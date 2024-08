Carlos Sobera frena en seco a un soltero de ‘First Dates Hotel’ tras intentar ligarse a su hija

Este martes 13 de agosto, Telecinco ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates Hotel’, la versión veraniega de ‘First Dates’. En ella, Carlos Sobera se ha tenido que poner serio con uno de los solteros después de que este intentara camelarse a una de las camareras del programa.

Fran es un joven de 30 años, gerente de un gimnasio, muy orgulloso de su físico y seguro de poder conseguir a la chica que él quiera, incluida Arianna Aragón, una de las camareras del hotel. El soltero ha intentado tener una cita con ella, aunque para ello tuviera que dejar plantada a la cita que ya tenía en espera.

«Está feo que yo lo diga, pero con las chicas siempre se me ha dado muy bien. Ayuda mucho el físico», alardeó de sí mismo frente al equipo del programa. Primero, intentó conquistar a dos chicas que estaban tomando el sol en la piscina, y, al ver que no le hacían mucho caso, decidió lanzarse a por la camarera, cuando esta le preguntó qué deseaba tomar.

«Mejor no te digo lo que quiero… Pero sí, una piña colada. He venido a encontrar el amor, no me quiero portar mal», le espetó Fran. Ella, lejos de pararle los pies, se sentó en la hamaca de al lado para hacerle compañía mientras se tomaba un cóctel. «Alto, guapo, buen cuerpo, morenito… Al final, tengo muchas armas de seducción», decía sobre sí mismo el soltero del programa.

Carlos Sobera rompe las ilusiones de Fran: «No es tu cita»

Al ver la actitud de Arianna con él, este le soltó, para sorpresa de ella: «¡Lo sabía! Vas a ser tú mi cita. Con esas miraditas…». «¡No! Yo estoy aquí para servir y poneros a disposición del amor», le dejó claro la camarera. Sin embargo, él insistía: «Con la miradita que me has echado, tú eres mi cita». Acto seguido, Fran se ponía a hablarle de su vida laboral como gerente de un gimnasio. Además, le contaba que tiene enmarcada a tamaño real su propia imagen. Una prueba más de lo orgulloso que está de sí mismo.

En ese momento, Carlos Sobera entró en escena para darle un toque de atención al huésped del hotel pues además la camarera con la que estaba tratando de ligar era su hija. «Vengo a rescatarte, que estás pasando demasiado tiempo aquí y tienes que atender a más clientes», le dijo a Arianna, antes de dirigirse al soltero: «No es tu cita y es mejor que lo sepas desde ya». De esta forma, rompía las ilusiones del joven, quien reprochaba al equipo del programa: «Porque ponéis camareras tan guapas».