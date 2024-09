Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del viernes 20 de septiembre: el paso decisivo de Andrés y Begoña

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, después de escuchar lo que le contó Mario Garcés, Digna no dudaba en preguntarle a Damián si es verdad que él sabía que su marido tuvo una relación con el topógrafo y le chantajeó para quedarse con su parte de la fábrica. Damián trataba de ponerle excusas a su prometida y conseguía que cayera en sus mentiras.

Andrés le contaba a Begoña que ha investigado en el camino de La Sagra y había descubierto que su hermano movió el cadáver de Valentín porque sabía que iban a hacer obras y poder ocultar así su cuerpo. Pese a todo, el ex militar le dejaba claro a su cuñada que lograrán las pruebas para acabar con Jesús. Y después descubría que Jesús había intentado asfixiarla.

La boda entre Damián y Digna provoca que la relación entre Jesús y Joaquín sea todavía más tensa después de saber que les han robado parte de la mercancía por culpa de Tasio. Pero Jesús no dudaba en decirle a su primo que sabe que están utilizando a su madre para conseguir ascender en la empresa y que no lo va a permitir.

Jesús se mostraba incómodo al ver que su hermano Andrés ha conseguido firmar el contrato con las Galerías Miranda y no dudaba en amedrentar a María. Además, le dejaba claro a su hermano Andrés lo que piensa de la boda de su padre y su tía después de que Digna descubriera algunas reticencias en el ex militar de cara a ese enlace.

María por su parte, acudía a pedirle algo a Jaime antes de que se muera: que le prometiera que no iba a desvelar que lo de su embarazo era falso y explicarle por qué actuó así. Y Jaime le dejaba claro que lo utilizó. Pero finalmente, Jaime no podía callarse y decidía contarle a Andrés que María le engañó y que nunca estuvo embarazada. Después, Andrés no dudaba en reprocharle a su mujer que le haya tenido engañado con el embarazo y le haya hecho culpable de haber perdido al bebé y le decía que deje de actuar.

Carmen acudía a ver a Damián tras lo sucedido con Tasio y le contaba que en realidad su hijo no se quedó dormido sino que tiene otro trabajo de noche para sentir que está a su altura ahora que ella gana más que él. Tras ello, la nueva encargada de la tienda le pedía ayuda para que haga algo para que Tasio no se sienta de menos. Y es entonces cuando Damián le proponía a Tasio ser el ayudante de Joaquín.

Marta decidía sacar a Jaime al mirador para que pudiera respirar aire fresco y sintiera el sol en la cara. Estando allí, Jaime terminaba muriendo después de haberse despedido de toda la familia y de Luz. Tras comprobar que su marido se había muerto, Marta no dudaba en abrazarse a él.

Tras llamar a su casa y hablar con su mujer, Mario Garcés se presentaba en el despacho de Damián para pedirle explicaciones y el De La Reina no dudaba en amenazarle con contarle a su mujer que es un «depravado» si sigue intentando calentarle la cabeza a Digna y le exigía que por favor engañara a su futura mujer para evitar que descubra la verdad.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 148 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este viernes 20 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 148 de ‘Sueños de libertad’

Tras la muerte de Jaime, Damián le pide a su hija Marta que reconsidere su decisión de marcharse a Barcelona con Fina. Y al ver que su padre sigue dándole la espalda a Fina y que considere que su relación es ir al abismo, Marta le deja claro que ella sabe quién es y que le da igual lo que él piense.

Andrés no perdona que María le engañara con el embarazo y le haya hecho sentir culpable de la pérdida del bebé y se muestra distante con ella pese a fingir delante de todos. Ella le pide perdón y le dice que no puede perderle y que no puede vivir sin estar a su lado.

Tasio empieza a trabajar como ayudante de Joaquín pese a que la decisión de su tío Damián de haber ascendido al operario no le hace ninguna gracia al Merino y menos después de sus continuas meteduras de pata.

Tras el velatorio, Jesús no duda en hacer daño a su hermana Marta diciéndole que ya puede irse a vivir su vida con la «otra». Por su parte, Marta se alegra de que su madre no esté viva para ver en lo que se ha convertido su hijo y finalmente, Jesús no duda en decirle a su hermana que Jaime intentó asesinarle.

Por otro lado, Marta encarga a Carmen que organice una venta privada para las mejores clientas de la tienda. Tras enterarse de la petición de La De La Reina a la nueva encargada, Isabel decide boicotearla para seguir ganándose la confianza de Jesús y que cumpla lo que le prometió.

Andrés y Begoña se citan en la casona y él le cuenta que María se inventó lo del embarazo y que Jaime estaba chantajeado para que no contara nada. Y Begoña no duda en contarle que Jesús también amenazó al doctor para que no revelara la analítica en la que se comprobaba que Jesús le había drogado. Tras comprobar que sus parejas son capaces de cualquier cosa por tenerles de su lado, Begoña y Andrés dan el paso decisivo, y deciden olvidarse de todo y volver a dar rienda suelta a su pasión.

Tras comprobar que Marta también tiene alguna reticencia hacia su boda con Damián, Digna decide acudir a ver a Jesús después de saber que Julia le había escrito una carta. Y Digna aprovecha para pedirle a su sobrino que por favor acepte la boda y no se tome todo esto como una afrenta personal. Paralelamente, Jesús decide ocultarle a Begoña que Julia le escribió una carta.

Por su parte, Mario Garcés intercepta a Digna en la fábrica y le dice que le mintió sobre Damián y que él no sabía nada de que Gervasio y él estaban juntos y que quiso creer que Gervasio se quitó la vida por alguna razón poderosa y que prefirió echarle la culpa a su socio y cuñado.