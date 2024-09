Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del jueves: el nidito de amor de Begoña y Andrés y el anuncio de Marta

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, después de que Julia haya aparecido, Jesús no estaba dispuesto a ceder y llevaba a su hija a un internado tal y como tenía previsto y no retrasaba ni un segundo su partida. En su despedida, todos los De La Reina se mostraban cariñosos con ella para dejarle claro que la quieren mucho.

Claudia compartía las dudas de ser madre soltera con Luz mientras le hacía una serie de pruebas para comprobar que el embarazo sigue su curso. La dependienta está nerviosa después de todo lo sucedido con Mateo y ahora teme que su hijo pueda ser el centro de atención de la colonia después de que la echaran de una cafetería por ser madre soltera.

María le confesaba a Gema que cree que Begoña fingió su enfermedad tras ver cómo ha actuado con la desaparición de Julia. Después de acusarla delante de ella de fingir sus delirios, las cuñadas volvían a tener un fuerte desencuentro.

Digna decidía volver a ver a Mario Garcés para hablar con él de su relación con Gervasio y le pedía que por favor le cuente toda la verdad porque se lo debe después de que le abriera las puertas de su casa y cenara con ella y con su hijo Joaquín mientras ellos estaban liados a sus espaldas.

Tras ello, Digna le pedía al topógrafo que ayude a los Merino a sacar el balneario adelante. Después tras sentirse desengañada al descubrir la doble vida de Gervasio, Digna se consolaba con Damián y más ahora que también ha tenido que decir adiós a su nieta.

Damián les informaba a sus hijos que ha decidido que Tasio se convierta en el nuevo maestro jabonero pero los De La Reina se niegan a aceptarlo pues consideran que es un simple operario y no está capacitado para el puesto. Así, el patriarca fracasaba en su intento de conseguir un ascenso para su hijo ilegítimo. A cambio, Marta si cumplía con su palabra y decidía ascender a Carmen a encargada de la tienda ante su próxima marcha a Barcelona.

Andrés se reunía con Begoña y le contaba que ha recibido la llamada de su amigo Cristóbal porque ha averiguado que no ha encontrado el cadáver de Valentín y que en Brasil no vivió ningún Valentín Merino y que por tanto la carta que recibió Digna es falsa. Tras ello, le decía que cree que Jesús mató a los dos y tras ver que Begoña ya lo sabía, ella le contaba toda la verdad y decidían aliarse.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 142 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este jueves 12 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 142 de ‘Sueños de libertad’

Begoña no para de pensar en Julia y harta de todo lo que está haciendo Jesús, decide apartarse aún más de él pues no le perdona que le haya alejado de la pequeña y que haya intentado convertirla en una loca a ojos de todos.

Tras conocer la verdad de la relación de Mario y Gervasio, Digna decide quitar todas las fotografías de su marido tras no poder soportar que su marido le había engañado con otro hombre a sus espaldas. La cocinera prefiere pasar página y mirar al frente ahora que ha vuelto a acercarse a Damián.

Marta comunica a su familia su decidión de marcharse a Barcelona junto a Jaime para pasar sus últimos tiempos de vida junto al mar por recomendación de los médicos. Además cuenta que ha decidido ascender a Carmen para sustituirla como encargada de la tienda. Por su parte, Fina le cuenta a Isidro que se va a Barcelona junto a Marta y Jaime.

Pero Damián le pide a su hija que por favor no se vaya porque no soportaría perderla y ella le deja claro que hace tiempo que la perdió y no solo por no aceptar quién es sino por permitirle a Jesús que pise las cabezas de todos los que se interponen en su camino y que sea capaz de hacer tanto daño incluso a los que son de su propia sangre.

Carmen afronta con nerviosismo su primer día como encargada de tiendas y da una importante noticia a Tasio. Y es que con su subida de sueldo, el banco ha aceptado darles el préstamo que necesitan para poder comprarse la casa de sus sueños.

María no para de pensar en que Jaime pueda irse de la lengua y contar que lo de su embarazo era mentira debido a su enfermedad. La mujer de Andrés comparte sus miedos con Gema tras contarle todo lo que le sucedió con Begoña al acusarla de fingir sus delirios y la doncella le pide que por favor pase página.

Digna y Damián tienen un encuentro en plena calle justo cuando Gema les pilla intimando. Tras ello, la cocinera no duda en defender su relación con el De La Reina ante sus hijos que no entienden que siga cayendo en sus redes después de todo lo que ha hecho Jesús.

Andrés visita a Begoña en el dispensario para citarle en un refugio en el que poder estar a solas y dar rienda suelta a su pasión. Pero además, los dos planifican su plan para encontrar el cadáver de Valentín y darle el estacazo final a Jesús.