‘Gran Hermano 2024’: Lista completa de concursantes oficiales del reality de Telecinco

Ya no queda nada para que la casa más famosa de la televisión reabra sus puertas a concursantes anónimos siete años después de la última edición. ‘Gran Hermano 2024‘ regresa a Telecinco este jueves a las 22:50 horas con Jorge Javier Vázquez como presentador.

Desde la apertura del casting para la nueva edición del reality, más de 100.000 personas han formalizado su inscripción para formar parte de un proceso de selección que ha contado con una fase presencial -en la que miles de candidatos han sido citados a las pruebas en Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria- y con un espectacular tráiler de 17 metros de longitud y paredes de cristal que ha recorrido más de 2.300 kilómetros por nuestro país con paradas en A Coruña, Ribadesella, Valladolid, Salamanca, Cáceres, Toledo y Cuenca.

El multitudinario casting de ‘GH’, que ha vuelto a poner de manifiesto las ‘ghanas’ de miles de candidatos de vivir la experiencia única que propone el formato, continuará abierto hasta el mismo día del estreno, el próximo jueves 5 de septiembre, donde se les comunicará a algunos de los candidatos su entrada a la mítica casa de Guadalix.

Por ahora se desconoce cuántos serán los concursantes que participarán en ‘Gran Hermano 2024’ y convivirán en la casa de Guadalix de la Sierra. Por ahora, la primera concursante oficial fue anunciada en la presentación del reality en el FesTVal de Vitoria y la identidad del segundo se desvelará en ‘El diario de Jorge’ el mismo jueves.

Maica Benedicto, primera concursante oficial de ‘Gran Hermano 2024’

Maica Benedicto es la primera concursante confirmada para ‘GH 2024’. La jove, que nació en Cartagena, en Murcia, tiene 25 años y es visitadora médico y modelo. En redes sociales acumula casi cuatro mil seguidores que siguen todo lo que publica y lo que hace tanto a nivel personal como profesional.

«Es mi sueño. Yo creía que no iba a entrar porque me dijeron que no. He estado una semana… No te voy a mentir, he llorado mucho. Yo me veía dentro, en mi cama», confesaba justo después de que Jorge Javier Vázquez anunciara que ella era la primera concursante oficial de la nueva edición de ‘Gran Hermano’.

«Hace una semana me dijeron que no me iban a coger, que no encajaba, y que a cambio viniera aquí de azafata. Yo soy una persona muy positiva y siempre intento ir a por mis sueños, cueste lo que cueste», concluía.

