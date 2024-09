Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del martes con el plan de venganza de Begoña a Jesús

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, Jesús sufría una pesadilla mientras dormía y Begoña no dudaba en encararse con su marido al decirle que le estaban reconcomiendo sus actos y que seguramente estaba soñando con Valentín y Clotilde y él volvía a decirle que era una desgraciada. Tras ver que Begoña seguía hablando con Julia, Jesús decidía prohibirle que tenga el mínimo contacto con la pequeña.

Digna volvía a llamar a Mario Garcés para desprenderse de lo único que le quedaba de Gervasio y no dudaba en decirle que su marido estaba atado a ella cuando empezó a enamorarse de él. Así, Digna le entregaba al topógrafo todas las pertenencias de su marido.

Jaime conseguía despertarse pero está completamente ciego y sabiendo que está desahuciado, el doctor no dudaba en pedirle a Luz que deje de medicarle y cumpla con el pacto al que llegaron: que le deje morir en paz si vuelve a sufrir otra parada cardiaca o desvanecimiento.

Por su parte, Tasio decidía buscar un segundo empleo para las noches para conseguir dinero y así poder ganar un mejor sueldo que el de Carmen ahora que la dependienta ha sido ascendida a encargada de la tienda con la marcha de Marta a Barcelona. Algo que Carmen no termina de entender. No obstante, Marta le comunicaba a Fina que tiene que cancelar el viaje a Barcelona estando Jaime como está y la dependienta le decía su chica que pospondrán el viaje hasta cuando puedan hacerlo.

Andrés no dudaba en reunirse con su hermano Jesús para hacerle una propuesta: cultivar ellos mismos algunas de las materias primas que necesitan y explotar la finca de Los Olmos. Tras ver la reacción del De La Reina, Andrés empezaba a descartar que sea allí donde puede estar enterrado su primo Valentín y entonces Begoña proponía aprovechar las pesadillas de Jesús y darle somníferos para conseguir que hable.

Damián y Digna decidían reunir a sus respectivos hijos para darles la noticia de que han decidido comprometerse. Los Merino no soportan tener que comer con Jesús y con los De La Reina pero finalmente aceptaban acudir a la comida familiar junto a Gema. Tras anunciar su boda, Jesús se comportaba de forma impertinente con su tía y finalmente abandonaba la mesa echando pestes de la relación de su padre con su tía Digna.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 145 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este martes 17 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 145 de ‘Sueños de libertad’

Begoña le cuenta a Luz que las cosas en casa están peor que nunca después de que Jesús le haya prohibido visitar y hablar con Julia. Tras ello, Begoña le cuenta que ha decidido darle tranquilizantes a su marido y la doctora desconfía de que en realidad sean para ella. Y Begoña le dice que solo es para poder ganar tiempo.

Damián confronta a Jesús por la actitud que tuvo con su tía Digna y con él mismo al anunciar su compromiso. Así, el patriarca amenaza a su primogénito con que si no respeta su relación con Digna y a su tía habrá graves consecuencias para él y que le hará daño donde más le pueda doler si hace algo para acabar con la relación.

Mientras Luis y Joaquín se muestran felices por ver a su madre contenta con su relación con Damián. Además, Gema aprovecha para decirle a su marido que tienen que cambiar su actitud y que él tiene que dejar de ser el lacayo de su primo Jesús y que tendría que pedir un ascenso.

Marta no para de sufrir al ver a Jaime tan enfermo sin poder ver y con su vida al borde de la muerte. Y no duda en decirle que ha llegado un sobre de un tal doctor García a su nombre. Jaime le dice que se lo entregue a Luz cuando él ya no esté. Paralelamente, Marta se abre con Fina y le confiesa lo duro que es para ella ver como Jaime se muere y la dependienta le muestra todo su apoyo.

Claudia muestra su preocupación con Carmen tras saber que Mateo se va de misiones a Rodesia del Sur. Su compañera le recomienda que deje de pensar en el cura y se preocupe por su bebé. Pero la dependienta no puede de pensar en él y tras verle en la cantina le insta que por favor no se vaya.

Gema le recuerda a María que debería tener cuidado porque Jaime podría irse de la lengua y desvelar que lo de su embarazo fue una farsa. Por su parte, Gema no duda en tener un bonito detalle con Digna de cara a su próxima boda para conseguir reconducir la relación con su suegra. Finalmente, Digna vuelve a hablar con Mario Garcés y decide perdonar a su marido por lo que le hizo.

Por la noche, Begoña pone en marcha su descabellado plan para sonsacarle información a Jesús y le da tranquilizantes. Todo después de tenerle que decir a Julia que no iba a poder ir a visitarla como la prometió por la prohibición de Jesús. Tras ello, Jesús se bebe un vaso de whisky y se queda algo drogado. Y Begoña aprovecha para preguntarle donde enterró a su primo Valentín y él le responde que en el camino de La Sagra.