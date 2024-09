Avance ‘Sueños de libertad, capítulo miércoles: Digna descubre el lado oscuro de Damián

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, Begoña le explicaba a Luz que las cosas en casa están peor que nunca después de que Jesús le haya prohibido visitar y hablar con Julia. Tras ello, Begoña le contaba que ha decidido darle tranquilizantes a su marido y la doctora desconfía de que en realidad sean para ella. Y Begoña le decía que solo es para poder ganar tiempo.

Damián confrontaba a Jesús por la actitud que tuvo con su tía Digna y con él mismo al anunciar su compromiso. Así, el patriarca amenazaba a su primogénito con que si no respeta su relación con Digna y a su tía habrá graves consecuencias para él y que le hará daño donde más le pueda doler si hace algo para acabar con la relación.

Mientras Luis y Joaquín se mostraban felices por ver a su madre contenta con su relación con Damián. Además, Gema aprovechaba para decirle a su marido que tienen que cambiar su actitud y que él tiene que dejar de ser el lacayo de su primo Jesús y que tendría que pedir un ascenso.

Marta no para de sufrir al ver a Jaime tan enfermo sin poder ver y con su vida al borde de la muerte. Y le explicaba que había llegado un sobre de un tal doctor García a su nombre. Jaime le decía que se lo entregue a Luz cuando él ya no esté. Paralelamente, Marta se abría con Fina y le confesaba lo duro que es para ella ver como Jaime se muere y la dependienta le mostraba todo su apoyo.

Claudia mostraba su preocupación con Carmen tras saber que Mateo se va de misiones a Rodesia del Sur. Su compañera le recomendaba que deje de pensar en el cura y se preocupara por su bebé. Pero la dependienta no puede parar de pensar en él y tras verle en la cantina le instaba que por favor no se vaya.

Gema le recordaba a María que debería tener cuidado porque Jaime podría irse de la lengua y desvelar que lo de su embarazo fue una farsa. Por su parte, Gema no dudaba en tener un bonito detalle con Digna de cara a su próxima boda para conseguir reconducir la relación con su suegra. Finalmente, Digna volvía a hablar con Mario Garcés y decidía perdonar a su marido por lo que le hizo.

Por la noche, Begoña ponía en marcha su descabellado plan para sonsacarle información a Jesús y le da tranquilizantes. Todo después de tenerle que decir a Julia que no iba a poder ir a visitarla como la prometió por la prohibición de Jesús. Tras ello, Jesús se bebía un vaso de whisky y se quedaba algo drogado. Y Begoña aprovechaba para preguntarle donde enterró a su primo Valentín y él le respondía que en el camino de La Sagra.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 146 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este miércoles 18 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 146 de ‘Sueños de libertad’

Jesús se despierta desconcertado en el sofá del despacho y le pregunta a Begoña que ha pasado porque no recuerda nada más que habían estado bebiendo juntos y hablando. Ella le dice que hablaron de Julia y que por primera vez en mucho tiempo no discutieron y él le asegura que no tiene problemas en que visite a su hija en el internado pero que tiene que estar seguro de que ella está bien y no va a hacer ninguna locura.

Digna, decidida a mirar al futuro y perdonar a Gervasio, se muestra muy feliz por su boda con Damián y no duda en pedirle a su hijo mayor, Joaquín que sea su padrino. Todo después de decirle a sus hijos que nunca piensen mal de su padre y que nunca quiso hacerles daño.

Begoña decide visitar a Jaime para despedirse de él y que pueda irse en paz y él aprovecha para pedirle perdón por haber dejado que Jesús la drogara pero ella le dice que no se preocupe por eso. Justo después es Damián el que acude a la habitación para despedirse de su yerno. Y es entonces cuando el doctor implora a su suegro que por favor acepte la relación entre Marta y Fina pues ella merece un padre que esté orgulloso de ella y el De La Reina abre la puerta a poder asumirlo con el tiempo.

Tasio empieza a tener problemas en la fábrica por compaginar sus dos trabajos. Joaquín no duda en echarle la culpa de haber dejado que robaran un cargamento y de haber llegado tarde a su puesto de trabajo. Tras ello, Tasio acude a ver a Damián para explicarle lo sucedido y le dice que si tiene que dejar su puesto en la fábrica lo hará.

Mario Garcés visita a Digna para devolverle todas las pertenencias de Gervasio pues se las dio por rencor y dolor. Tras ello, el topógrafo se entera de que Digna ha decidido dar un paso al frente y va a casarse con Damián después de que el De La Reina se presente en su casa y les pille juntos. Algo que deja a Mario completamente mudo. Tras ello, Damián no duda en advertirle al topógrafo en que guarde silencio. Y tras ello, Damián indaga para saber si Mario le contó algo a Digna y ella le cuenta que le aclaró cierto secreto de su marido.

Tras ello, Mario Garcés acude a ver a Luis para decirle que el enlace de Digna con Damián es un gran error y que si Jesús es así es porque lo ha heredado de su padre. Pero Luis no duda en recriminarle su actitud después de lo que hicieron él y Gervasio. Pero Mario Garcés no se da por vencido y decide contarle toda la verdad a Digna y le dice que Damián descubrió la homosexualidad de Gervasio y le incitó al suicidio. Tras escucharlo, Digna se queda completamente paralizada.

María sigue intentando que Andrés tenga el lugar que se merece en la empresa familiar y para ello organiza una reunión con el dueño de las Galerías Miranda y consigue que finalmente acepte y firme el contrato que ha propuesto Andrés. Paralelamente, Begoña queda con Andrés y le cuenta que ha descubierto el lugar en el que estaría enterrado Valentín y él le dice a su cuñada que investigará.

Por último, Jesús sigue sin entender por qué no recuerda lo que pasó la noche anterior y cuando su padre le dice que es normal que esté así después de haberse bebido la botella de whisky, el De La Reina se da cuenta de que Begoña le había tratado de envenenar como hizo él con ella. Furioso tras descubrir sus artimañas no duda en encararse con ella y cogerla de nuevo por el cuello y ella le insta a que acabe con su vida de una vez por todas.