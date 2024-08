Sale a la luz el «infierno» que vivió Hugo Paz, ex de Sofía Suescun, con Maite Galdeano: «Tenía miedo»

Primero fue Alejandro Albalá el que recordó el «infierno» que vivió al tener a Maite Galdeano como suegra, y ahora ha sido otro exnovio de Sofía Suescun el que ha roto su silencio. Este martes 20 de agosto, ‘TardeAR’ entrevistaba a Hugo Paz, quien daba la razón en todo tanto a Alejandro como Kiko Jiménez.

«Todo lo que estoy escuchando sobre esta historia lo he vivido. Eso y bastante más”, comenzó reconociendo el exnovio de la influencer. Aunque dejó claro que «nuestra ruptura fue por otro asunto pero yo estaba super quemado». «Yo tenía hasta miedo de ir a Pamplona a casa de Sofía porque ir a su casa era un infierno. Era una mujer que a mí me lo hacía pasar super mal», añadía. Además, asegura que «Maite solo quiere a Sofía para ella».

Hugo Paz recuerda que fueron varias las veces en las que se vio en una situación incómoda con la que fuera su suegra. «Cuando me he estado duchando, cuando Sofía se ha ido con los perros y ella ha venido desnuda a preguntarme si estaba mejor o peor que la hija… no es una familia normal. Yo estaba muy enamorado de Sofía y tuve que aguantar», lamenta.

Hugo Paz muestra su apoyo a Kiko Jiménez: «Lo admiro»

Por todo esto, Hugo Paz se ha posicionado del lado de Kiko Jiménez, con el que empatiza totalmente: «Yo admiro a Kiko porque me pongo en su situación y seguramente ha tenido que pasar muchas cosas y aguantar lo que no está en los escritos. A mí me hacía muchas cosas. Yo recibí un machaque brutal cada vez que iba. Me da pena todo lo que está pasando. Me da pena que Sofía tenga una madre con ese problema».

El joven concluyó su intervención en el magacín vespertino de Telecinco haciendo una reflexión sobre el tiempo que pasó con Sofía: «De la relación con Sofía me encantaría borrar comportamientos propios, porque no me porté bien, pero también toda la relación con la madre». De esta forma, se mostró aliviado por haber dejado atrás esa etapa de su vida.