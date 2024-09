Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del lunes: Digna y Damián anuncian su boda y Jaime pide morir

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, tras desatar de nuevo la pasión entre ellos, Andrés y Begoña reconstruían los hechos en los que Jesús mató a Clotilde y a Valentín y empezaban a pensar que pudo hacer Jesús con el cadáver de Valentín y donde se pudo deshacer de él para que nadie lo descubriera. Y Begoña aseguraba que podía estar en la finca de Los Olmos.

Después de pillarla con Damián, Digna no dudaba en decirle a Gema que su marido Gervasio tuvo una relación a sus espaldas con otro hombre y que por eso estaba tan esquivo con ella en los últimos tiempos. Y por ello, ahora se siente tan amada por Damián. Pero Joaquín no dudaba en reunirse con su tío para preguntarle por su relación con su madre. Él le decía que por él se casaría con su madre ya mismo pero respetará sus tiempos y le pedía a su sobrino que confié en él. Joaquín le decía que quién les preocupa es Jesús y su tío le dejaba claro que él piensa seguir haciendo su vida le guste más o menos a su hijo.

Por su parte, Damián no dudaba en enfrentarse a Jesús por estar acabando con la empresa y con la familia y le dejaba claro que va a impedir que siga pisoteando a su familia. Y que al final el odio que él ha expresado a todos los demás se le volverá en su contra. Paralelamente, Jesús ataba cabos y se daba cuenta de por qué Jaime impidió que bebiera de la copa de whisky que tenía.

Tasio le contaba a Gaspar que no soporta que a Carmen le hayan subido el sueldo y ahora cobre ella más que él. Por su parte, la nueva encargada de las tiendas empezaba a sentir que su marido tenía razón y que no está preparada para poder sacar adelante todo su nuevo trabajo. Pero al verla, Claudia le pedía que se quite esa idea de la cabeza y no se haga de menos.

Mientras Jaime empezaba a preparar todo para su marcha a Barcelona pero poco a poco los estragos de su enfermedad siguen dándole problemas. Así, el doctor sufría una nueva crisis y Luz trataba de ayudarle. Pero la situación de Jaime es crítica y se encuentra entre la vida y la muerte.

María no dudaba en hablar con su suegro para pedirle que le de más responsabilidades a Andrés dentro de la empresa y le ascienda después de lo que ella consiguió con la comida con Miranda.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 144 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este lunes 16 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 144 de ‘Sueños de libertad’

Jesús sufría una pesadilla mientras dormía y Begoña no dudaba en encararse con su marido al decirle que le estaban reconcomiendo sus actos y que seguramente estaba soñando con Valentín y Clotilde y él volvía a decirle que era una desgraciada. Tras ver que Begoña sigue hablando con Julia, Jesús decide prohibirle que tenga el mínimo contacto con la pequeña.

Digna volvía a llamar a Mario Garcés para desprenderse de lo único que le quedaba de Gervasio y no dudaba en decirle que su marido estaba atado a ella cuando empezó a enamorarse de él. Así, Digna le entrega al topógrafo todas las pertenencias de su marido.

Jaime consigue despertarse pero está completamente ciego y sabiendo que está desahuciado, el doctor no duda en pedirle a Luz que deje de medicarle y cumpla con el pacto al que llegaron: que le deje morir en paz si vuelve a sufrir otra parada cardiaca o desvanecimiento.

Por su parte, Tasio ha decidido buscar un segundo empleo para las noches para conseguir dinero y así poder ganar un mejor sueldo que el de Carmen ahora que la dependienta ha sido ascendida a encargada de la tienda con la marcha de Marta a Barcelona. Algo que Carmen no termina de entender. No obstante, Marta le comunica a Fina que tiene que cancelar el viaje a Barcelona estando Jaime como está y la dependienta le dice a su chica que pospondrán el viaje hasta cuando puedan hacerlo.

Andrés no duda en reunirse con su hermano Jesús para hacerle una propuesta: cultivar ellos mismos algunas de las materias primas que necesitan y explotar la finca de Los Olmos. Tras ver la reacción del De La Reina, Andrés empieza a descartar que sea allí donde puede estar enterrado su primo Valentín y entonces Begoña propone aprovechar las pesadillas de Jesús y darle somníferos para conseguir que hable.

Damián y Digna deciden reunir a sus respectivos hijos para darles la noticia de que han decidido comprometerse. Los Merino no soportan tener que comer con Jesús y con los De La Reina pero finalmente aceptan acudir a la comida familiar junto a Gema. Tras anunciar su boda, Jesús se comporta de forma impertinente con su tía y finalmente abandona la mesa echando pestes de la relación de su padre con su tía Digna.