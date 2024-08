Todos los estrenos semanales del 26 de agosto al 1 de septiembre en Netflix, Prime Video, MAX o Disney+

La última semana de agosto (o como muchos pueden llamarla, la última semana del verano) acaba de llegar pero no nos alarmemos. Porque llega con un número de estrenos impresionante. Un fin de fiesta que nos va a dejar a todos anonadados. Porque viene con varios de los títulos más esperados de todo el verano y seguramente, del año. Eso sí, tres de ellos convergen en Netflix. Pero no es la única plataforma que trae series importantes. Aunque sí es la dominante. Atención a las tres producciones que llegan esta semana al servicio de streaming de la N roja: ‘Terminator Zero’, ‘Kaos’ y ‘Respira’.

La primera es una versión anime de una historia centrada en el universo de Terminator creado por James Cameron hace ya cerca de cuarenta años (increíble ¿eh?). La segunda, la nueva serie de Jeff Goldblum sobre la mitología griega, con el actor dando vida al mismísimo Zeus. Ganas, ¿verdad? Pero es que la siguiente es la nueva serie del creador de ‘Élite‘, Carlos Montero, que cuenta con Aitana Sánchez-Gijón, Manu Ríos, Najwa Nimri y Blanca Suárez. Simplemente impresionante. Netflix quiere jugar bien sus cartas. Pero tendrá competencia muy dura esta semana. Porque a Disney Plus llega la cuarta temporada de nuestro comfort place: ‘Solo asesinatos en el edificio‘, además con unos añadidos muy interesantes a su reparto.

Por otro lado, Prime Video contraataca con la segunda temporada de ‘El señor de los anillos: los anillos de poder‘, ahora sin su competencia directa ‘La casa del dragón‘, que ya finalizó su segunda temporada. Así que se viene un fin de verano repleto de curvas, y con muchas ganas de disfrutar de buenas series (y también buen cine, ya que a MAX llega el debut en la dirección de la hija de M. Night Shyamalan).

Estrenos en Netflix

Terminator Zero (SERIE)

Sinopsis: 2022: Una guerra futura se ha desatado durante décadas entre los pocos supervivientes humanos y un ejército interminable de máquinas. 1997: La IA conocida como Skynet toma conciencia de sí misma y comienza su guerra contra la humanidad.

Vale. Hay algo que tenemos que admitir, y es que el la cronología temporal de ‘Terminator’ es una cosa, digamos, compleja. Al final una franquicia que juega continuamente con viajes en el tiempo es a lo que acaba exponiéndose. Porque establecer unas reglas para luego romperlas es algo que suele pasar en este tipo de historias. Entonces, tenemos varios mundos alternativos repartidos entre seis películas y una serie de televisión. Ahora a eso Netflix le añade ‘Terminator Zero’. Técnicamente es una historia independiente. Llamémosla soft reboot. Pero hay suficientes detalles como para enmarcarla en la línea temporal de las dos primeras entregas, que culminan en la última película en salas, ‘Destino Oscuro’. Aunque la ficción de Netflix esté pasada por el filtro de la animación japonesa.

Fecha de estreno: 29 de agosto

Kaos (SERIE)

Sinopsis: Una nueva versión contemporánea de la mitología griega. Mientras en el Monte Olimpo reina la discordia y el todopoderoso Zeus sucumbe a la paranoia, tres mortales están destinados a cambiar el futuro de la humanidad.

Creada por Charlie Covell, que guionizó la adaptación de Netflix de ‘The End of the F***ing world’, ‘Kaos’ nos lleva a la mitología clásica, pero dándole una vuelta de tuerca. Eso sí, tendremos que estar preparados para los histrionismos de Jeff Goldblum, que da vida a Zeus, el dios del Olimpo, en esta versión moderna y cínica sobre los dioses griegos. El reparto lo completan Janet McTeer, Cliff Curtis, David Thewlis, Killian Scott, Aurora Perrineau, Misia Butler, Leila Farzad, Nabhaan Rizwan, Rakie Ayola y Stanley Townsend. Una nueva visión, un nuevo prisma por el que ver a ese mundo de dioses y humanos, pero diferente a lo que nos encontramos en la reciente ‘Percy Jackson’.

Fecha de estreno: 29 de agosto

Respira (SERIE)

Sinopsis: Biel es uno de los residentes que lleva unos meses dejándose la piel en un hospital público. Cientos de guardias, miles de horas, que apenas le dejan tiempo para su vida, todo con tal de convertirse en el mejor doctor. Lo que no se imagina es que en el hospital va a estallar una huelga total, sin servicios mínimos. Los sanitarios se ven obligados a ello para tratar de concienciar a la población sobre su trabajo esencial y para protestar por todos los recortes intolerables que está sufriendo la sanidad pública. Pero Biel y los demás residentes no saben si secundar esa huelga que puede tener consecuencias fatales para los pacientes. Y desde ese conflicto iremos conociendo a unos y otros en su día a día.

