Jordi González señala desde la propia TVE su fracaso con ‘Los Iglesias’: «Incuestionable»

La llegada del programa de reformas de los hijos de Isabel Preysler a TVE no ha estado exenta de críticas. Si bien muchos han señalado a la cadena pública por incluir a ‘Los Iglesias: Hermanos a la obra’ en su programación, las críticas comienzan a llegar incluso desde dentro del canal. Este miércoles, Marta Nebot sorprendía en su intervención en ‘Lazos de sangre’ al atacar a la mediática familia y cuestionar la presencia del formato en La 1, con el beneplácito de su presentador Jordi González.

Julio José y Chabeli se han convertido en todos unos expertos en reformas en su nuevo programa de La 1. Sin embargo, las dotes de decoración de los hermanos no han convencido demasiado a los espectadores. Entre los Juegos Olímpicos y la Eurocopa, el formato ha sido relegado al late night. Y es que, el nuevo espacio de TVE no ha estado tampoco exento de críticas.

Muchos espectadores creen que un programa cuyo planteamiento consiste en renovar grandes y lujosas casas de famosos que no necesitan reforma alguna no tiene cabida en una televisión pública. Este miércoles, el espacio de reformas acabó siendo objeto de debate de forma inesperada en ‘Lazos de sangre’. El programa presentado por Jordi González estaba dedicado esta semana a Ana Belén y Víctor Manuel, y cuando comenzaron a hablar de sus hijos, Marta Nebot no pudo evitar hacer una incendiaria comparación.

Marta Nebot y Jordi González señalan las malas audiencias del programa de Julio José y Chabeli Iglesias

«Decíamos que esta pareja ha conseguido estar junta durante 50 años, en un mundo lleno de tiburones. Bueno, pues en ese mismo mundo lleno de tiburones, en el que se incluye, lo siento, a la prensa del corazón, ha conseguido preservar una familia preciosa», comenzó señalando la colaboradora de TVE, que más tarde añadiría al debate a los hijos de la pareja.

Marta Nebot en el debate de ‘Lazos de sangre’

«Con hijos y nietos que tienen unas vidas muy bonitas y que han conseguido unas carreras profesionales, dentro del mismo oficio que sus padres, pero al margen de ellos. Sin chupar de su nombre, como otros», añadió Marta Nebot antes de contraponer el caso de estos al de la familia Preysler y sus incontables intentos de triunfar en televisión.

La periodista quiso explicarse entonces. «El asunto pasa porque yo creo que las familias pueden tratar de arropar a las personas, acompañarlas en lo que quieran hacer, siempre y cuando tenga un sentido. Y voy a los Preysler, por ejemplo. Perdonadme», señaló finalmente para ir directa al grano. Al parecer, la colaboradora de ‘Lazos de sangre’ no es una gran seguidora del programa de reformas de Julio José y Chabeli.

Nacho Montes intervino entonces para desencadenar el desplante de la colaboradora contra el espacio de TVE. «¿Pero qué pasa con los Preysler?», preguntó el tertuliano. «Se ha intentado por activa y por pasiva que presenten cosas en televisión con un éxito, digamos, cuestionable«, sentenció Marta Nebot, a quién Jordi González no dudó en dar la razón teniendo en cuenta las malas audiencias de ‘Los Iglesias’. «Bueno, creo que incuestionable«, apuntó el presentador.

«Perdonadme, pero yo desde casa he pensado cuando Isabel Preysler ha presentado programas: ‘¿Por qué le dan programas a esta señora?’. O por qué le dan programas a los hijos de estos señores…», continuaba señalando la periodista. «Porque tienen los apellidos que tienen y porque alguien cree que el talento se hereda. Y no se hereda. Y los enchufes no siempre funcionan. Porque, chico, si no das, no das», sentenció la colaboradora, dejando clara su crítica a la corporación pública por ceder su espacio a ‘hijos de’.