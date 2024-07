Paloma Barrientos avisa de lo que va a pasar con Ángel Cristo y Arantxa del Sol en ‘De Viernes’

Este viernes, Arantxa del Sol volverá a Telecinco después de que la cadena la vetara de los platós de ‘Supervivientes’ en cumplimiento de su Código Ético tras reconocer que agredió a Ángel Cristo. La presentadora y el hijo de Bárbara Rey se verán cara a cara en ‘¡De Viernes!’ y antes de este reencuentro, Paloma Barrientos ha dejado claro lo que piensa en ‘TardeAR’.

«Ángel Cristo tiene una semanita interesante porque primero fueron amigos y después no se podían ni ver y ahora no sabemos como va a acabar porque Ángel Cristo y Arantxa del Sol se reencuentran en ‘De Viernes’ para aclarar todo lo que sucedió entre ellos en ‘Supervivientes'», adelantaba Frank Blanco.

Tras recordar lo sucedido entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo, Miguel Ángel Nicolás era claro al destacar que «esto va a ser una preciosidad». «Ángel tiene la actitud de maligno televisivamente porque es impávido y no mueve una ceja», exponía el colaborador de ‘TardeAR’ antes de que fuera Paloma Barrientos la que tomara la palabra. «Si Arantxa no está preparada psicológicamente para que suceda eso cuidado porque…», añadía Nicolás.

«Arantxa no es rival para él», sostenía por su parte Vicente Sánchez. «Es que Arantxa lo ha pasado muy mal y amigos de ella y de Finito me han dicho que han pasado una crisis tras ‘Supervivientes'», apostillaba Silvia Taulés. «Este cara a cara tiene que ir bien preparada y no sé si lo está», añadía la colaboradora.

Paloma Barrientos, rotunda sobre Ángel Cristo

«¿Pero no puede ser que los dos vayan en son de paz?», cuestionaba Frank Blanco al respecto. «A ver una cosa es que no están en igualdad de condiciones», trataba de decir Paloma Barrientos. «Á Ángel Cristo ya le hemos visto como es, ya le hemos visto esa malignidad que tiene y todas las declaraciones que ha hecho tan feas y tan mentirosas y Arantxa es todo lo contrario», proseguía destacando la colaboradora de ‘TardeAR’.

Y es que para Paloma Barrientos este duelo es desigual. «Yo creo que en son de paz porque entonces no tiene contenido. Si Ángel Cristo va así no tiene contenido», recalcaba la periodista. «Pero yo hablo de la conversación, tú puedes estar en desacuerdo en muchas cosas con alguien e ir en son de paz con la intención de resolver las cosas», se justificaba Frank Blanco.

«Pero lo que hemos visto de Ángel Cristo es que nunca quiere resolver nada y siempre quiere echar más leña al fuego«, concluía Paloma Barrientos antes de que Miguel Ángel Nicolás vaticinara que si Arantxa viene con la escopeta cargada Ángel no se quedará quieto.