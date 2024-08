Chábeli no se reprime y suelta este ‘guantazo’ a TVE tras el gran batacazo de ‘Los Iglesias’

La última aventura televisiva de Chábeli y Julio José Iglesias parece no haber convencido a los espectadores de La 1. Después de cinco entregas, ‘Los Iglesias. Manos a la obra’ ha quedado escondido en el late night de los viernes como respuesta a su pobre cuota de pantalla. La hija de Isabel Preysler no ha dudado en pronunciarse sobre el fracaso del formato señalando a la productora como la principal responsable.

Desde su presentación, el programa de reformas de los hijos de Isabel Preysler ha ido sumando polémica tras polémica, lo que finalmente se ha traducido en profundo desinterés por parte de los espectadores. Aunque su comienzo fue esperanzador, debutando con un 15.2% de share gracias a la emisión previa de semifinal de la Eurocopa España-Francia, pronto llegaron las críticas por los elevados sueldos de ambos.

28.000 euros para Chábeli y 13.000 para Julio José, un elevado sueldo por programa que no ha acompañado a su rendimiento en antena. Tras encadenar preocupantes datos como un 5.5% de cuota de pantalla y 500.000 espectadores, ‘Los Iglesias’ pasó del prime time al late night en su tercera entrega, que también estuvo envuelta en polémica por la reforma del patio de Ana Obregón.

Tras no funcionar el en late night de su día de emisión habitual (4.9% de share y 269.000 espectadores), TVE decidió esconderlo aún más en el late night del viernes, donde ha cosechado un pobre 5.2% de cuota de pantalla en su última entrega. Ante las críticas por el mal funcionamiento en audiencias del formato, la hija de Julio Iglesias ha querido dar explicaciones en una reciente entrevista para El Mundo.

Chábeli señala a la productora detrás del fracaso: «Demasiado forzada»

Algo decepcionada con la trayectoria del programa de reformas, Chábeli ha asegurado que aceptó la propuesta «con todo el cariño del mundo» dado a su dilatada experiencia de más de 30 años en el mundo de la decoración. Y aunque se muestra «muy agradecida por la oportunidad», lamenta que este tipo de formatos no funcionen tan bien en España como en EE.UU.

«Siempre he dicho que no porque yo no me iba a poner bailar porque no sé hacerlo y tampoco me iba a sentar en un plató a hablar de mi vida por mucho dinero que me ofrecieran», señala la hermana de Julio José sobre su participación en el proyecto. A su vez, ha recordado cómo la propuesta les llegó a ambos tras el episodio de ‘Lazos de sangre’ dedicado a su padre, que funcionó muy bien en audiencias.

Y aunque la idea inicial de Chábeli para el formato era adaptar el exitoso programa de reformas estadounidense ‘Los hermanos Scott’, la decoradora explica que la productora les advirtió que ese tipo de espacio «no iba a funcionar» en la cadena. La hija de Isabel Presyler asegura que les obligaron a «meter una parte de reality para que RTVE quisiera el programa» que ella consideró «demasiado forzada».

«Nunca hubieran aceptado formar parte de este formato»

De hecho, en su conversación con El Mundo, la decoradora señala que «toda esa parte guionizada de reality» era muy similar a un formato producido anteriormente por Shine Iberia que también fracasó, ‘Masters de la reforma’. «Si lo hubiera sabido, me lo hubiera pensado mejor», insiste la hermana de Enrique Iglesias, que también ha señalado su amistad con muchos de los famosos invitados al programa como uno de los pilares del formato.

“Probablemente nunca hubieran aceptado formar parte de este formato”, asegura Chábeli, atribuyendo a ella misma y a su hermano todo el mérito detrás de los nombres que han aparecido en el programa. Sin embargo, la decoradora asegura también que la idea de incluir a rostros conocidos en el proyecto fue idea de TVE, mientras que ellos querían apostar por «un programa bonito, familiar y con mucho cariño».