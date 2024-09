Avance semanal ‘Sueños de libertad’ del 23 al 27 de septiembre: un intento de suicidio y Damián, desenmascarado

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay tiene a todos los fans pegados a la pantalla pues se encuentra en lo más alto en cuanto a tramas se refiere.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras la muerte de Jaime, Damián le pedía a su hija Marta que reconsiderara su decisión de marcharse a Barcelona con Fina. Y al ver que su padre sigue dándole la espalda a Fina y que considera que su relación es ir al abismo, Marta le dejaba claro que ella sabe quién es y que le da igual lo que él piense.

Andrés no perdona que María le engañara con el embarazo y le haya hecho sentir culpable de la pérdida del bebé y se mostraba distante con ella pese a fingir delante de todos. Ella le pedía perdón y le decía que no puede perderle y que no puede vivir sin estar a su lado.

Tasio empezaba a trabajar como ayudante de Joaquín pese a que la decisión de su tío Damián de haber ascendido al operario no le hace ninguna gracia al Merino y menos después de sus continuas meteduras de pata.

Tras el velatorio, Jesús no dudaba en hacer daño a su hermana Marta diciéndole que ya puede irse a vivir su vida con la «otra». Por su parte, Marta se alegraba de que su madre no esté viva para ver en lo que se ha convertido su hijo y finalmente, Jesús no dudaba en decirle a su hermana que Jaime intentó asesinarle.

Por otro lado, Marta encargaba a Carmen que organice una venta privada para las mejores clientas de la tienda. Tras enterarse de la petición de La De La Reina a la nueva encargada, Isabel decidía boicotearla para seguir ganándose la confianza de Jesús y que cumpla lo que le prometió.

Andrés y Begoña se citaban en la casona y él le contaba que María se inventó lo del embarazo y que Jaime estaba chantajeado para que no contara nada. Y Begoña no dudaba en contarle que Jesús también amenazó al doctor para que no revelara la analítica en la que se comprobaba que Jesús le había drogado. Tras comprobar que sus parejas son capaces de cualquier cosa por tenerles de su lado, Begoña y Andrés daban el paso decisivo, y decidían olvidarse de todo y volver a dar rienda suelta a su pasión.

Tras comprobar que Marta también tiene alguna reticencia hacia su boda con Damián, Digna decidía acudir a ver a Jesús después de saber que Julia le había escrito una carta. Y Digna aprovechaba para pedirle a su sobrino que por favor acepte la boda y no se tome todo esto como una afrenta personal. Paralelamente, Jesús decidía ocultarle a Begoña que Julia le escribió una carta.

Por su parte, Mario Garcés interceptaba a Digna en la fábrica y le decía que le mintió sobre Damián y que él no sabía nada de que Gervasio y él estaban juntos y que quiso creer que Gervasio se quitó la vida por alguna razón poderosa y que prefirió echarle la culpa a su socio y cuñado.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 23 al viernes 27 de septiembre:

Capítulo 149 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 23 de septiembre

Damián y Jesús en ‘Sueños de libertad’.

Andrés sospecha que Isidro puede saber algo sobre lo que hizo Jesús con el cadáver de Valentín y por eso no duda en tantear al chófer para seguir tratando de descubrir la verdad. Tantas preguntas de Andrés sobre el coche de su padre sorprende al padre de Fina.

Jesús le pregunta a Damián quién es Mario Garcés después de haberle visto junto a Digna al salir de la fábrica. Tras pensar que puede haber algo oscuro detrás, el De La Reina opta por espiar al topógrafo para saber si esconde algo. Por otro lado, Digna le cuenta a Damián que ha hablado con Mario Garcés y que le había pedido perdón por todo lo que le dijo sobre él. Tras conseguir que Digna no desconfíe de él, Damián le pide a su cuñada adelantar la boda y que hará todo lo que tenga que hacer para que el compromiso salga adelante.

Begoña se encuentra con María en el salón y ambas vuelven a tener un desencuentro después de que la primera le reproche a su cuñada que se inventara lo de su embarazo y la hiciera creer que ella era culpable de todo. María le dice que solo quería conseguir la atención de su marido y Begoña le recriminaba que incluso la acusara de hacer fingir su estado mental.

