Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del jueves con la muerte de Jaime y María, delatada

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, Jesús se despertaba desconcertado en el sofá del despacho y le preguntaba a Begoña que había pasado porque no recordaba nada más que habían estado bebiendo juntos y hablando. Ella le decía que hablaron de Julia y que por primera vez en mucho tiempo no discutieron y él le aseguraba que no tiene problemas en que visite a su hija en el internado pero que tiene que estar seguro de que ella está bien y no va a hacer ninguna locura.

Digna, decidida a mirar al futuro y perdonar a Gervasio, se mostraba muy feliz por su boda con Damián y no dudaba en pedirle a su hijo mayor, Joaquín que sea su padrino. Todo después de decirle a sus hijos que nunca piensen mal de su padre y que nunca quiso hacerles daño.

Begoña decidía visitar a Jaime para despedirse de él y que pueda irse en paz y él aprovechaba para pedirle perdón por haber dejado que Jesús la drogara pero ella le decía que no se preocupe por eso. Justo después es Damián el que acudía a la habitación para despedirse de su yerno. Y es entonces cuando el doctor imploraba a su suegro que por favor acepte la relación entre Marta y Fina pues ella merece un padre que esté orgulloso de ella y el De La Reina abría la puerta a poder asumirlo con el tiempo.

Tasio empezaba a tener problemas en la fábrica por compaginar sus dos trabajos. Joaquín no dudaba en echarle la culpa de haber dejado que robaran un cargamento y de haber llegado tarde a su puesto de trabajo. Tras ello, Tasio acudía a ver a Damián para explicarle lo sucedido y le decía que si tiene que dejar su puesto en la fábrica lo hará.

Mario Garcés visitaba a Digna para devolverle todas las pertenencias de Gervasio pues se las dio por rencor y dolor. Tras ello, el topógrafo se enteraba de que Digna ha decidido dar un paso al frente y va a casarse con Damián después de que el De La Reina se presente en su casa y les pille juntos. Algo que dejaba a Mario completamente mudo. Tras ello, Damián no dudaba en advertirle al topógrafo en que guarde silencio. Y tras ello, Damián indagaba para saber si Mario le contó algo a Digna y ella le contaba que le aclaró cierto secreto de su marido.

Tras ello, Mario Garcés acudía a ver a Luis para decirle que el enlace de Digna con Damián es un gran error y que si Jesús es así es porque lo ha heredado de su padre. Pero Luis no dudaba en recriminarle su actitud después de lo que hicieron él y Gervasio. Pero Mario Garcés no se daba por vencido y decidía contarle toda la verdad a Digna y le decía que Damián descubrió la homosexualidad de Gervasio y le incitó al suicidio. Tras escucharlo, Digna se quedaba completamente paralizada.

María sigue intentando que Andrés tenga el lugar que se merece en la empresa familiar y para ello organizaba una reunión con el dueño de las Galerías Miranda y conseguía que finalmente aceptara y firmara el contrato que ha propuesto Andrés. Paralelamente, Begoña quedaba con Andrés y le contaba que ha descubierto el lugar en el que estaría enterrado Valentín y él le decía a su cuñada que investigará.

Por último, Jesús seguía sin entender por qué no recordaba lo que pasó la noche anterior y cuando su padre le decía que es normal que esté así después de haberse bebido la botella de whisky, el De La Reina se daba cuenta de que Begoña le había tratado de envenenar como hizo él con ella. Furioso tras descubrir sus artimañas no dudaba en encararse con ella y cogerla de nuevo por el cuello y ella le instaba a que acabara con su vida de una vez por todas.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 147 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este jueves 19 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 147 de ‘Sueños de libertad’

Después de escuchar lo que le contó Mario Garcés, Digna no duda en preguntarle a Damián si es verdad que fue él quien incitó a Gervasio para que se suicidara tras descubrir su relación con el topógrafo. Damián trata de ponerle excusas a su prometida y consigue que caiga en sus mentiras.

Andrés le cuenta a Begoña que ha investigado en el camino de La Sagra y ha descubierto que su hermano movió el cadáver de Valentín porque sabía que iban a hacer obras y poder ocultar así su cuerpo. Pese a todo, el ex militar le deja claro a su cuñada que lograrán las pruebas para acabar con Jesús. Y después descubre que Jesús ha intentado asfixiarla.

La boda entre Damián y Digna provoca que la relación entre Jesús y Joaquín sea todavía más tensa después de saber que les han robado parte de la mercancía por parte de Tasio. Pero Jesús no duda en decirle a su primo que sabe que están utilizando a su madre para conseguir ascender en la empresa y que no lo va a permitir.

Jesús se muestra incómodo al ver que su hermano Andrés ha conseguido firmar el contrato con las Galerías Miranda y no duda en amedrentar a María. Además, le deja claro a su hermano Andrés lo que piensa de la boda de su padre y su tía después de que Digna descubriera algunas reticencias en el ex militar de cara a ese enlace.

María por su parte, acude a pedirle algo a Jaime antes de que se muera: que le prometa que no desvelará que lo de su embarazo era falso y explicarle por qué actuó así. Y Jaime le deja claro que lo utilizó. Pero finalmente, Jaime no puede callarse y decide contarle a Andrés le deja claro que María le engañó y que nunca estuvo embarazada. Después, Andrés no duda en reprocharle a su mujer que le haya tenido engañado con el embarazo y le haya hecho culpable de haber perdido al bebé y le dice que deje de actuar.

Carmen acude a ver a Damián tras lo sucedido con Tasio y le cuenta que en realidad su hijo no se quedó dormido sino que tiene otro trabajo de noche para sentir que está a su altura ahora que ella gana más que él. Tras ello, la nueva encargada de la tienda le pide ayuda para que haga algo para que Tasio no se sienta de menos. Y es entonces cuando Damián le propone a Tasio ser el ayudante de Joaquín.

Marta decide sacar a Jaime al mirador para que pudiera respirar aire fresco y sintiera el sol en la cara. Estando allí, Jaime termina muriendo después de haberse despedido de toda la familia y de Luz. Tras comprobar que su marido se ha muerto, Marta no duda en abrazarse a él.

Tras llamar a su casa y hablar con su mujer, Mario Garcés se presenta en el despacho de Damián para pedirle explicaciones y el De La Reina no duda en amenazarle con contarle a su mujer que es un «depravado» si sigue intentando calentarle la cabeza a Digna y le exige que por favor engañe a su futura mujer para evitar que descubra la verdad.