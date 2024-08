Carlos Sobera no da crédito con lo que le cuenta el primo de Almeida en ‘First Dates Hotel’

Carlos Sobera ha dejado por un día su restaurante en ‘First Dates’ para recibir a nuevos solteros y solteras que van buscando el amor a un fantástico hotel de Alicante en ‘First Dates Hotel’. Sin embargo, en la tercera entrega del programa, que Telecinco emitió este martes 6 de agosto, el presentador no daba crédito al conocer a uno de los huéspedes.

Carlos Sobera se dirigía a la piscina para conocer a Juan Antonio, un huésped de 64 años. Así se presentaba él mismo: «Descendemos de la reina Victoria Eugenia, tenemos varios títulos, mi padre es vizconde, mi abuelo es conde, mi otra abuela es marquesa. En fin, te podría estar contando veinte mil títulos».

«¿A qué te dedicas?», quiso saber el comunicador vasco. A lo que él contestó que «soy ‘broker’ de arte, colecciones privadas, compro y vendo para los clientes. Nací con cuadros de 2-3 metros, me daban mucho miedo. Es que los clientes vienen todos datos, por ejemplo, en el mercado arábico hay muchos museos que cambian petróleo por cuadros», explicó Juan Antonio

Detrás de las cámaras, el soltero reconocía que «soy muy sibarita, estoy acostumbrado así desde pequeño, pero de mayor me he dado cuenta de que me gusta lo nuevo y me lo puedo permitir». «Bueno, pues te dejo aquí disfrutando», se despedía de él Carlos Sobera antes de ser interrumpido por su huésped, que tenía otra información que darle.

Carlos Sobera, en shock al conocer al primo de Almeida

«Por cierto, eres amigo de mi primo», le espetó Juan Antonio, dejando totalmente descolocado al presentador, quien no dudó en preguntar: «¿Quién es tu primo?». «Almeida», contestó él. «¿Almeida el alcalde? Bueno, yo le tengo aprecio, él a mí no sé, no me invitó a su boda», bromeó Carlos Sobera. «No te perdiste nada», aseguró el soltero.

«¿Estuvo aburrida?», quiso saber el presentador. A lo que el huésped reconoció: «Bueno… sí». «Llevé las arras en la boda de sus padres, de tío Chiqui y tía Ángela, y nada… somos primos hermanos», concluyó Juan Antonio sobre su estrecha relación con José Luis Martínez-Almeida.