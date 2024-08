Alexia Rivas para los pies a Pepe del Real por lo que hace con Maite Galdeano: «Es muy serio»

Si hay una colaboradora que se está mostrando muy crítica con lo que está haciendo Maite Galdeano es Alexia Rivas. La colaboradora no ha parado de decir que es un tema serio y delicado y que no hay que tomárselo a risa. Por eso, este martes no ha dudado en enfrentarse con Pepe del Real al ver que trataba de cuestionar a Kiko Jiménez.

Aunque con el primero con el que discutía Alexia Rivas era con Suso Álvarez después de que el colaborador asegurara que él, que ha trabajado con Maite, la ve una persona cabal cuando está fuera de cámaras. «Tú con Maite hablas y no es una persona que tenga la realidad distorsionada, ella es coherente y percibe muy bien y tiene una sensatez al menos es algo que he percibido. Ella sabe cuando está haciendo un espectáculo en televisión y cuando está fuera hablas con ella y es sensata», destacaba el colaborador.

Algo que llevaba a que Alexia Rivas le cuestionara sus palabras. «Yo te tengo el máximo de los respetos y eres súper coherente pero yo no sé donde está la sensatez en Maite. Es simpática, es entrañable y es maja pero tiene una pedradita de que tú hablas con ella y sigue con los discursos que da en plató», replicaba la colaboradora. «Porque sabe que esos discursos hacen gracia», aseveraba Adriana Dorronsoro.

«Yo he hablado de temas delicados y yo he visto a una persona que tiene un raciocinio», insistía Suso Álvarez. «Pero, ¿cómo va a tener raciocinio una persona que le dice a su hija que si no me dejas entrar en casa te voy a hundir la vida? Es que le está amenazando a Kiko con que se va a cargar sus trabajos y la imagen pública de Kiko y su relación. Una persona así no puede ser racional y lo peor de todo es que Maite necesita ayuda», sentenciaba Alexia.

Alexia Rivas frena a Pepe del Real: «Es un tema muy serio»

Después era Pepe del Real el que volvía a poner sobre la mesa la discusión que habrían tenido Kiko Jiménez y Sofía Suescun tras el debate final de ‘Supervivientes All Stars’ que aireó Amor Romeira. «Vamos a hechos reales que han presenciado compañeros que es la bronca en la que las formas de Kiko no fueron las mejores, lo típico que le recriminó a su chica que ha estado tonteando con uno, que había unas imágenes raras con otro y las formas no fueron buenas y Maite lo que hizo fue decir ehhh, no te equivoques», expresaba el colaborador.

«¿Pero quién es una madre para decirle a la pareja de una hija lo que tiene que decir? Yo discuto con mi novio, y ¿quién es mi madre para decir cómo tenemos que llevar la relación? ¿Y quién es mi madre para saltar una valla si yo no quiero que esté en mi casa?», le replicaba indignada Alexia.

«Pero Alexia…», trataba de decirle Pepe del Real cuando Alexia Rivas le cortaba para pararle los pies. «Estamos dulcificando un tema que para mí es muy serio. No es que tu madre te diga ‘Oye, Pepe no me gusta que Paco esté haciendo tal’, no es que tu madre salte una valla, tu madre te amenaza», sentenciaba la colaboradora.

A lo que Pepe del Real le contestaba que «mi madre si alguien me falta el respeto en público sería la primera en coger y decirle cálmate». Por su lado, Omar Suárez aseguraba que había hablado con Kiko y le había desmentido que esa bronca que dicen que se produjo existiera, y que él le recriminara nada a Sofía de su concurso.