La indecente proposición de una presentadora de Telecinco a Carlos Sobera y ‘First Dates’

‘First Dates’ continúa recibiendo a solteros y solteras este verano en su versión ‘Hotel’, esta vez en el prime time de Telecinco. Y precisamente desde la propia cadena han llegado las últimas peticiones para el dating show. Adriana Dorronsoro decidió probar suerte este martes mandándole un mensaje a Carlos Sobera desde el plató de ‘Vamos a ver’. La presentadora no dudó en postularse como la soltera perfecta para una futura cita en el programa.

Este martes, la versión ‘Hotel’ del dating show emitirá su tercera entrega en las noches de Telecinco, y hay una cita que destaca entre el resto. Se trata de la velada que protagonizará una prima hermana de José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid. Ante la expectación, ‘Vamos a ver’ no dudaba en mostrar unas imágenes en exclusiva de la nueva emisión.

“Tengo una relación familiar con el alcalde de Madrid, somos primos hermanos”, confesaba la nueva huésped del hotel de ‘First Dates’ en una conversación con el pretendiente escogido por el programa. Y aprovechando el revuelo causado por la soltera, Adriana Dorronsoro se dirigió a Carlos Sobera con una inesperada propuesta.

“Me encanta este programa, yo no me lo pierdo ningún día. Carlos Sobera, llévame que te voy a dar mucho juego”, advertía la presentadora desde el sofá de ‘Vamos a ver’ entre risas. Lejos de quedarse ahí, la periodista se aseguró de destacar que era el único perfil disponible del programa para ocupar una vacante del dating show. «Si alguno más se quiere postular… A no, que aquí estáis todos emparejados y yo soy la única soltera«, insistía Dorronsoro.

Y aunque la ocurrencia de la colaboradora de Mediaset pueda parecer atrevida, lo cierto es que ‘First Dates’ ya ha recibido a numerosos rostros conocidos del universo Telecinco a lo largo de su historia. El restaurante de Cuatro ha intentado emparejar a personajes como Yurena, Leticia Sabater, Charo Reina e incluso el hijo del futbolista Dani Güiza.

Por lo que, Adriana Dorronsoro podría ser el próximo rostro de la cadena en probar suerte el programa de citas. Cabe destacar que la comunicadora se dio el sí quiero con Pablo Lasquetty en 2017, pero acabó separándose más tarde y desde entonces ha reafirmado su soltería en televisión de forma constante. Pero su vida amorosa podría sufrir un giro inesperado si Carlos Sobera no hace oídos sordos de su petición y le hace un hueco en el restaurante.