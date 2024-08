Isabel Rábago le da el corte del día a Pepe del Real por lo que llega a decir de Sofía Suescun

Si hay un asunto que está generando debate en los programas de Telecinco es la guerra entre Maite Galdeano, Kiko Jiménez y Sofía Suescun. Si hace unos días era Alexia Rivas la que se enfrentaba a Pepe del Real por lo que argumentaba para defender a Maite, este jueves ha sido Isabel Rábago la que se encaraba con su compañero.

Y es que desde el principio Pepe del Real se mostraba indignado porque Kiko Jiménez le había escrito con insultos por sus críticas el día anterior. «Sofía y Kiko no aceptan las críticas y ya está, están haciendo tele, se van a sentar en un plató y pretenderán que si no nos gusta lo que dicen y los que no coincidimos estemos callados y no hablemos», sostenía el colaborador.

«Si aceptan las críticas, pero quizás no aceptan las críticas que no sean respetuosas pero que me digais que Sofía y Kiko que llevan toda la vida haciendo televisión y criticándoles, ¿cómo no lo van a aceptar?», le replicaba Marta López. «No, no las aceptan», insistía Pepe del Real. «Pepe hace referencia a esto porque a Kiko no le sentaron nada bien determinadas declaraciones que hizo Pepe. Pero yo diferencio muy bien a Kiko de Sofía», aclaraba Isabel Rábago.

«Tú sola no, todo el mundo», contestaba Pepe de Real. «Es que son totalmente diferentes, Sofía nunca te va a escribir porque digas algo que no le gusta», incidía Isabel Rábago dando la cara por Sofía Suescun ante lo que estaba tratando de hacer su compañero.

Isabel Rábago se encara con Pepe del Real por defender a Sofía

Después, Adriana Dorronsoro se interesaba por saber que le había pasado a Pepe del Real con Kiko Jiménez pero el colaborador no quería entrar porque decía que se negaba a darle protagonismo a Kiko. «Kiko es lo suficientemente inteligente para saber que cuando expones tu vida hay gente que opina y las opiniones a veces coinciden o no», aseveraba Pepe. «Y él está en su derecho de contestar», le recordaba Isabel Rábago. «No, no, de contestarte sí pero de descalificar y de utilizar un lenguaje o un tono ofensivo no», le replicaba él.

«Pero tu lenguaje no es el mismo que el de Kiko», aseveraba Isabel Rábago. «Afortunadamente», contestaba Pepe del Real. «Yo no voy a entrar en descalificaciones, que Kiko resuelva sus problemas donde mejor se le da que es en los platós y yo seguiré opinando de Kiko lo que me de la gana le guste más o no», sentenciaba el colaborador.

«Lo que no puede ser es que hablen de una situación delicada y enseñen informes de salud mental», denunciaba Pepe del Real. Y justo entonces, Isabel Rábago le cortaba para preguntar «¿Quién ha enseñado informes de salud mental?». «Omar Suárez ha dicho que él ha visto un informe que era preocupante sobre la salud de Maite», le contestaba el colaborador.

«Nos tenemos que tomar en serio los problemas de salud mental»

Tras ello, Pepe del Real seguía en sus trece de criticar la actitud de Kiko y Sofía. «Si tú dices eso que es una situación límite y que puede cometer una locura me parece una provocación el contenido de Sofía en redes diciendo que está recogiendo todas las cosas de su madre y nuestro compañero Omar diciendo que Sofía va a empaquetar las cosas y se las va a enviar», cuestionaba el periodista.

«Pues dale un manual, aprovecha y da un manual a Sofía de que es lo que debe o no debe hacer Pepe porque a ti no te parece bien», le soltaba Isabel Rábago. «Yo no soy nadie para dar lecciones a nadie», se justificaba Pepe del Real. «Lo estás diciendo que te parece una provocación», le corregía su compañera. «Yo no doy lecciones de salud mental pero yo por lógica si alguien cercano está en un momento delicado lo que no hago es provocarla en redes sociales porque esto es alimentar el circo», defendía Pepe.

«¿Pero y los vídeos de Maite no son provocación?», le contestaban tanto Isabel Rábago como Adriana Dorronsoro. «Pero Maite está mal y Sofía no», contestaba indignado Pepe del Real. «¿Quién ha dicho que Sofía está bien?», le replicaba por su parte Marta López destacando que lo que está viviendo Sofía es inhumano.

Pero lejos de quedarse ahí, Pepe del Real cuestionaba a Sofía Suescun por frivolizar con la salud mental. «Si es un problema tan serio, ¿es necesario resolverlo en un plató?«, preguntaba el colaborador. «Nos tenemos que tomar en serio los problemas de salud mental. No hablo de Kiko, de Sofía ni de Maite. Hablo en general. Hay ciertas historias que no podemos hacer«, sentenciaba.