graba y cuál es el material, pues no puedo decir nada», ha respondido Isabel Rábago, señalando nuevamente que nadie de las partes implicadas, ni el Rey ni Bárbara, habían dado permiso para propagar conversaciones privadas.

«Una cosa es que se hable de determinadas cosas que sí se podrían considerar de interés público para España y otra cosa es una conversación entre dos personas que mantienen relaciones sexuales y que hablan de sus vidas privadas y que no han autorizado que esto se haga público«, ha sentenciado alto y claro, tirando piedras contra el tejado de ‘Vamos a ver’, programa en el que trabaja asiduamente.

«Formato entrevista», ha apostillado a continuación Joaquín Prat, haciéndole ver que en esos audios queda patente que la vedette estaba haciendo un interrogatorio al monarca con la intención de chantajearle y utilizarlo si fuese preciso. «Entrevista o confianza entre dos personas adultas», le ha contrariado Isabel Rábago. «Es formato entrevista, Isabel», ha insistido él. «Habría que escuchar el material en bruto, esto son conversaciones editadas, ¿no? A mi me gustaría escuchar también el bruto porque eso de la contextualización cambia las cosas«, ha rematado ella.