Luz sigue bastante triste después de la muerte de Jaime, pero Luis trata de consolarla y apoyarla para que no se sienta tan sola. La doctora le deja claro al perfumista que no siente nada por el que fue su compañero y que tiene que tener claro que está enamorada de él.

Después de ver a Carmen muy apurada con la tienda y que no llegan a todo, Mateo se propone a ayudarlas. Con ello, el cura vuelve a acercarse a Claudia. Por su parte, Tasio trata de convencer a Joaquín para cambiar los turnos de noche para ayudar a un compañero pero el Merino rechaza su propuesta y Tasio decide hacer oídos sordos para satisfacer al empleado.

María confronta a Andrés por contarle lo de su falso embarazo a Begoña y que ella siga metiéndose en su matrimonio. Pero Andrés defiende a Begoña y vuelve a dejarle claro a María que lo que ha hecho está mal y no lo puede perdonar. Tras ver su actitud, María amenaza con suicidarse pero su marido no la cree.

Paralelamente, Digna descubre que Begoña tiene marcas en el cuello y sospecha que Jesús ha intentado asfixiarla. Mientras Begoña trata de buscar entre las cosas de Jesús para encontrar la carta que Julia le escribió y su marido le confiesa que la rompió y que no quiere que se mensajeen y estén en contacto.

Damián le cuenta a Don Agustín que ha decidido adelantar la boda y que le gustaría que sea él quien les case. Tras interesarse por el enlace, el párroco le recomienda que haga justicia con los Merino y les devuelva lo que les quitó después de lo que hizo con Gervasio. Tras la charla con el cura, Damián les anuncia a sus hijos que ha decidido hacer un cambio en su testamento para dejarle la mitad de la empresa a Digna provocando la ira de Jesús y que acuse a su tía de haberle embaucado y que así lo único que provocará es que Joaquín y Luis tengan más poder.

Capítulo 150 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 24 de septiembre

Jesús se presenta en casa de los Merino y no duda en encararse con su tía Digna tras descubrir que su padre ha decidido incluirla en su testamento y dejarle la mitad de la empresa y la acusa de haber embaucado a Damián para asegurar la vida de sus hijos pues no tienen donde caerse muertos.

Por su parte, Isidro sigue ahondando en el interés de Andrés por los movimientos del coche de Damián pues no entiende por qué el de La Reina se preocupa ahora por algo por lo que nunca se había preocupado. El chófer decide callarse que encontró el anillo de Valentín para evitar cualquier tipo de guerra familiar.

Claudia y Fina siguen tratando de ayudar a Carmen con todos los preparativos para la venta para las clientas y el ágape que han creado para el evento. Pero lejos de ayudarla, consiguen que Isabel la presione aún más. Después al ver que la secretaria de Jesús no la deja tranquila, las dependientas le piden que por favor no atosigue tanto a su amiga y ahora jefa.

Tras lo sucedido con Jesús, Digna comparte con Damián su enfado por el hecho de que la incluya en su testamento pues la ha puesto en una situación comprometida con los De La Reina. Pero Damián insiste en que la va a incluir en su herencia y después de lo deja bien claro a su hijo. Por su parte, Joaquín también se encara con su primo por haber tratado mal a su madre.

Andrés se abre en canal con Luis y el cuenta la gran mentira de María con respecto a su falso embarazo y que no la puede perdonar y para él su compromiso está roto después de haberse sentido engañado y humillado. Su primo trata de defender a su mujer al decirle que había enloquecido por pensar que había algo entre Andrés y Begoña.

Después de enterarse que Tasio hizo oídos sordos y cambió los turnos de los trabajadores pese a que se lo había prohibido, Joaquín no duda en echarle una reprimenda a su nuevo ayudante. Pero Tasio le dice que lo hizo por el bien de la empresa y le pide perdón por haberse saltado su orden.

Begoña comparte su frustración por el hecho de no poder tener contacto con Julia después de que Jesús se lo haya prohibido. Tras intentar descubrir que le había pasado en el cuello, Begoña termina confesándole a Digna que se lo había hecho Jesús al tratar de asfixiarla. Y al saberlo, la cocinera promete que no se va a quedar quieta ante los abusos de su sobrino.

