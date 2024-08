Pol Badía destapa el lado oscuro de Adara Molinero ante lo que señala por primera vez

Tras desvelar al mundo su nueva historia de amor, los fantasmas del pasado de Adara Molinero comienzan a salir para destapar su cara oculta. Pol Badía conectó en directo con ‘Socialité Club’ este jueves para pronunciarse sobre las luces y sombras de su relación con la televisiva. Además de tacharla de «muy celosa», ha querido dejar clara su opinión sobre su nuevo interés amoroso, el entrenador personal Álex Ghita.

Los romances televisivos de Adara Molinero comenzaron con su entrada en ‘GH 17’, donde inició su historia de amor con Pol, que se extendería durante poco más de un año. Años más tarde, tras tener a su primer hijo junto a Hugo Sierra, ganador de la última edición de anónimos de ‘Gran Hermano’, la azafata de vuelo regresó a Guadalix de la Sierra en 2019 y volvió a encontrar el amor en la edición VIP, en este caso con Gianmarco Onestini.

Y aunque su relación el italiano no funcionó, en su primer paso por ‘Supervivientes’ volvió a recuperar la ilusión con Bosco. Ahora, tras su breve paso por la edición de leyendas en los Cayos Cochinos, la televisiva ha vuelto al centro de la polémica, y tras presentar al mundo a su nueva pareja, ha habido revuelo entre sus cadáveres sentimentales. Pol Badía no dudaba en ofrecer su retrato más sincero de la superviviente en ‘Socialité Club’.

Pol Badía sentencia a Adara Molinero: «No me podía quitar la camiseta en los bolos»

«¿Cómo la recuerdas, era una relación sana o tóxica?», preguntó Antonio Santana nada más recibir al catalán en el espacio de Divinity, que no estaba dispuesto a morderse la lengua. «Lo digo de verdad, gracias a Adara, sé el tipo de persona que no quiero a mi lado. Fue una relación de aprendizaje», comenzó explicando el antiguo concursante de ‘Gran Hermano’.

Pol Badía en ‘Socialité Club’

«Se qué límites tengo que poner en mi relación, qué tengo que tolerar y qué no, le debo muchas cosas», insistió Pol Badía, que no parecía recordar los motivos de ese intenso flechazo en Guadalix. «Esa casa tiene algo… mi prototipo de chica no es Adara. Era otra chica de la casa como Bea. De hecho en la casa la intenté dejar cincuenta veces», recordaba el luchador profesional.

Fue entonces cuando se sinceró con el programa sobre los peores aspectos de su historia de amor con la azafata. «Hace siete años, yo digo lo que yo viví en su momento. Era muy celosa, no me podía quitar la camiseta en los bolos, se enfadaba por todo, por cosas muy tontas. Por dar me gusta a una foto en Instagram«, aseguró el catalán.

«Sí que recuerdo que en muchas situaciones estaba cohibido, y que cosas que para mí eran perfectamente naturales tenía que cortarlas, no sabía por qué, pero al final era mi pareja y tuve que adaptarme», explicó Pol Badía antes de revelar cuál fue el motivo de su separación después de incluso vivir juntos en Barcelona tras el reality. «Fue un cúmulo de cosas», comenzó explicando.

«Me di cuenta de que no la quería a mi lado»

«En el reality estábamos en una burbuja. Después pasaron una serie de sucesos, nos separamos una o dos semanas y me di cuenta de que igual no era la persona que quería a mi lado», señaló el ex del Maestro Joao, que tendría que sincerarse entonces sobre la nueva pareja de Adara. «Tú di lo que piensas, mójate», le animaron los presentadores desde plató.

Y el catalán ofreció su pronóstico más pesimista. «Yo creo que no va a llegar muy lejos porque si al principio de la relación, que se supone que es lo más bonito, ya se han dejado de seguir 50 veces en Instagram…», sentenció Pol Badía asegurando que habrían entrado en un «bucle tóxico».