Una nueva serie de Carlos Montero siempre es noticia. Se lo ha ganado a pulso. Y ‘Respira’ va a dar mucho que hablar, eso desde luego. Librada de las ataduras de ‘Élite’, la serie de Netflix va por libre y busca mostrarnos el día a día de un hospital público en Valencia. Eso sí, con una mezcla muy interesante entre la denuncia por una Sanidad Pública a la altura, y el código profesional que ata a los médicos a poner una vida por encima de todo lo demás. La serie tiene un ritmo vertiginoso y, aunque nos pide muchos saltos de fe y una suspensión de la incredulidad bastante grande, una suelta en medio de un caos que solo va a crecer y crecer. Pero su punto fuerte, sobre todo, está en su reparto. Porque lo lidera Manu Ríos, junto a Blanca Suárez, Najwa Nimri o Aitana Sánchez-Gijón. Un póker de ases que hacen lo indecible para tenernos enganchados durante los 8 episodios.

Fecha de estreno: 30 de agosto

Estrenos en Prime Video

El señor de los anillos: los anillos de poder (Temporada 2) (SERIE)

Sinopsis: Sauron ha regresado. Expulsado por Galadriel, sin ejército ni aliados, el naciente Señor Oscuro deberá confiar en su propia astucia para reconstruir su fuerza y supervisar la creación de los Anillos de Poder, que le permitirán por fin atar a todos los pueblos de la Tierra Media a su voluntad. Elfos y enanos, orcos y hombres, magos y pelosos… A medida que las amistades se tensan y los reinos comienzan a fracturarse, las fuerzas del bien lucharán cada vez más valientemente para aferrarse a lo que más les importa de todo… los unos a los otros.

Pese a que la primera temporada de la serie de Prime Video fuera la más cara de la historia, no acabó de enganchar del todo a la audiencia. Sus problemas de derechos sobre la obra de Tolkien, además del ritmo demasiado pausado, lastraron la producción y la historia. Y aunque todos amamos a una Galadriel luchadora como la que nos ofrece Morfydd Clark, su personaje se fue diluyendo demasiado a lo largo de los episodios. Pero todo parece indicar que en esta segunda temporada las cosas han mejorado, y notablemente. La presencia de Sauron ya es palpable, y conoceremos cómo engañó a todos con sus anillos de poder. Esta segunda temporada promete ser mucho más espectacular y busca ahondar mucho más en el mundo creado por Tolkien. Eso sí, siempre teniendo que caminar en un fino equilibrio para no usar personajes sobre los que aún no tienen derechos de explotación. Complicada tarea, desde luego.

Fecha de estreno: 29 de agosto

Estrenos en MAX

Los vigilantes (PELÍCULA)

Sinopsis: Mina, una artista de 28 años, queda varada en un bosque en el oeste de Irlanda. Cuando encuentra refugio, sin saberlo, queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por misteriosas criaturas cada noche.

Escrita y dirigida por Ishana Night Shyamalan, hija del director M. Night Shyamalan, ‘Los vigilantes’ llega al streaming pocos meses después de su estreno en salas de cine. Basada en la novela homónima de A. M. Shine, la crítica no recibió este debut de una forma demasiado favorable, pero lo cierto es que la Ishana ha heredado de su padre su gusto por la tensión y el suspensa, siempre regados con buenos e imposibles giros de guión. Aunque eso sí, no se da por vencida, y quiere seguir explorando este universo de ‘Los vigilantes’, protagonizada por Dakota Fanning. Porque ha dejado claro que solo hemos visto una pieza muy pequeña de todo lo creado para la película.

Fecha de estreno: 30 de agosto

Estrenos en Disney Plus

Solo asesinatos en el edificio (Temporada 4) (SERIE)

Sinopsis: La investigación les lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast Solo asesinatos. Mientras Charles, Oliver y Mabel corren de vuelta a Nueva York, se embarcan en un viaje aún más épico: atravesar el patio de su edificio para adentrarse en las retorcidas vidas de los residentes de la Torre Oeste de Arconia.

¿Quién nos iba a decir que esta serie de Disney Plus iba a llegar hasta una cuarta temporada… y tan fresca como sus primeros episodios? Claro, cuando tienes a un equipo tan profesional detrás, es normal que las cosas funcionen. ‘Solo asesinatos en el edificio’ se ha convertido en una serie en la que los actores vienen a pasárselo bien. Protagonizada por Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short, añaden a su reparto nombres como los de Eva Longoria, Melissa McCarthy, Eugene Levy… o el regreso de Meryl Streep, que ya deslumbró en la temporada 3. Las cosas siguen un poco igual, con ese humor surrealista y esa emotividad innata a unos personajes que llevan acompañándonos mucho tiempo. El ritmo no baja, y la calidad tampoco.

Fecha de estreno: 27 de agosto

Más estrenos semanales