María comparte con Gema que va a tener que dejar la casa si Andrés no le perdona y que ha perdido al amor de su vida por sus celos y venganzas. Tras ello, María decide escribirle una carta de despedida a Andrés asegurando que si no le tiene no merece la pena vivir y se dispone a quitarse la vida tomándose unos medicamentos que tenía Jaime entre sus cosas.

Capítulo 151 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 25 de septiembre

Gema pilla a María cuando intentaba suicidarse con las pastillas de Jaime pues no soporta perder a su marido y tras verla desesperada le cuenta a Andrés lo que había intentado hacer su mujer. Tras ello, Andrés decide hablar con ella para que María intente aceptar la realidad de su relación tras lo sucedido.

Damián le anuncia a Marta que ha decidido que sea ella quien se encargue de la dirección de la fábrica pues está harto de los desmanes de Jesús. El De La Reina está dispuesto a destituir a Jesús para hacerle un castigo ejemplar pero para ello su hija debe quedarse en Madrid y poner fin a su decisión de marcharse a Barcelona con Fina. Ella le deja claro que no piensa renunciar a Fina y su padre le dice que no le puede pedir eso y ha cambiado su opinión con respecto a la relación de su hija con la dependienta.

En la tienda, Carmen sigue desbordada por sacar adelante la venta privada para las clientas más VIP y en plena faena se hace un corte en la mano y llega a acusar incluso a sus amigas y compañeras, Fina y Claudia de obstaculizar su trabajo. Por su parte, Joaquín decide deshacer los cambios de turno que había hecho Tasio y le dice a Manolo que no puede seguir su petición y acusa a Tasio de haberla liado.

Digna le pide a Damián su ayuda para que Begoña pueda hablar con Julia y el De La Reina le ha dado el número de teléfono pensando que era para ella. Así, Begoña consigue hablar con la pequeña que se queja del frío que hace en el internado y confiesa que no para de llorar todas las noches.

Mateo acude a la tienda para despedirse de Claudia antes de marcharse a Rodesia del Sur y el párroco y la dependienta no pueden ocultar sus sentimientos y terminan besándose apasionadamente. Por su parte, Luz decide abrir el sobre que le dejó Jaime antes de morir y descubre que su compañero había conseguido el título oficial de Medicina.

Damián le deja claro a Jesús que no va a permitir más desplantes y que sino acude a la boda dará por hecho que ya no pertenece a la familia. Además decide quemar las fotografías de Marta y Fina para proteger a su hija. Tras ello, el De La Reina le anuncia que ha decidido destituirle y ascender a Marta a ser la directora de la empresa. Después, Jesús trata de amenazar a su hermana para que no acepte la dirección de la fábrica y tras ver la actitud de su hermano decide aceptarla.

En la casona, Begoña comparte con Andrés su conversación con Julia y le dice que quiere sacar a Julia del internado. Por su parte, él le cuenta que María ha intentado quitarse la vida. Finalmente, los dos vuelven a dejarse llevar por sus sentimientos e intiman.

Capítulo 152 – Jueves 26 de septiembre

Tras no poder contener sus sentimientos en la tienda, Mateo y Claudia pasan la noche juntos y más enamorados que nunca se niegan a tener que despedirse. El párroco le deja claro que ha pasado la mejor noche de su vida y que no se arrepiente de nada de lo que ha pasado pese a haber incumplido el celibato.

Jesús descubre que Begoña se ha puesto en contacto con Julia y furioso al escuchar a su mujer vuelve a ponerse violento con ella. Tras escuchar los gritos de su sobrino, Digna decide entrar en la habitación para separar a su sobrino de su mujer y amenazarle con que no va a permitir que toque a su mujer.

María le reprocha a Gema que fuera a contarle a Andrés que había intentado quitarse la vida porque ahora todo se ha precipitado y Andrés le ha dejado claro que su matrimonio se ha acabado y que aunque fingirá delante de todos en la intimidad su relación está rota.

Damián reúne a sus tres hijos antes de la boda con Digna para anunciar su decisión con respecto a la dirección de la empresa. Después de volver a escuchar a Jesús echando pestes sobre sus primos, el patriarca oficializa su decisión de que Marta sea la nueva directora de la fábrica.

Joaquín se da cuenta de que se equivocó al cambiar los turnos después de que Manolo decidiera dimitir de su puesto. El Merino reconoce que tuvo que haber hecho caso a Tasio para evitar más problemas dentro de la fábrica. Tras ello, consigue que el trabajador vuelva a la fábrica.

