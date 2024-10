Dos inesperados concursantes de ‘Gran Hermano’ solicitan una hora sin cámaras y la organización acepta

La relación entre Violeta y Edi está dando mucho de lo que hablar tanto dentro como fuera de la casa de ‘Gran Hermano’. Los dos concursantes llevan encadenando días de acercamientos y cariño mutuo que ha culminado con la concesión por parte del reality de una hora sin cámaras. Sin embargo, lo que parecía un regalo para la pareja ha estado a punto de convertirse en un caramelo envenenado debido a las dudas de ella.

Tal y como han podido ver los espectadores de ‘Gran Hermano’, la joven se ha desahogado con Jorge. Junto a él, Violeta le ha confesado: «Estoy agobiada porque medio pedimos la hora sin cámaras para más adelante y tal y creo que me arrepiento». Por si fuese poco, Violeta ha proseguido poniendo incluso en peligro la continuidad de su hora sin cámaras con Edi.

«Veo que esta muy necesitado de sexo. Me puedo llegar a creer que está así conmigo por echar un… ¿sabes lo que te digo? Yo no quiero eso, lo tengo claro. No me está gustando cómo me estoy sintiendo hoy. Voy a tener una conversación larga y según me contesté y me hable retiro la hora sin cámaras o sigo para adelante», ha llegado a apuntar la pareja de Edi dentro de la casa de ‘Gran Hermano’.

Violeta confirma su hora sin cámaras junto a Edi

Poco después, tras la emisión del vídeo, Ion Aramendi ha conectado con la pareja. Desde el confesionario, ambos concursantes se han mostrado más que acaramelados. El primero en confirmar su intención de pasar una hora junto a Edi ha sido el joven, quien ha asegurado: «Sí, claro».

La misma respuesta la ha recibido el presentador por parte de Violeta. Por ende, el reality se prepara para vivir una nueva hora sin cámaras que tendrá lugar el próximo martes durante la emisión de la versión ‘Límite 48 horas’ junto a Jorge Javier Vázquez.

Elsa visitará la casa de ‘Gran Hermano’ durante la hora sin cámaras

Además del interés que suscita la hora sin cámaras, cabe recordar que en plató viendo la afirmación de los dos concursantes, se encontraba Elsa. La joven vasca, ya expulsada del reality, mantuvo ciertos acercamientos con Edi durante los primeros días de convivencia.

Aunque entre ambos no hubo nada oficial, la atracción sí quedó patente en las muestras de cariño intercambiadas entre los dos. Ahora, Elsa lo verá «desde la barrera» puesto que subirá a la casa el próximo martes tras aceptar la propuesta planteada por el reality. «Vente preparada para todo», le ha advertido el presentador.