La insinuación de Maite Galdeano sobre los vicios de Terelu Campos que revienta ‘De Viernes’

Si ya la semana pasada, Terelu Campos le puso los puntos sobre las íes a Maite Galdeano por la forma de referirse a su hijo, Cristian Suescun, durante su entrevista en ‘¡De Viernes!’, esta lo ha vuelto a hacer. En esta ocasión ha sido Cristian el que se ha sentado en el plató del programa de Telecinco para relatar la difícil relación que siempre ha mantenido con su madre.

Sin embargo, la navarra presenció la entrevista a su hijo desde una sala anexa, puesto que él se negó a tenerla cara a cara. El hermano de Sofía Suescun reconoció haberse sentido «como una mierda» por el trato que su madre le lleva dando desde hace años. Además, lamentaba que nunca le hubiera dado «un abrazo, un beso o dicho un ‘te quiero'». Un duro testimonio que no despertaron ningún tipo de sentimiento en Maite.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ quiso salir al plató para contestarle en varias ocasiones, pero la dureza con la que habló de su primogénito provocó que los colaboradores estallaran contra ella. «Tiene carita de pan y yo está claro que tengo otros rasgos. Pero, el de la cara redonda iba donde no tenía que ir», aseguró, dando a entender que no es tan bueno como nos está haciendo ver.

Terelu Campos frena en seco a Maite Galdeano

Ante semejante forma de tratar y hablar de Cristian, Terelu Campos no dudó en frenarle en seco: «¿Es necesario llamarle ‘cara de pan’? ¿Es necesario que lo tengas que criticar así? ¿Crees que eso te beneficia a ti? Eso te descalifica como madre. ¿A ti no te ha entrado nada por el cuerpo cuando ha dicho que no recibe por tu parte ni un beso?».

Pero, lejos de achantarse, Maite Galdeano le espetó: «Si tienes una frase para describirme, te describo yo a ti también Terelu. ¿Quieres que te entre con una frase? Aquí la hemeroteca la tenemos que sostener cada uno». Una actitud altiva que hizo que los presentadores se vieran obligados a intervenir. «Has concedido dar una entrevista para escucharte y esas son las reglas», sentenció Santi Acosta.

Pero la tensión entre Maite Galdeano y los colaboradores de ‘De Viernes’ fue aumentando a lo largo de la entrevista después de que la madre de Sofía Suescun se atreviera a cuestionar y a criticarles a ellos. Así, Maite no dudó en soltarle a Terelu que a ella le gustaba mucho beber. «Una persona que toma alcohol para mí no tiene valor y no tiene personalidad. ¿A qué a ti te gustan las copas y el ritmo de la noche Terelu? A ti te encanta tomarte un copazo», le espetaba.

«Claro, hago lo que me da la gana porque tengo 59 años», le contestaba Terelu. «Yo me puedo tomar una copa pero desde luego que quiero a mi hija», le contestaba la colaboradora. «Y yo también quiero a mi hija», se defendía Maite. «Pero no a tú hijo», le replicaba Terelu Campos.