Hugo Paz, ex de Sofía Suescun, deja de piedra con lo que señala de Maite Galdeano sin rodeos

Después de que Sofía Suescun pusiera fin a la relación con su madre, Maite Galdeano, muchas han sido las exparejas de la influencer que se han puesto de su lado, relatando el infierno que vivieron al lado de la que fuera su suegra. Primero fue Alejandro Albalá en ‘Fiesta’ y ahora ha sido Hugo Paz en ‘Socialité Club’.

Tras una semana de silencio, Sofía Suescun se sentaba en el plató de ‘¡De viernes!’ para dar su versión de los hechos del por qué echó a su madre de casa. La joven pasó su noche más dura, sacando a la luz la obsesión de Maite con ella, y lo difícil que resultaba la convivencia. «Me ha arruinado la existencia», llegó a decir la exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’.

Pero lejos de recapacitar tras estas palabras de su hija, Maite Galdeano no ha dejado de atacarla, ni a ella ni a su novio, Kiko Jiménez, a través de sus redes sociales. Esto hundía todavía más a Sofía, cuyo estado anímico preocupó mucho a su pareja, quien decidió quedarse con ella y no acudir el sábado a su puesto de trabajo en ‘Fiesta’.

Hugo Paz relata los episodios traumáticos que vivió con Maite Galdeano

En medio de todo este revuelo mediático, Hugo Paz, exnovio de Sofía Suescun, ha entrado este lunes 26 de agosto en directo en ‘Socialité Club’ para relatar el calvario que él pasó cuando tuvo a Maite de suegra. Motivo por el cual, empatiza con Kiko. Situaciones totalmente surrealistas y episodios traumáticos que él mismo ha explicado en el programa de Divinity.

«Es revivir todo lo que yo he vivido muchas veces y no me pilla por sorpresa. Viendo los vídeos es una locura lo que yo viví en el momento, lo que he aguantado y lo que viví con Maite. Es para ponerse las manos a la cabeza. Sofía era mi novia y hay muchas cosas que no sabe. Hay cosas muy fuertes que he vivido con Maite, he estado en situaciones muy incómodo y me he sentido… Situaciones en las que Maite iba con muy poca ropa puesta que me ha puesto muy incómodo», confiesa Hugo Paz.

«La relación de Sofía y su madre era muy tóxica»

Durante su intervención, el exnovio de Sofía Suescun ha empatizado con Kiko Jiménez ya que, al igual que él, ha tragado muchas cosas por evitar problemas con su pareja. «Hay cosas muy graves que me ha hecho pasar Maite que no he contado porque si yo las contaba era discutir con Sofía, poner en peligro la situación con Sofía… Yo me he callado. No puedo contarlas aquí porque son muy fuertes. Se me he insinuado con poco o sin nada de ropa. Esto no es nada nuevo. He vivido situaciones super desagradables. Yo he tenido que tragar mucho durante estos años y estuve en una situación bastante mala», asegura.

Entre esas situaciones tan desagradables recuerda como una vez «yo en el cuarto de baño con pestillo encerrado y abrir a la fuerza y ponerse en pelotas delante. También decirme que si Sofía era infiel… Me encantaría poder contaros, pero no puedo». Además, Hugo Paz reconoce que ir a Pamplona para ver a Sofía para él suponía una auténtica pesadilla.

Según cuenta, «la relación de Sofía y su madre era muy tóxica. Le decía a Sofía que era insana y que una madre no te podía tratar así. Estaba anulada y me alegro de que haya dado el paso porque es una chica con mucha vida por delante». «Sé lo que (Kiko) está viviendo, sé lo que ha aguantado, lo que está dejando pasar por no dar problemas y le envío un abrazo», asegura el joven,

Hugo manda todo su apoyo a Sofía: «Me alegra la decisión que ha tomado»

Además, Hugo Paz reconoce que no confía en que Maite pueda romper el cordón umbilical con su hija: «Con perdón y mucha pena digo que es imposible. Tratar con Maite es un caso perdido, es imposible. Ojalá no me la vuelva a cruzar nunca porque yo lo pasé muy mal».

Aunque ya han pasado más de cinco años desde que rompió con Sofía, no guarda un buen recuerdo de este tiempo, pero sí tiene cariñosas palabras para su ex, a la que manda todo su apoyo. «Mejor que haya pasado ya y que hayan cortado ya con esa señora porque es un infierno de mujer… A Sofía le diría que me alegro por ella y de la decisión que ha tomado. Pasar lo que ha pasado y el machaque que ha recibido de su madre es muy fuerte», sentencia, con el deseo de que Kiko y Sofía puedan tener la relación que ellos no pudieron tener por culpa de Maite.