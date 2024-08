Alexia Rivas señala las amenazas de Maite Galdeano para hundir a Sofía Suescun: «Tiene miedo»

Este lunes, ‘Vamos a ver’ ha seguido analizando el culebrón inesperado que se ha producido con la guerra entre Maite Galdeano y su hija Sofía Suescun y su novio Kiko Jiménez. Un asunto sobre el que Alexia Rivas se ha pronunciado por primera vez y ha dado nuevos detalles.

Hay que recordar que después del llamamiento desesperado de Maite Galdeano a su hija para que le perdone y le deje volver a casa el viernes en ‘TardeAR’, el sábado Kiko Jiénez anunció en ‘Fiesta’ que iba a denunciar a su suegra por las acusaciones que había lanzado contra él.

«Me ha hecho mucho daño, no se puede consentir que una persona haga esas acusaciones y no se pueden superar según qué límites, está en juego mi dignidad y la de mi familia», destacaba Kiko Jiménez en ‘Fiesta’ dejando claro que pese a que Maite pida perdón esto no tiene vuelta atrás.

Alexia Rivas destapa los planes de Maite Galdeano

Tras ver las palabras de Kiko Jiménez, Alexia Rivas tomaba la palabra para contar lo que había hablado con el colaborador. «Yo lo voy a intentar tratar con la gravedad que para mí tiene y con toda la seriedad», advertía la colaboradora al ver que a veces se tratan estos asuntos con algo de cachondeo.

«Lo último que me ha contado Kiko es que esta mañana han recibido noticias de Maite, en concreto de el abogado de Kiko y Sofía. Maite le dice al abogado que va a volver a la casa y entrecomillo ‘a liarla‘», explicaba Alexia. «Otra de las amenazas que le ha proferido es que o traga con ella y continúa manteniéndola o la hunde«, proseguía contando la colaboradora.

Así, según Alexia Rivas, Maite Galdeano sigue chantajeando a su hija que si no la dejan volver hundirá la imagen de Sofía y de Kiko hablando mal públicamente de ellos. «Y por otro lado, no les dejará en paz y continuará queriendo que la mantenga», añadía la colaboradora.

Alexia: «Sofía está atemorizada»

Tras escucharla, Adriana Dorronsoro trataba de replicarla. «Hablas de mantener, pero Maite que yo sepa tiene sus ingresos. Es colaboradora, ahora probablemente de una entrevista. Es verdad que ella ha sido siempre la tercera en discordia y ha podido aprovecharse de ellos pero Maite yo creo que tiene el suficiente protagonismo como colaboradora de programas», aseveraba la presentadora.

«Yo no digo que ella se haya labrado su dinero y que todo lo que tenga se lo ha ganado, pero no es para vivir como en la casa de Sofía que se lo ha ganado. Sofía vive muy bien, es de las personas que más gana en redes sociales y sobre todo que Maite no quiere que la mantenga económicamente sino emocionalmente porque no es capaz de vivir sola», le contestaba Alexia Rivas.

«Y Kiko me dice que Sofía más allá de estar triste, tiene miedo», añadía la colaboradora. «La palabra que usa Kiko es que Sofóia esta atemorizada, no es ya el miedo de que les haga algo a ellos sino que cometa una locura ella sola porque los chantajes también van en esa línea», sentenciaba.

Además, Alexia Rivas aprovechaba para aclarar que Kiko le ha puesto dos demandas a Maite Galdeano. «Le ha puesto una por amenazas graves y la otra, que es la que están preparando todavía por calumnias, por todo lo que ha dicho de Kiko», concluía la colaboradora de ‘Vamos a ver’.