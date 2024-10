Vanessa, víctima de un deplorable episodio en ‘Gran Hermano’ provocado por Edi y Jorge

Vanessa no atraviesa por su mejor momento en la casa de ‘Gran Hermano‘. Aunque la gallega no ha sido consciente de ello, despierta animadversiones dentro de la casa entre compañeros como Edi y Jorge. Las cámaras del reality han pillado a los dos concursantes hablando de Vanessa en unos términos que han dado mucho de lo que hablar.

En concreto, los conjuntos que Vanessa se pone en las galas han sido objeto de críticas por parte de éstos. Tal y como han podido ver los espectadores, tanto Jorge como Edi han realizado unas polémicas declaraciones que no han pasado inadvertidas. El primero en hablar ha sido Edi, quien ha soltado: «Es que va con la minifalda enseñando todo el culo. No es que le mires, es que va enseñando». «La minifalda en vez de tenerla por aquí,la tiene por aquí, por la cintura. Me cago en…», ha rematado Jorge.

Además de criticar su aspecto, los compañeros han puesto en la picota a la gallega por sus formas. «Yo nunca la he visto cocinar, ni los más mínimo. Hasta el batido lo deja en la mesa. Yo la he visto la servilleta de hacer así con los labios ahí tirada», ha declarado Jorge. También sus labios han sido objeto de críticas por parte de Edi: «A ver, no es por meterme con ella, pero si ya tienes los labios tan… y aún los resaltas más y todo digo: «¡Dios, qué necesidad!».

El ASCO que me ha producido escuchar estas pedazos de m4chistadas de Jorge y Edi hacia Vanessa, criticando que se ponga faldas cortas???



PAR DE RANCIOS#GHGala6 pic.twitter.com/ZuGiIfDTrk — aroa 🍒 (@uwmohn) October 10, 2024

Edi pone en la picota a Vanessa: «Me sentí incómodo con ella»

La actitud de la concursante también ha levantado críticas. En este caso, Daniela ha compartido: «Vanessa se pico conmigo mazo porque fui al confe con Javi. Te lo juro, no sé si celar, pero como que no le moló y dice que hay una persona de aquí, una chica, con la que tiene mazo celos de Javi y yo diciendo «pero si puede ser el padre de todas nosotras»».

Ante ello, Edi le ha contestado retratando de muy malas maneras a su compañera: «Es una tía con afán de protagonismo, envidiosa, celosa… Una persona hipócrita porque critica lo que hace ella. No le veo ninguna virtud de «qué me puede aportar esa persona». Yo los primeros días me sentí bastante incómodo por ella por temas sexuales y cosas así. En la primera fiesta ella me venía encima… que a ti te guste achuchar a una persona, vamos, sinceramente parecía que me estaba tirando la caña».