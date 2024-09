Telecinco da todas las claves del regreso de ‘Gran Hermano’ y presenta a su primera concursante

Ya no queda nada para que ‘Gran Hermano‘ vuelva a nuestras vidas. El reality vuelve a sus orígenes con la décimo novena edición con Jorge Javier Vázquez y Ion Aramendi como presentadores. Previo a su estreno el jueves 5 de septiembre, Telecinco y Zeppelin TV han presentado los detalles de la nueva edición en el marco del FesTVal, en el que está El Televisero.

La presentación del programa reunió a los presentadores Jorge Javier Vázquez e Ion Aramendi, junto a destacados exconcursantes como Adara Molinero, Suso Álvarez, Marta Peñate, Ismael Beiro, Pedro Oliva, Liz Emiliano y Silvia Casado.

‘Gran Hermano’ regresa a Telecinco con el reto de ser el programa estrella de la cadena y de relanzar sus audiencias tras haber cerrado el mes de agosto con su mínimo histórico. Para ello, la cadena confía tanto en el reality que ha confirmado que seguirá emitiendo tres galas a la semana. Así, Jorge Javier conducirá la de los martes y los jueves mientras que Ion Aramendi se hará cargo de la de los domingos.

«Un casting sorprendente»

Durante el evento, Jaime Guerra, director de producción de Mediaset anunció con entusiasmo que «vuelve el original, ese Gran Hermano que nos enamoró hace 25 años en Telecinco». Guerra destacó las numerosas sorpresas que traerá esta edición y reveló que casi 100.000 personas se postularon para ingresar a la casa de Guadalix, lo que asegura una «gran materia prima» para el programa.

Miguel Martín, director general de Zeppelin, expresó su emoción por el inicio del reality: «Estamos locos por empezar. Tenemos una edición alucinante, con un casting muy sorprendente. Hasta el último momento, las cosas no están cerradas. Vamos a daros sorpresas todo el tiempo». Además, recordó que Gran Hermano es el formato más longevo de la televisión.

María Zambrano, directora de reality y dating de Mediaset, reiteró la promesa de novedades constantes: «Sorpresas hasta el final. Nos hemos esforzado en buscar personas como vosotros. GH tiene un gran poder de atracción. El espectador siempre vuelve con nosotros».

El famoso «súper» también tomó la palabra para expresar su alegría por regresar al programa. «He trabajado con el equipo de GH muchos años y es un placer volver. Algo tiene esa casa que siempre todas las personas que han entrado quieren volver. GH se consume en familia y nosotros somos una gran familia», reconocía Floren Abad, que también ejerce de productor ejecutivo del reality.

Jorge Javier, ilusionado: «Necesitamos conocer gente nueva»

Jorge Javier Vázquez, encargado de las galas de los jueves, compartió su entusiasmo: «Estoy muy emocionado, contento e ilusionado con todo lo que se viene. Esta edición llega en el momento justo. Todos necesitamos conocer gente nueva». Por su parte, Ion Aramendi destacó la conexión entre todos los que han pasado por el programa. «Mi mujer hizo muchos años el casting de Gran Hermano. El resultado va a ser magnífico. Habrá muchas sorpresas», aseveraba.

🔴 Jorge Javier, en la presentación de #GranHermano en el @festval:



💣💣 "Necesito conocer a gente nueva en televisión, que los mismos ya nos han dado una alegría y los queremos mucho pero ya los conocemos"



📲 Todos los detalles en https://t.co/4Ole67ftto pic.twitter.com/FGez0CwTT8 — El Televisero (@eltelevisero) September 2, 2024

Entre los exconcursantes, Adara Molinero recordó su experiencia en la casa. «En esa casa me ha pasado de todo. Me he reído, he llorado, me he enamorado. Hay que vivirlo y exprimirlo. Ojalá todos podáis vivirlo», confesaba. Suso Álvarez valoró la experiencia como un aprendizaje de vida: «Te da la oportunidad de poder verte y corregirte. Ya era hora de dar la bienvenida a una nueva generación y poder descansar nosotros».

💣💥 Adara confirma en el @FesTVal que ha roto con su pareja



Jorge Javier: "Adara, ¿cuántas veces te has enamorado en la casa de #GranHermano?"



Adara: "3"



Marta Peñate: "Estamos esperando otro #GH para que se vuelva a enamorar"



Adara: "Pues sí porque ahora estoy soltera" pic.twitter.com/wNu6wod743 — El Televisero (@eltelevisero) September 2, 2024

Ismael Beiro, ganador de la primera edición de ‘Gran Hermano’, bromeó sobre el premio recibido en su edición: «En mi edición entregaron 20 millones de pesetas, que son 160.000 €. Ahora entregáis 300.000 €. ¿Dónde está el resto? GH es saber estar, dejarse llevar y divertirse. Hay que ser auténtico. Larga vida a GH».

Finalmente, Pedro Oliva destacó los premios intangibles que otorga el programa: «GH da unos premios que no tienen precio: crecimiento personal, personas maravillosas, el cariño de la gente. Sin el equipo de casting yo no hubiera conocido a mi mujer. Eternamente agradecido a GH».

‘Gran Hermano’ presenta a su primera concursante

Durante la presentación han dado a conocer el nombre de la primera concursante confirmada de ‘Gran Hermano 2024’: Mayka, una murciana de 25 años que estaba trabajando como azafata en el acto y que «se ha llevado la sorpresa de mi vida». Cabe señalar que Maika es una visitadora médico y modelo de 25 años que vive en Cartagena.

«Esto es mi sueño y yo creía que no iba a entrar porque me dijeron que no. He estado una semana en la que he llorado mucho porque me veía dentro, en mi cama… Soy una persona muy positiva, visualizo mucho y voy a por mis sueños. Cada fase de casting la he vivido con una gran ilusión, he disfrutado mucho con todo el equipo. Hace una semana me dijeron que no encajaba, pro que viniera aquí de azafata», explicaba Mayka, muy emocionada sin creerse lo que la estaba ocurriendo.

🔴 ÚLTIMA HORA: Mayka (25 años), de Cartagena, es la primera concursante oficial de #GranHermano y así ha sido el anuncio



Jorge Javier ha sorprendido a la chica, azafata de Telecinco en el momento exacto en que se ha anunciado y por sorpresa



📲 https://t.co/4Ole67eVDQ pic.twitter.com/vIlQBo09RD — El Televisero (@eltelevisero) September 2, 2024

No obstante, durante la presentación en el FesTVal, se han mostrado vídeos ciegos de algunos de los concursantes oficiales que entrarán a convivir a la casa de ‘Gran Hermano’ el próximo jueves. No obstante, cabe decir que el próximo concursante confirmado se dará a conocer el jueves en ‘El Diario de Jorge’.