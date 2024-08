Bea Archidona no tolera lo que Paloma Barrientos verbaliza de Sofía Suescun en ‘TardeAR’: «Es cruel»

‘TardeAR’ ha encontrado un filón en el culebrón de Maite Galdeano con su hija Sofía Suescun y Kiko Jiménez. De hecho, este martes ha contado con varios testimonios como los de Conchi, la hermana de Maite y Hugo Paz, ex de Sofía Suescun. Y aunque la mayoría de colaboradores se ponían de parte de la ex-concursante de ‘Supervivientes All Stars’, Paloma Barrientos se atrevía a cuestionarla haciendo que Beatriz Archidona le frenara en seco.

Después de que Álex Álvarez explicara en ‘TardeAR’ que Sofía Suescun había decidido entregarle a su madre todas sus pertenencias, entre ellas sus dos gatitos, confirmando así que no quiere que su madre vuelva a casa después de los llamamientos de Maite a través de las redes y de los programas; Paloma Barrientos se pronunciaba alto y claro sobre este asunto.

«Yo mantengo que Maite puede entrar en esa casa siempre que quiera porque está empadronada y por tanto puede entrar«, sostenía Paloma Barrientos. «Entonces si ahí no hay nada de Maite, para que va a entrar. Creo que lo que están haciendo es un mecanismo fantástico para decirle Maite tú ya no puedes estar aquí porque no tienes nada, aunque tiene derecho a estar», añadía la colaboradora.

El rifirrafe de Barrientos y Silvia Taulés por Sofía y Maite

Tras ello, en ‘TardeAR’ ofrecían el testimonio de Conchi, la hermana de Maite, que defendía a su sobrina y criticaba a su hermana por ser tan posesiva con su hija. Era entonces cuando Paloma Barrientos se atrevía a señalar a Sofía Suescun por haber permitido que su madre se haya comportado así con ella. «Sofía tiene 28 años, ha tenido varias parejas y ahora ha explotado porque está Kiko en su vida pero es una chica madura y responsable, ¿por qué no lo paró antes?», preguntaba la colaboradora. «Bueno lo ha parado ahora», le replicaban los colaboradores.

«Porque quería proteger a su madre y porque ahora la situación está in crescendo y Sofía ahora está leyendo libros de psicología sobre madres que actúan así porque ella pensaba que esto era lo normal hasta que se ha dado cuenta de que no lo es», le contestaba por su lado Silvia Taulés.

Tras ella era Omar Suárez el que volvía a contar cuál había sido el detonante de esta discusión y el mensaje que recibió Sofía de su madre antes de irse a ‘Supervivientes’ diciéndole que iba a echar a Kiko de su vida y que no le quería en su casa. «Es insoportable eso», soltaba Silvia por lo bajo. «Pero es que es su casa», insistía Paloma Barrientos.

«Si es que ella puede vivir en esa casa, ella está empadronada», recalcaba Barrientos. «No, no puede», le corregía Taulés. «Si, si puede porque me lo ha dicho un abogado», insistía Paloma. «Y a mí», le respondía Silvia. Y cuando Beatriz Archidonaba trataba de dar paso a un vídeo, Paloma Barrientos la interrumpía llevando a que la presentadora le pidiera que se callara.

Beatriz Archidona se enfrenta con Paloma Barrientos: «No es justo»

Pero ese desencuentro entre Beatriz Archidona y Paloma Barrientos continuaba después de otro vídeo recordando lo que pasó en ‘Supervivientes’ cuando Sofía pensaba que había pasado algo entre Kiko y Maite. «Sofía debe estar pasándolo realmente mal», aseveraba la presentadora enviándole un beso. «Es que Sofía le tenía que haber parado los pies antes», soltaban entonces Leticia Requejo y Álex Álvarez.

«Sofía, a su madre, que ha sido una mujer que ha sufrido mucho en su vida, pues le debe causar dolor ver a su madre así. Y cuando tú has vivido una situación repetida así desde tu infancia debe ser difícil desprenderte de ello«, opinaba Beatriz Archidona. «Pero Sofía ha permitido que con todas sus parejas, no solo con Kiko«, trataba de decir Paloma Barrientos. «Ya, pero es que es su madre», le atizaba Silvia Taulés. «Pero no me vale lo de que es su madre», le replicaba Barrientos.

«Paloma es muy cruel eso de ha permitido«, le recriminaba Beatriz Archidona a su colaboradora. «Es su madre y a lo mejor ella lo ha hecho con la mejor intención para ayudarla y para ella no es fácil. Y lo de ha permitido, lo ha aguantado, pues no. No es justo«, le cuestionaba la presentadora a Barrientos. «Realmente no hay que responsabilizar a Sofía de no pararla los pies, es Maite la que lo tenía que haber hecho», sentenciaba Requejo.