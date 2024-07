Kiko Jiménez llama así a Adara Molinero en ‘Supervivientes’ y su golpe bajo siembra el caos

El plató de ‘Supervivientes All Stars’ se ha convertido en todo un campo de batalla debido a los ataques que Kiko Jiménez y Adara Molinero han intercambiado. Cabe recordar que ambos han vivido ya numerosos encontronazos, aunque ninguno como el vivido durante la noche del lunes en la que los espectadores han podido ver un acercamiento entre Bosco Blach y Sofía Suescun. Este ha sido el punto de partida de un acalorado debate que ha acabado con las espadas en alto.

Tras ver el vídeo de Sofía y Bosco, Kiko Jiménez ha comenzado defendiendo la actitud de su pareja: «Una compañera que la que está haciendo es ayudar a otro compañero que acaba de sufrir un golpe en una prueba y que eso todavía la hace más grande». Con cierta sorna, Adara Molinero ha soltado: «Está el tema que te quema, ¡qué buena es!».Un comentario que ha hecho explotar a Kiko Jiménez: «Y tú estás celosa. Estás celosa porque a ti el que te gusta es Bosco y estás reventada porque te encantaría ser Sofía en este momento porque estás enamorada de Bosco».

Restándole importancia, Adara Molinero ha asegurado: «Como si no hubiera tenido oportunidad». «Supéralo. Él te dejó a ti porque no te hizo ni puto caso. Pasó él de ti», le ha arreado el defensor de Sofía, lo que ha provocado el estallido de Adara: «A ti te han contado mal la historia». Lejos de quedarse callado, Kiko Jiménez ha proseguido lanzándole cruentos ataques a Adara Molinero: «Pasó de ti porque se aburrió, que solo sabes decir puf, puf. Tienes menos vocabulario que una ameba. Imagínate. Eso es lo que eres tú, una chica súper aburrida».

El recado que Kiko Jiménez le da a Adara y que se le vuelve en contra

De igual manera, Kiko Jiménez ha aprovechado la ocasión para afearle el comentario que Adara soltó durante su último encuentro. «Deberías aprovechar esto para pedir perdón que me dijiste que me limara los cuernos. Límaselos a Hugo tú que fuiste la que se los pusiste teniendo un hijo en común. Eso es lo que tienes que hacer que yo todavía no he visto que me haya puesto los cuernos Sofía», fueron las palabras de Kiko Jiménez.

La respuesta de Adara no se ha hecho esperar. En esta ocasión, la exconcursante le ha recordado su pasado con Estela Grande: «¿Quieres que hablemos de Estela?». «Habla, habla. Todo lo que tú quieras. Por cierto, un beso Estela cariño. Un besito. No pasó absolutamente nada», ha dicho Kiko Jiménez restándole importancia. Los piques entre ambos no han cesado puesto que, acto seguido, Kiko Jiménez se ha referido a las piernas de Adara Molinero para reseñar su escaso paso por los Cayos Cochinos: «¡Qué bonitas tienes las piernas!». «Gracias, pero no te fijes tanto. Fíjate en las de tu novia. No me mires tanto, que tengo pareja. Yo no soy igual que vosotros», le ha replicado Adara en plató.

Este no ha sido el único reproche que se lanzan entre los dos puesto que Kiko Jiménez también le ha afeado su posible envidia a Sofía Suescun. «Yo creía que me llevaba bien. es una envidiosa porque hace tres o cuatro meses, antes de irme a ‘Supervivientes’ me pidió el contacto de la constructora que me hizo la casa pensando que éramos amigos y me encuentro que eres una celosa, envidiosa de Sofía y me das la razón preguntando por eso, ¿Te da envidia la casa?», ha comentado Kiko Jiménez. Frente a ello, Adara Molinero ha explicado: «¡Qué pesado es este chico! La persona con la que estaba se quería hacer una casa y le pedí el contacto por él. Yo ya tengo mi casa comprada, mi piso, hace tres años».