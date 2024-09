Jorge Ponce atiza a Jordi Évole y no tiene miramientos con lo que afirma de él en ‘La Revuelta’

Jorge Ponce no suele decepcionar con su sección de ‘La Revuelta’, pero su aparición de este jueves no fue apta para sensibles. El colaborador de David Broncano reflexionó durante varios minutos sobre personas feas y guapas y no dudó en tirar de ejemplos para explicar su teoría. Fue entonces cuando, en clave de humor, propinó unos comentarios nada agradables a Jordi Évole por su aspecto físico.

«Mi mente es pública, universal y gratuita. Ahora es de todos», comenzó asegurando el cómico entre risas mientras explicaba la naturaleza de su nueva etapa en la cadena pública. Sin detenerse más allá en sus obligaciones con el ente, utilizó a George Clooney y Brad Pitt para iniciar una dicotomía entre personas «guapas» y personas «feas» que pretendía estar acompañada de todo el humor posible.

Jorge Ponce se burla de Jordi Évole en ‘La Revuelta’

Jorge Ponce no dudó en comentar con sorna la trama de la comedia que los dos sex symbol de Hollywood estrenan pronto. «¿Sabes lo que pasa al final de la película? Que están aún más buenos», sentenció el colaborador entre risas del público, que entraría entonces a repasar las cualidades de las personas menos agraciadas. «El feo que es buena persona lo es por necesidad, lo hace por ofrecer algo al mundo. Jordi Évole por ejemplo», señaló haciendo referencia directa al rostro de La Sexta.

Obviamente sabéis que esto está grabado, que podíamos haber quitado esta situación vergonzosa entre compañeros. Aquí da igual todo. pic.twitter.com/hp4o9rhiqo — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 26, 2024

«No le sale natural, lo hace por buscar su lugar en la sociedad. Pero un guapo, que siendo guapo, un sábado por la mañana está en el punto limpio con un bote de aceite usado y un perchero usado… es guapo de corazón», continuó bromeando Ponce mientras el público estallaba en carcajadas. «Un guapo que recicla equivale a un feo que cura el cáncer», insistió el humorista.

Fue entonces cuando el presentador, aprovechando el hilo de la teoría de Jorge Ponce, regaló un cumplido a uno de sus colaboradores. «Marcos está muy guapo últimamente», señaló mirando a Grison, que andaba distraído. «Marcos es lo más top de aquí», sentenció el encargado de la sección mientras el músico se ruborizaba.

«Muchas gracias por la parte que me toca», terminó señalando para lanzar una última pulla a su compañero. «Los feos también sois buenas personas», apuntó Grison haciendo que Ponce su sumiese en un breve ataque de risa. «Esto de que la belleza es muy importante lo saben también en las religiones», recalcó el colaborador.

Jorge Ponce en ‘La Revuelta’

Fue entonces cuando comenzó a mostrar representaciones más atractivas de Cristo con bromas generalizadas. «Que me de la otra mejilla», sugería Broncano entre risas. Pero la sección terminaba con un último azote a Jordi Évole, que volvía a aparecer fusionado con una imagen religiosa a modo de burla. «¿Tú crees que podrían haber levantado el cristianismo a nivel mundial si lo hubiesen hecho así?», señaló antes de mostrar el fotomontaje entre risas.