Por su parte, Carmen, Claudia y Fina triunfan con la venta privada en la tienda después de todos los esfuerzos puestos en los últimos días. Tras ello, Marta le anuncia a Fina que su padre ha destituido a Jesús y le ha ofrecido ser la nueva directora de las perfumerías De La Reina y que además ha destruido las fotografías y ya se ha acabado su pesadilla. Mientras Isabel decide acercarse de nuevo a Marta al saber que es ahora ella la directora.

María vuelve a enfrentarse con Begoña tras lo sucedido con Andrés y vuelve a echarle la culpa de haber acabado con su matrimonio tal y como ella quería y haberse sentido traicionada por todos. Después, Begoña y Andrés vuelven a verse en la casona y dudan si Damián ayudó a ocultar los cuerpos de Valentín y Clotilde y Andrés decide contarle toda la verdad a su tía sobre el lado oscuro de su padre.

Isidro se presenta en casa de Digna y descubre que la cocinera guarda un anillo de Gervasio que era igual que el que tenía Valentín y que apareció en su coche. Además Digna le confiesa que recordaba que Valentín lo llevaba el último día que lo vio el día de la muerte de Clotilde. Tras ello, el chófer empieza a atar cabos.

Tras tratar de acercarse a Marta, Isabel se presenta en casa de Jesús para entregarle el nuevo informe del detective sobre Mario Garcés con unas fotografías muy comprometidas del topógrafo.

Capítulo 153 – Viernes 27 de septiembre

María y Andrés se preparan para la boda de Digna y Damián aunque ella sigue sin aceptar que su marido esté tan distante con ella después de descubrir que le engañó con lo de su embarazo.

Don Agustín se despide de Mateo y la entrega un regalo por la labor que ha hecho en la colonia. Mientras, Claudia se siente dolida ante la marcha del párroco y comparte sus dudas con sus amigas contándolas que pasó la noche con él al igual que hace el propio Mateo con Gaspar en la cantina dejando claro que pese a lo mucho que la quiere tiene una labor que cumplir.

Jesús deja claro que no piensa acudir a la boda tras sentirse humillado por su padre. Además no duda en amenazar a Begoña para que no le cuente nada a Digna de todos los secretos que esconde Damián y le vuelve a decir a su mujer que seguirá sin poder tener contacto con Julia.

Gema se encarga de ayudar a Digna a vestirse para la boda y las dos comparten un momento íntimo hablando de la familia. Paralelamente, Andrés también ayuda a su padre y le deja caer que no debería casarse con Digna con todos los secretos que hay en la familia. El ex militar está dispuesto a contarle a su tía todo lo que ha descubierto sobre la muerte de Valentín pero Begoña trata de frenarlo por miedo a las represalias que pueda tomar Jesús con ella, con Julia y con el propio Andrés.

Tras el gran éxito de la venta privada, Marta felicita a Carmen después de las felicitaciones que ha recibido por parte de alguna de las clientas más importantes. Por su parte, Carmen no duda en enfrentarse a Isabel después de que esta le acusara de cometer errores con las facturas de la tienda.

Claudia acude a despedirse de Mateo pero el párroco le cuenta a su amada que no ha podido marcharse pues su vocación es ella y que no se puede separar de ella. Tras ello, Mateo se quita el alzacuellos y le pide a Claudia iniciar una relación juntos y ella acepta su proposición.

Begoña le dice a Andrés que no pueden contarle nada a Digna de los trapos sucios de Damián porque sino Jesús podría hacer cualquier locura y teme por lo que le pueda pasar a Julia. Justo entonces, Isidro aparece en la cocina y tiene una conversación con Andrés en el que le cuenta que hace unos meses encontró el anillo de Valentín en el coche de Damián.

Jesús decide interceptar a Mario Garcés y logra que el topógrafo le contara toda la verdad de lo que pasó con su tío Gervasio chantajeándole con contarle su doble vida a su mujer. Y tras ello, el primogénito no duda en utilizar la información que ha conseguido y coacciona a su padre con hacer público lo que pasó con su tío si no le devuelve la dirección de la empresa. Una conversación que Digna escucha.