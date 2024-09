Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del viernes: Jaime se debate entre la vida y la muerte

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, Begoña no paraba de pensar en Julia y harta de todo lo que está haciendo Jesús, decidía apartarse aún más de él pues no le perdona que le haya alejado de la pequeña y que haya intentado convertirla en una loca a ojos de todos.

Tras conocer la verdad de la relación de Mario y Gervasio, Digna decidía quitar todas las fotografías de su marido tras no poder soportar que le había engañado con otro hombre a sus espaldas. La cocinera prefiere pasar página y mirar al frente ahora que ha vuelto a acercarse a Damián.

Marta comunicaba a su familia su decisión de marcharse a Barcelona junto a Jaime para pasar sus últimos tiempos de vida junto al mar por recomendación de los médicos. Además explicaba que ha decidido ascender a Carmen para sustituirla como encargada de la tienda. Por su parte, Fina le contaba a Isidro que se va a Barcelona junto a Marta y Jaime.

Pero Damián le pedía a su hija que por favor no se vaya porque no soportaría perderla y ella le dejaba claro que hace tiempo que la perdió y no solo por no aceptar quién es sino por permitirle a Jesús que pise las cabezas de todos los que se interponen en su camino y que sea capaz de hacer tanto daño incluso a los que son de su propia sangre.

Carmen afrontaba con nerviosismo su primer día como encargada de tiendas y daba una importante noticia a Tasio. Y es que con su subida de sueldo, el banco ha aceptado darles el préstamo que necesitan para poder comprarse la casa de sus sueños. Algo que al operario parece que no le hace demasiada gracia al ver que su esposa cobra más que él.

María no para de pensar en que Jaime pueda irse de la lengua y contar que lo de su embarazo era mentira debido a su enfermedad. La mujer de Andrés compartía sus miedos con Gema tras contarle todo lo que le sucedió con Begoña al acusarla de fingir sus delirios y la doncella le pedía que por favor pase página.

Digna y Damián tenían un encuentro en plena calle justo cuando Gema les pillaba intimando. Tras ello, la cocinera no dudaba en defender su relación con el De La Reina ante sus hijos que no entienden que siga cayendo en sus redes después de todo lo que ha hecho Jesús.

Andrés visitaba a Begoña en el dispensario para citarle en un refugio en el que poder estar a solas y dar rienda suelta a su pasión. Pero además, los dos planificaban su plan para encontrar el cadáver de Valentín y darle el estacazo final a Jesús.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 143 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este viernes 13 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 143 de ‘Sueños de libertad’

Tras desatar de nuevo la pasión entre ellos, Andrés y Begoña reconstruyen los hechos en los que Jesús mató a Clotilde y a Valentín y empiezan a pensar que pudo hacer Jesús con el cadáver de Valentín y donde se pudo deshacer de él para que nadie lo descubriera. Y Begoña no duda en pensar en que pueda estar en la finca de Los Olmos.

Después de pillarla con Damián, Digna no duda en decirle a Gema que su marido Gervasio tuvo una relación a sus espaldas con otro hombre y que por eso estaba tan esquivo con ella en los últimos tiempos. Y por ello, ahora se siente tan amada por Damián.

Pero Joaquín no duda en reunirse con su tío para preguntarle por su relación con su madre. Él no duda en decirle que por él se casaría con su madre ya mismo pero respetará sus tiempos y le pide a su sobrino que confié en él. Joaquín le dice que quién les preocupa es Jesús y su tío le deja claro que él piensa seguir haciendo su vida le guste más o menos a su hijo.

Por su parte, Damián no duda en enfrentarse a Jesús por estar acabando con la empresa y con la familia y le deja claro que va a impedir que siga pisoteando a su familia. Y que al final el odio que él ha expresado a todos los demás se le volverá en su contra. Paralelamente, Jesús ata cabos y se da cuenta de por qué Jaime impidió que bebiera de la copa de whisky que tenía.

Tasio le cuenta a Gaspar que no soporta que a Carmen le hayan subido el sueldo y ahora cobre ella más que él. Por su parte, la nueva encargada de las tiendas empieza a sentir que su marido tenía razón y que no está preparada para poder sacar adelante todo su nuevo trabajo. Pero al verla, Claudia le pide que se quite esa idea de la cabeza y no se haga de menos.

Mientras Jaime empieza a preparar todo para su marcha a Barcelona pero poco a poco los estragos de su enfermedad siguen dándole problemas. Así, el doctor sufre una nueva crisis y Luz trata de ayudarle. Pero la situación de Jaime es crítica y se encuentra entre la vida y la muerte.

María no duda en hablar con su suegro para pedirle que le de más responsabilidades a Andrés dentro de la empresa y le ascienda después de lo que ella consiguió con la comida con Miranda.