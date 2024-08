Rubén Torres impacta con su posición entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez y desliza un montaje

Este lunes, 19 de agosto, ‘Socialité Club’, el programa que se emite de lunes a viernes a las 20:00h en Divinity, ha seguido abordando la trama del momento, la protagonizada por Maite Galdeano, Kiko Jiménez y Sofía Suescun. Para ello ha contado con la presencia de Rubén Torres, excompañero de Kiko en ‘Supervivientes 2024’ y quien tuvo un tonteo con la propia Maite.

El bombero no ha dudado en posicionarse en el conflicto familiar, e incluso ha sembrado la duda sobre un posible montaje entre suegra y yerno. Además de dejar claro que no tuvo ninguna relación con Marieta, su también excompañera en Honduras, Rubén Torres se ha pronunciado sobre el tema que más está dando que hablar en los últimos días.

«Vamos a suponer que todo esto sea cierto, ya sabemos lo que les gusta una movida y una tele», ha comenzado diciendo el exconcursante de ‘Supervivientes’. De esta forma, deja entrever que todo podría tratarse de un montaje. Sin embargo, no ha dudado en posicionarse del lado de su excompañero: «Entiendo la parte de Kiko que tener a una suegra, que encima Maite que es intensa, tenerla siempre en casa tiene que quemar. Vivir con su suegra no debe ser fácil y ella es intensa desde las siete de la mañana. Tiene que ser duro. Me posiciono más con Kiko».

Rubén Torres cree que el conflicto se solucionará: «Al final son familia»

No obstante, reconoce que no entiende «como Sofía puede aguantar que denuncien a su madre. Si mi pareja denunciara a mi madre, le cantaría las cuarenta y le diría cualquier cosa antes de llegar a esa denuncia. Porque una denuncia sí es algo muy fuerte».

Además, Rubén Torres cree que «Maite tiene que dejar un espacio a Sofía. Es imposible vivir las 24/7 con tu hija y que no haya esos problemas, con lo intensa que llega a ser Maite. Es mejor que haya una distancia». A la pregunta de si hay posibilidades de reconciliación, el bombero «apostaría al 100% de que se va a acabar salvando, sí o sí. Porque al final son familia, y uno dará un poco su brazo a torcer y el otro agachará un poco la cabeza…».